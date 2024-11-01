edición general
Como la F1 arruina a las ciudades [ENG]

“Parece una inversión, pero es una sofisticada trampa para extraer el dinero de los contribuyentes “

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Es un modo de conseguir sobres mas jugosos y que paguen los déficit los de siempre.
Tontolculo #1 Tontolculo
Viendo el interés de los PPeros de Valencia y Madrid, estaba claro
#4 MADMax2
#1 En Montmelo también es deficitario, y el Ayuntamiento tiene que estar aportando fondos
#5 bizcobollo
Es la historia de siempre del capitalismo de amiguetes: los beneficios para mí, las deudas para todos.
#3 MADMax2
¿Monorail?

yo espero que aun sea reversible o cancelable lo de la F1 en Madrid. Sobre todo por la forma de implementarlo.
