«Ceuta y Melilla no están en España»: un destacado aliado de Rubio endurece su postura contra España [ENG]

En lo que podría ser la declaración de mayor repercusión política realizada en años por un congresista estadounidense en ejercicio sobre la situación de los enclaves españoles en el norte de África, el representante republicano Mario Díaz-Balart ha afirmado que Ceuta y Melilla «no se encuentran en el territorio geográfico de España», sino «en el territorio de Marruecos», y que su destino «se establece, se negocia y se debate entre amigos y aliados».
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Ceuta es española desde 1497, Melilla desde 1497 también. El Estado marroquí moderno nace en 1956. España lleva allí 460 años antes de que Marruecos existiera. La ONU ha rechazado sistemáticamente incluirlas como territorios pendientes de descolonización.
De tanto contar esta cantinela estáis creando una realidad que no existe. La estética del mapa no es motivo para reclamar nada. España queda mejor si incluyera a Portugal, sin incluirla, la península queda fea.
Ante la caída la respuesta es generar el caos y pivotar siendo los causantes de dicho caos.
Sí, lo que quieren causar es el caos :
"Rubin se intensificó aún más, invocando el espíritu de la Marcha Verde de 1975 y pidiendo a Marruecos que enviara civiles desarmados a los enclaves. Argumentó que la OTAN no tendría base legal para intervenir".
(Y no se como no somos los mejores amigos de Argelia, si tenemos todo para que sean nuestros socios prioritarios, que somos unos pardillos de cuidado a nivel diplomático.)
Disuasión es la palabra clave, que sepan que ante cualquier tipo de operación van a perder mucho mucho más que lo que ganan, además no creo que los ceutís, melillenses y canarios acepten de buen grado al gobierno alauita, dentro de Europa se vive mejor... Aunque con ayuda de EE.UU. ganaran batallas la guerra la tienen perdida de antemano.
De los Pirineos para arriba les queda muy lejos, seguramente los franceses hasta lo apoyen de tapado.
Y cuenta con que no va a ser una invasión militar, va a ser una invasión civil. Ningún país europeo va a mandar a sus ejércitos a Ceuta y Melilla a disparar civiles, estamos solos en esto.
Lo bueno es que EEUU tampoco nos va a bombardear, como mucho ayuda de inteligencia. Lo que sea que puedan hacer tiene que hacerlo Marruecos solo, por eso Argelia es la clave.
Otro problema es que el principal socio comercial de Marruecos es Europa, y no le interesa en absoluto cabrearla.
Un caso diferente es Canarias. Ahí si que Marruecos obtendría beneficio económico.
Comienza la venganza del imperio.
¿Atacar territorio de un país Europeo?No se les va ni ha pasar por la cabeza porque lo siguiente es su colapso económico.
Los lazos económicos, sobre todo de dependencia, son el mejor seguro.
A ver qué dicen los patriotas de pulserita de la nueva amenaza de sus amigos matones a su país.
Va bien de geografía