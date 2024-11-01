China rompió una máquina de litografía ASML para tratar de hacer ingeniería inversa (ING)

En los últimos meses, una antigua máquina de litografía de ultravioleta profundo (DUV) de ASML se rompió en China. Llamaron a los técnicos holandeses de ASML para arreglarla pero estos descubrieron que los chinos dañaron la máquina al desmontarla e intentar volver a montarla. Eso no es porque los chinos quieran saber cómo producir en masa estas máquinas más antiguas. Es porque los técnicos chinos están tratando de aprender las complejidades de las máquinas DUV para construir sus propias máquinas más avanzadas y producir chips más avanzados.
| etiquetas: china , máquina , litografía , asml , técnicos , ingeniería , inversa
Y espero que no se la arreglaran porque eso debe romper el contrato de mantenimiento por manipulación indebida.
Hasta donde sé, que conste...
Cuál es el problema?
La norma es que lo sepas, que lo veas constantemente, que sonrias y cierres la boca, que todo se haga tras bambalinas.
Si pillas a un cliente mintiendote en la puta cara y se lo demuestras, se va a enfadar, te va a montar un numero de teatro espectacular y te acabara amenazando. A nivel de empresa ya puedes tener las espaldas cubiertas y ser imprescindible porque la empresa en vez de sacarte la cara pedira tu cabeza por no tratar adecuadamente a la empresa cliente.