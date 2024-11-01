edición general
Cayetano Rivera se estampa en una rotonda, Ana Rosa Quintana se pregunta si estaba bien señalizada y se desata el cachondeo: "Al final procesan a la palmera"

"Atentos a como Ana Rosa justifica a Cayetano. Borracho y se ha estampado contra una palmera. ¿Quien coño ha puesto esa palmera ahí? Después se queja de que nadie la ve jajaja"

| etiquetas: ana rosa , cayetano rivera , rotonda , cachondeo
yoma
Cada día se supera haciendo el ridículo.
Bolgo
Jajaja como son los cayetanos.
Asco con un aderezo de anís
mikhailkalinin
Me da mucho dolor que esos mermados se atribuyan la bandera y los signos de España.
Apotropeo
¿Quién llevaba a esa palmera suelta y sin bozal?.
wictor69
Para los que se preguntan si la palmera está bien la respuesta es no, se la ha cargado el asesino de toros
