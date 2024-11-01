·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4883
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
3171
clics
VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»
3225
clics
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"
4136
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
5343
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
423
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
375
VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»
330
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
382
El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente
387
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
96
clics
Cayetano Rivera se estampa en una rotonda, Ana Rosa Quintana se pregunta si estaba bien señalizada y se desata el cachondeo: "Al final procesan a la palmera"
"Atentos a como Ana Rosa justifica a Cayetano. Borracho y se ha estampado contra una palmera. ¿Quien coño ha puesto esa palmera ahí? Después se queja de que nadie la ve jajaja"
|
etiquetas
:
ana rosa
,
cayetano rivera
,
rotonda
,
cachondeo
23
2
0
K
280
Fachéame
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
2
0
K
280
Fachéame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/torero-cayetano-ribera-da-positivo-control-alcoh
0
K
20
#1
yoma
Cada día se supera haciendo el ridículo.
0
K
12
#2
Bolgo
Jajaja como son los cayetanos.
Asco con un aderezo de anís
0
K
10
#5
mikhailkalinin
Me da mucho dolor que esos mermados se atribuyan la bandera y los signos de España.
0
K
10
#3
Apotropeo
¿Quién llevaba a esa palmera suelta y sin bozal?.
0
K
8
#4
wictor69
Para los que se preguntan si la palmera está bien la respuesta es no, se la ha cargado el asesino de toros
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Asco con un aderezo de anís