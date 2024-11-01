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«Ceuta y Melilla no están en España»: un destacado aliado de Rubio endurece su postura contra España [ENG]

«Ceuta y Melilla no están en España»: un destacado aliado de Rubio endurece su postura contra España [ENG]

En lo que podría ser la declaración de mayor repercusión política realizada en años por un congresista estadounidense en ejercicio sobre la situación de los enclaves españoles en el norte de África, el representante republicano Mario Díaz-Balart ha afirmado que Ceuta y Melilla «no se encuentran en el territorio geográfico de España», sino «en el territorio de Marruecos», y que su destino «se establece, se negocia y se debate entre amigos y aliados».

| etiquetas: ceuta , melilla , rubio , españa , eeuu
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50 comentarios
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Comentarios destacados:        
MrBorji #1 MrBorji
Tampoco Alaska en EE.UU.
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devilinside #13 devilinside
#1 Ni Hawaii
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Supercinexin #14 Supercinexin
#1 Pero nadie va a quitarle Alaska a USA, ni nadie la está reclamando, y sin embargo Marruecos sí está reclamando Ceuta y Melilla y se los va a quitar a España.
2 K 36
Ratef #38 Ratef
#14 Tiene el mismo derecho que México a reclamar Texas: ninguno.
Ceuta es española desde 1497, Melilla desde 1497 también. El Estado marroquí moderno nace en 1956. España lleva allí 460 años antes de que Marruecos existiera. La ONU ha rechazado sistemáticamente incluirlas como territorios pendientes de descolonización.
De tanto contar esta cantinela estáis creando una realidad que no existe. La estética del mapa no es motivo para reclamar nada. España queda mejor si incluyera a Portugal, sin incluirla, la península queda fea.
1 K 13
Supercinexin #46 Supercinexin *
#38 La ONU es basura y Marruecos una monarquía nacionalista y expansionista. Los países no necesitan reclamar nada, sólo necesitan crear una narrativa y lanzarse a conquistar lo que les salga de los cojones. Las leyes internacionales son papel mojado porque no existe ninguna fuerza policial o militar para hacerlas cumplir.
1 K 21
makinavaja #18 makinavaja
#1 Ni Puerto Rico
4 K 61
gustavocarra #37 gustavocarra
#18 De hecho Puerto Rico SI estaba en España.
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arturios #44 arturios
#1 Ni en Hawaii, Puerto Rico, isla de Guam, etc...
0 K 11
jm22381 #3 jm22381
Las bases estadounidenses no están en EEUU ¬¬
7 K 92
crob #6 crob
Cómo Hawaii?
5 K 79
#2 Dav3n
Parece que el Imperio tiene prisa por reordenar el tablero de juego, es tan evidente como que van a volver a atacar a Irán

