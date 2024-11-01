edición general
China rompió una máquina de litografía ASML para tratar de hacer ingeniería inversa (ING)

En los últimos meses, una antigua máquina de litografía de ultravioleta profundo (DUV) de ASML se rompió en China. Llamaron a los técnicos holandeses de ASML para arreglarla pero estos descubrieron que los chinos dañaron la máquina al desmontarla e intentar volver a montarla. Eso no es porque los chinos quieran saber cómo producir en masa estas máquinas más antiguas. Es porque los técnicos chinos están tratando de aprender las complejidades de las máquinas DUV para construir sus propias máquinas más avanzadas y producir chips más avanzados.

cenutrios_unidos
Yo siempre que hago eso me sobran como un 40% de los tornillos. Pero siempre consigo que funcionen, lo que demuestra que hay un lobbie de los tornillos interesado en vendernos sin necesidad.
12
azathothruna
#2 Tambien le paso a howard wolowitz con la silla de stephen hawkins xD
0
Fraktal
#2 Déjame que adivine: Ya te has desmontado el cerebro alguna vez, ¿verdad? :troll:
0
cenutrios_unidos
#9 Ese va con cinta de carrocero
0
#15 Barriales
#2 ese lobbie nunca tendra tanto poder, como el de los garbanzos en las bolsas de mix. Han caído reyes.
0
jm22381
Lo de que los europeos construyamos las máquinas que hacen los chips pero no prioricemos una industria propia de chips es alucinante...
Y espero que no se la arreglaran porque eso debe romper el contrato de mantenimiento por manipulación indebida.
6
PauMarí
#3 diría que es más un tema de leyes medioambientales, construir chips es bastante agresivo "medioambientalmente hablado", máquinas para hacer chips no tanto (tampoco sé si las hacen físicamente en algún lugar o las montan in situ, ni puñetera idea, pero la ingeniería sí la hacen aquí y esa parte no "gasta" todos los recursos que sí gastan las fábricas de chips).
Hasta donde sé, que conste...
1
operuco
#3 Las maquinas son europeas pero fabricadas con componentes de todo el mundo.
0
HeilHynkel
Algunos descubriendo ahora que las empresas compran productos de la competencia para desguazarlos y analizarlos.
4
#16 Juantxi
#1 He conocido a técnicos cuyo único trabajo en su empresa era ese: conseguir productos de la competencia y analizarlos y desmontarlos íntegramente para mejorar los propios diseños y tecnologías.
2
janatxan
Otros te meten puertas traseras y te espían hasta cuando estas cagando, cosas de la vida moderna.
1
Bald
Por esto vendí lo que tenia en acciones de ASML, tienen una ventaja de años, pero es cuestión de tiempo que los Chinos lo copien.
1
JackNorte
Los chinos estan haciendo algo que no se haya hecho antes? xD, Solo lo hacen mejor , mas rapido y con mas especializacion y personas. Ahhh y otra cosa con publicidad que documenta cada paso o se inventa exagera o tergiversa otros. Nada nuevo bajo el sol.
0
Fisionboy
Pues cuando lo consigan, que los holandeses le compren una de esas máquinas mejores a los chinos para desguazarla, entenderla y fabricar una aún mejor.

Cuál es el problema?
0
aironman
#13 Los Chinos aún están por detrás de los Holandeses.
0
#10 Tailgunner
hlmbre, lo que no haces es llamar para que encima te lo arreglen, eso ya es de un caradurismo increíble.
0
johel
#10 Me da que tú tienes entre poco, escaso y nulo trato con el cliente. Claro que se hace, constantemente.
La norma es que lo sepas, que lo veas constantemente, que sonrias y cierres la boca, que todo se haga tras bambalinas.
Si pillas a un cliente mintiendote en la puta cara y se lo demuestras, se va a enfadar, te va a montar un numero de teatro espectacular y te acabara amenazando. A nivel de empresa ya puedes tener las espaldas cubiertas y ser imprescindible porque la empresa en vez de sacarte la cara pedira tu cabeza por no tratar adecuadamente a la empresa cliente.
2

