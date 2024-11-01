China avanza hacia la ignición por fusión con un importante avance en plasma (ENG)

Científicos que trabajan con el Tokamak Experimental Avanzado Superconductivo (EAST) de China, completamente superconductivo, han alcanzado un estado largamente predicho conocido como el “régimen libre de densidad”, en el que el plasma de fusión permanece estable a densidades mucho más altas que los límites tradicionales. Este logro representa un paso significativo hacia la resolución de uno de los desafíos físicos más persistentes de la energía de fusión.
Paper: www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3040