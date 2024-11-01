·
15
29 clics
29
clics
Cuando la religión se convierte en un negocio
La religión ha dejado de ser una creencia e incluso una devoción para convertirse, para algunos jerarcas religiosos, en un verdadero negocio.
#1
Marisadoro
*
Cuando
Siempre
4
K
72
#8
tusitala
#1
La religión sumeria decía que los dioses habían creado a los hombres para que trabajaran para ellos, y habían elegido a uno de los hombres como rey para ser su representante y comunicar su voluntad.
0
K
10
#2
Esteban_Rosador
*
De acuerdo con el artículo, pero la religión es y ha sido casi siempre un negocio desde sus comienzos. No es una conversión reciente.
Copio
Es preciso recordar que la Constitución de 1978 indica que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero después de más de 40 años, el poder económico de la Iglesia católica en España es muy superior y, lo que es más “impresentable”, difícil de calcular por la cantidad de privilegios que por parte del Estado está consiguiendo y porque la propia Iglesia privatiza servicios públicos que se le subrogan.
Efectivamente, la iglesia católica es un negocio boyante que acabará cada vez más dinero y posesiones. Esto en un supuesto estado aconfesional ( o laico que es lo mismo).
1
K
36
#4
Grahml
Díselo a los de Abogados Cristianos.
Tienen buen negocio montado ahí.
1
K
27
#6
autonomator
Os pego aquí el artículo de cuando la religión
no
se convierte en un negocio:
(...)
www.webpagetest.org/blank.html
0
K
16
#5
powernergia
La catedral flota en el espacio
Y miles de naves acuden en peregrinación
Se ha producido un milagro
Ha vuelto a encenderse el sol
Ah, guardamos el momento
El gran sacerdote nos dará su bendición
Los vendedores religiosos nos abruman
Con sagrados recuerdos de plástico
El precio de la voluntad son cien mil
Con derecho a vela de neón
De pronto el aparece
En un brillante balcón
Viste traje de alpaca
Corona de rayo láser
Tenéis que seguir confiando en mi
Si queréis ganar la eternidad
Tenéis que…
» ver todo el comentario
0
K
12
#3
txelin
A ver si ahora nos vamos a sorprender al saber que el fin del sistema religioso es vivir lo mejor posible sin producir nada acosta de contar cuentos a la gente.
0
K
9
#7
NoPracticante
Con lo fácil que sería crujirles a impuestos. Si su dios/dioses fueran de verdad no necesitarían dinero.
0
K
7
#9
coydanerko
Siempre ha sido un negocio. La iglesia católica es la primera multinacional.
A ver para qué iban a contar todas esas milongas si no es para ganar algo.
0
K
6
