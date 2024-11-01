edición general
China avanza hacia la ignición por fusión con un importante avance en plasma (ENG)

Científicos que trabajan con el Tokamak Experimental Avanzado Superconductivo (EAST) de China, completamente superconductivo, han alcanzado un estado largamente predicho conocido como el “régimen libre de densidad”, en el que el plasma de fusión permanece estable a densidades mucho más altas que los límites tradicionales. Este logro representa un paso significativo hacia la resolución de uno de los desafíos físicos más persistentes de la energía de fusión.
Paper: www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3040

#1 Leclercia_adecarboxylata
Los chinos deberían dejar de buscar la fusión y dedicarse mejor a colonizar países.
#2 yarkyark
#1 Hasta en las noticias de ciencia hay que aguantar que se metan calzadores de política. :calzador: :calzador:
#3 Borgiano
Aquí en MNM, por alguna razón que se me escapa, estas noticias sobre avances en fusión nuclear no gustan nada al panel de ejpertos fusionólogos
#4 NoEresTuSoyYo
#3 Tal cual, raro no ver el típico comentario "el nuevo avance del día" o "la nueva batería del día" si tío, la ciencia avanza así que es normal que cada día algo mejore y avance, deja de hacer el ridículo!!.
