Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EEUU

A partir de ahora, todos estos ciudadanos quedarán en situación irregular y se quedarán sin la documentación válida para permanecer en el país norteamericano, algo que los expertos han descrito como la "mayor ilegalización instantánea" de migrantes de la historia del país.
Los que han saqueado el país y sacado el dinero fuera, seguiran siendo bienvenidos en EEUU. Así que el fatxapobrerío puede dormir tranquilo.
Se ha expulsado a inmigrantes que incluso tenían alguna pequeña empresa con trabajadores. O a técnicos de empresas que no estaban legales y se han tenido que ir.
Si el venezolano no tiene papeles, se va.