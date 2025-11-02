edición general
2 meneos
17 clics

Una congresista estadounidense sugiere que los «ángeles caídos» son extraterrestres (Eng)

La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene sugiere que los «ángeles caídos» son extraterrestres durante una aparición en Real Time with Bill Maher.

| etiquetas: extraterrestre , angeles , ángeles caídos , marjorie taylor greene
2 0 1 K 27 actualidad
9 comentarios
2 0 1 K 27 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Y al caer dejaron un rastro de chemtrails que vacunaron a la población del covid.
1 K 28
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 recuerda que esta lunática es la que dijo que los incendios eran cosa de láseres espaciales judíos
4 K 75
#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Qué antisionista!
0 K 20
themarquesito #8 themarquesito
#3 #4 Láseres espaciales de Soros usados para producir incendios con los que poder expropiar terrenos para construir el tren de alta velocidad de California.
1 K 32
Orangeterapy #9 Orangeterapy
#3 me alegro tengas karma para quemar xD xD
0 K 12
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#1 Y mientras miraban los chemtrails les ponían chips.
1 K 28
#2 vGeeSiz *
No se, pero a mi esta explicación me gusta más que la religiosa xD  media
1 K 22
mariettica #7 mariettica
Pues como no puede ser de otra forma... O creía que habían nacido en su pueblo?
0 K 10
#6 fremen11
Los ángeles caídos no son Lucifer y sus huestes?
0 K 8

menéame