«Ceuta y Melilla no están en España»: un destacado aliado de Rubio endurece su postura contra España [ENG]

En lo que podría ser la declaración de mayor repercusión política realizada en años por un congresista estadounidense en ejercicio sobre la situación de los enclaves españoles en el norte de África, el representante republicano Mario Díaz-Balart ha afirmado que Ceuta y Melilla «no se encuentran en el territorio geográfico de España», sino «en el territorio de Marruecos», y que su destino «se establece, se negocia y se debate entre amigos y aliados».