edición general
4 meneos
15 clics
Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EEUU

Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EEUU

A partir de ahora, todos estos ciudadanos quedarán en situación irregular y se quedarán sin la documentación válida para permanecer en el país norteamericano, algo que los expertos han descrito como la "mayor ilegalización instantánea" de migrantes de la historia del país.

| etiquetas: venezuela , venezolanos , eeuu. deportación , protección
3 1 0 K 48 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Tranquilos que solo van a deportar a los pobres.

Los que han saqueado el país y sacado el dinero fuera, seguiran siendo bienvenidos en EEUU. Así que el fatxapobrerío puede dormir tranquilo.
1 K 26
Connect #2 Connect
#1 Allí no hay discriminación. Si no tienes papeles, te vas fuera y sumas un deportado más para las cuentas del ICE.
Se ha expulsado a inmigrantes que incluso tenían alguna pequeña empresa con trabajadores. O a técnicos de empresas que no estaban legales y se han tenido que ir.

Si el venezolano no tiene papeles, se va.
0 K 12
ExLibris #3 ExLibris
Los mejores venezolanos, los de Madrid
1 K 19
#4 bacilo
¿Los deportará antes o después de bombardear Venezuela el premio Nobel de la Paz?
0 K 7

menéame