Ante la caída la respuesta es generar el caos y pivotar siendo los causantes de dicho caos.
4 K 56
MiguelDeUnamano #28 MiguelDeUnamano
#2 Esto refuerza el respaldo del PP y Vox al "faro del mundo libre"
1 K 29
#40 unocualquierax
#2
Sí, lo que quieren causar es el caos :
"Rubin se intensificó aún más, invocando el espíritu de la Marcha Verde de 1975 y pidiendo a Marruecos que enviara civiles desarmados a los enclaves. Argumentó que la OTAN no tendría base legal para intervenir".
0 K 9
#50 Dav3n
#40 Cosas veredes, Sancho, ya no descarto nothing, my friend... Capaz que nos salva Tom Cruise en el último momentoooooo ay OMÁ xD
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A.more #5 A.more
Ni irán en América. Ni cuba, ni venezuela
4 K 51
#9 user31 *
Esta deriva de EEUU puede acabar con Marruecos, su más antiguo aliado intentando algo en Ceuta y Melilla, estaría bien , al menos tener un plan.
(Y no se como no somos los mejores amigos de Argelia, si tenemos todo para que sean nuestros socios prioritarios, que somos unos pardillos de cuidado a nivel diplomático.)
3 K 45
devilinside #15 devilinside
#9 Lo cojonudo del asunto es que el tipo tiene razón conforme el Tratado de la Otan, si no estoy equivocado. Creo que no ofrece protección ni a Ceuta, Melilla o Canarias de un ataque externo
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SeñorMarron #21 SeñorMarron *
#15 Quizá la OTAN no, pero creo que Europa no estaría muy contenta y no dudaría en apoyar a España, a Marruecos se le cortaría el grifo de las ayudas que se le dan como país buffer que "controla" la inmigración y los acuerdos de pesca, eso seguro que iría en primer lugar. No por nada, pero si ya están amenazando Groenlandia esta amenaza por el Sur no pasará desapercibida tampoco.
Disuasión es la palabra clave, que sepan que ante cualquier tipo de operación van a perder mucho mucho más que lo que ganan, además no creo que los ceutís, melillenses y canarios acepten de buen grado al gobierno alauita, dentro de Europa se vive mejor... Aunque con ayuda de EE.UU. ganaran batallas la guerra la tienen perdida de antemano.
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devilinside #22 devilinside
#21 Es posible, pero igual el retarded este se refería a apoyo de la OTAN (como buen meneante, he pasado de leerme la noticia, que es mucho curro (parezco de Vox)
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#31 user31
#21 No doy un duro porque Europa nos ayude con Ceuta y Melilla, ni medio.
De los Pirineos para arriba les queda muy lejos, seguramente los franceses hasta lo apoyen de tapado.

Y cuenta con que no va a ser una invasión militar, va a ser una invasión civil. Ningún país europeo va a mandar a sus ejércitos a Ceuta y Melilla a disparar civiles, estamos solos en esto.

Lo bueno es que EEUU tampoco nos va a bombardear, como mucho ayuda de inteligencia. Lo que sea que puedan hacer tiene que hacerlo Marruecos solo, por eso Argelia es la clave.
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Alakrán_ #48 Alakrán_
#21 Hay un tratado de defensa mutua dentro de la UE que si la incluye.
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Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Ni caso a este imbécil.
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Supercinexin #17 Supercinexin
#8 Al contrario: tienes que hacerle todo el caso del mundo. Está literalmente informando de cuál va a ser la represalia de USA contra España por atreverse a ser soberana e independiente del Imperio. La próxima jugada que vamos a ver en breve los siguientes años será a Marruecos marcarse un Perejil, pero en Ceuta y Melilla.
3 K 51
Ed_Hunter #29 Ed_Hunter
#17 No lo tengo tan claro, la única fuente de riqueza de Ceuta y Melilla es que forman parte de Espana, y además ello beneficia al territorio marroquí circundante. Que dichas ciudades se incorporasen a Marruecos posiblemente perjudicaría la economía de Marruecos en general. El valor estratégico de ambas ciudades es cada vez menor, y para Marruecos sólo tendría un valor simbólico, que solo sería preocupante en caso de inestabilidad del régimen.

Otro problema es que el principal socio comercial de Marruecos es Europa, y no le interesa en absoluto cabrearla.

