8
meneos
39
clics
Como la F1 arruina a las ciudades [ENG]
“Parece una inversión, pero es una sofisticada trampa para extraer el dinero de los contribuyentes “
etiquetas
f1
economía
impuestos
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#2
Antipalancas21
Es un modo de conseguir sobres mas jugosos y que paguen los déficit los de siempre.
1
K
36
#1
Tontolculo
Viendo el interés de los PPeros de Valencia y Madrid, estaba claro
2
K
29
#4
MADMax2
#1
En Montmelo también es deficitario, y el Ayuntamiento tiene que estar aportando fondos
0
K
10
#5
bizcobollo
“Parece una inversión, pero es una sofisticada trampa para extraer el dinero de los contribuyentes “
Es la historia de siempre del capitalismo de amiguetes: los beneficios para mí, las deudas para todos.
1
K
23
#3
MADMax2
¿Monorail?
yo espero que aun sea reversible o cancelable lo de la F1 en Madrid. Sobre todo por la forma de implementarlo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
