edición general
1 meneos
36 clics

Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais  

Es un video sin palabras sobre la evolución y tamaño comparativo de los distintos submarinos por países.

| etiquetas: comparación , submarinos , países , evolución
1 0 0 K 20 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 20 tecnología

menéame