China rompió una máquina de litografía ASML para tratar de hacer ingeniería inversa (ING)

En los últimos meses, una antigua máquina de litografía de ultravioleta profundo (DUV) de ASML se rompió en China. Llamaron a los técnicos holandeses de ASML para arreglarla pero estos descubrieron que los chinos dañaron la máquina al desmontarla e intentar volver a montarla. Eso no es porque los chinos quieran saber cómo producir en masa estas máquinas más antiguas. Es porque los técnicos chinos están tratando de aprender las complejidades de las máquinas DUV para construir sus propias máquinas más avanzadas y producir chips más avanzados.