Un caso diferente es Canarias. Ahí si que Marruecos obtendría beneficio económico.
1 K 14
#36 user31
#29 No descarte que el valor simbólico para Marruecos sea mayor que el económico.
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Ed_Hunter #42 Ed_Hunter
#36 eso sería si el régimen estuviese en apuros y lo usase para su sostenimiento, como sucedió en Argentina con las Malvinas en 1982. Ahora, además de beneficiar económicamente a la región, tiene utilidad política tanto internamente con su uso victimista, como externa, ya que son focos dónde pueden presionar a España y por extensión a la UE. Sin ellos perderían mucha capacidad de influencia.
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Supercinexin #43 Supercinexin *
#29 Ya, bueno, yo no veo claro que Putin vaya a invadir Ucrania porque eso iniciaría una guerra de desgaste que pasaría una elevada factura a su economía y destruiría las relaciones diplomáticas y comerciales con la UE. Tampoco veo claro que USA vaya a bombardear a Irán e iniciar una guerra con Irán porque eso afectaría gravemente al comercio mundial,.destruyendo la economía de muchos de los aliados de USA como por ejemplo Europa, y creando una crisis energética sin precedentes que haría que el…   » ver todo el comentario
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oceanon3d #49 oceanon3d
#43 Marruecos no es Rusia.
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#45 Eukherio *
#29 Tampoco te creas que los nacionalismos son siempre completamente racionales. Israel tiene 10 millones de habitantes y su idea del un Gran Israel requeriría como mínimo multiplicar por 10 esa población. Al ritmo actual les llevaría siglos lograr algo así, lo cual no quita que sigas viendo a sionistas colgaos mencionándolo como un proyecto de futuro.
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Alakrán_ #47 Alakrán_
#29 No entiendes nada. Por poner un ejemplo, Gibraltar es una fuente de riqueza, y no por eso no dejaríamos de anexionarla.
Comienza la venganza del imperio.
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oceanon3d #41 oceanon3d *
#17 El 90% de la balanza comercial de Marruecos es con la UE.

¿Atacar territorio de un país Europeo?No se les va ni ha pasar por la cabeza porque lo siguiente es su colapso económico.

Los lazos económicos, sobre todo de dependencia, son el mejor seguro.
0 K 8
#11 candonga1 *
A ver que dicen nuestros próceres patrios: Frijolito, Obascal, la Mataviejos....
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SeñorMarron #23 SeñorMarron *
#11 Dirán que por el desamor del perro sanxe hacia el nuevo mesías risketto le ha obligado a una alianza contra nosotros. Que es culpa de la victima de la agresión. No lo dudes.
1 K 27
#10 abogado_del_diablo
Es el momento perfecto: a malas con España y reforzando su alianza geoestratégica con Marruecos, al que está armando hasta los dientes.
A ver qué dicen los patriotas de pulserita de la nueva amenaza de sus amigos matones a su país.
1 K 25
hazardum #7 hazardum
Ni gibraltar en Reino unido
1 K 23
mariKarmo #27 mariKarmo
Menuda panda de subnormales
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#16 marcotolo
a argelia tambien le interesa eso de territorios no geograficamente en marruecos
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Arzak_ #34 Arzak_
Las Islas Vírgenes de Santo Tomás, San Juan, Santa Cruz y Isla del Agua en el Caribe tampoco están en Yanklandia. 8-D
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Golan_Trevize #12 Golan_Trevize
¿Qué opina abascal y la mongolada que lo sigue al respecto de estas declaraciones?
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#33 Troll_hunter
Hablemos de Nueva España
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Huginn #19 Huginn
describing the kingdom under King Mohammed VI as “a crucial US ally and partner for peace in the Middle East.”

Va bien de geografía :-D :-D
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manbobi #39 manbobi
Qué ha pasado con el motero de Melilla? Pauas-Hanlo-Mysto-Pozzi? En vez de por Putin a ver si van a ser los Yankees los que te cambien el carnet de identidad...
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Ramen #35 Ramen
Venga, esos votantes de PP y Vox a defender a la voz de su puto amo, que se les vea
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reithor #30 reithor
Hawaii está en el pacífico, no en USA.
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#4 Perrota
No se llega en patera. Se puede ir andando.
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#20 hackerman
A ver no están en la península ibérica casi acierta...
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CharlesBrowson #25 CharlesBrowson
Son España
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#32 Garminger2.0
Estados Unidos haciendo lo que SIEMPRE ha hecho. Agitar a la gente para provocar conflictos en países remotos, provocar peleas que a ellos no les afectan, y en el río revuelto intentar sacar alguna tajada.
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hormiga_cartonera #26 hormiga_cartonera
Como haya que ir dando pábulo a cada subnormal que va apareciendo...
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#24 TOTEMICO
EEUU es el país del mundo con el mayor número de analfabetos funcionales. Lo peor es que muchos de estos cazurros ignorantes están copando los puestos de responsabilidad, mediocres cenutrios para que su amado líder parezca menos estúpido comparado con lo que le rodea.
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menéame