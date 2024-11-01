edición general
4 meneos
30 clics
Porqué la conciencia es el problema más difícil en la ciencia (eng)

Porqué la conciencia es el problema más difícil en la ciencia (eng)

Hasta hace medio billón de años, la vida en la Tierra era lenta. Los mares albergaban microbios unicelulares y criaturas de cuerpo blando en su mayoría estacionarias. Pero al inicio de la era cámbrica, hace unos 540 millones de años, todo explotó. Los cuerpos se diversificaron en todas las direcciones, y muchos organismos desarrollaron apéndices que les permitían moverse rápidamente por su entorno. Estos ecosistemas se convirtieron en lugares competitivos llenos de depredadores y presas.

| etiquetas: conciencia , neurociencia
3 1 0 K 44 cultura
5 comentarios
3 1 0 K 44 cultura
#1 ombresaco *
Más difícil es entender por qué separado se escribe todo junto, y todo junto se escribe separado

Ya cierro al salir

Por cierto, #0 , deberías indicar que está en inglés
1 K 22
arariel #5 arariel
#1 Gracias y corregido
1 K 23
arariel #2 arariel
@admin ¿Podría moverse esta historia a |ciencia?
0 K 12
ElUltimoMono #3 ElUltimoMono
Porque se está enfocando desde un punto de vista fenomenológico en lugar de heterofenomenológico.
0 K 10
#4 ldoes
Porque es como intentar ver al microscopio con el microscopio.
0 K 7

menéame