Trump ordena el cierre de la Biblioteca Goddard, la más grande de la NASA

Trump ordena el cierre de la Biblioteca Goddard, la más grande de la NASA

La decisión forma parte de una amplia reorganización impulsada por la administración de Donald Trump, marcada por severos recortes presupuestales y el cierre de instalaciones científicas clave. Durante décadas fue un punto neurálgico para científicos, ingenieros y tecnólogos que trabajaban en misiones espaciales de enorme relevancia, desde el Telescopio Espacial Hubble hasta el James Webb.

biblioteca goddard , trump , nasa , recortes , doge , libros
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
La derecha aplaude está política cultural. Y los chinos se parten el ojete.
#13 Barriales *
#1 es el mejor agente que han tenido ruskis y chinolis en.la puta vida.
buttler25 #2 buttler25
Sinceramente, espero que se haga un Anna's archive con esto para no perder el conocimiento....¿ De verdad soy el único que ve una quema de libros como en la Alemania nazi!
sotillo #9 sotillo
#2 Hombre es que las hogueras ya llevan tiempo
#3 Astur_ *
cierran 1 en eeuu, es noticia, cierran 75 en españa, da igual
No hay un número exacto y reciente de cierres de bibliotecas en Asturias, pero ha habido cierres parciales o temporales en Oviedo por falta de personal, afectando a sedes como Ciudad Naranco, Trubia, Vallobín y Tudela Veguín en 2022, aunque algunos servicios se han reajustado; a nivel nacional, de 2017 a 2021, se cerraron 75 bibliotecas por falta de recursos, según el Ministerio de Cultura, afectando a muchas comunidades, incluyendo Asturias
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 estás comparando la noticia del cierre de la mayor biblioteca de la nasa con bibliotecas municipales??

Por cierto, noticia subida en menéame sin pena ni gloria
www.meneame.net/story/carta-canteli-pp-denunciar-situacion-insostenibl

www.meneame.net/story/feliz-dia-libro-cerradores-bibliotecas-publicas
#8 Astur_
#7 pa mi ye mas importante la de trubia, que ye la que use de guaje
sotillo #11 sotillo
#3 Las están cerrando los de Vox y las que quedan tienen miedo
#4 soberao
Con que lean la biblia y el tora ya es suficiente, no se necesitan más libros. Rezando fuerte Trump pondrá el primer Cristofascista en la Luna.
#5 candonga1
Viva la libertá, carajou!!!!
Mangione #6 Mangione *
Y yo me lo quedaría todo si pudiese, porque para colmo van a tirar los fondos (los libros y demás). Literalmente, a la basura. Hay peña en reddit haciendo grupos para salvar lo que puedan.

Es la versión moderna de los nazis quemando libros. Y luego los putos votantes de derechas de todo el planeta se harán los tontos diciendo que ellos no sabían... :ffu:
freeuser1618 #10 freeuser1618 *
El lema no declarado de Trump es el mismo que el de Millán-Astray: '¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!'. Pero con un añadido neoliberal: '...y mientras tanto, que la muerte de la cultura y la ciencia sea un negocio. Vamos a forrarnos con el trabajo de los demás sobre las cenizas de un país sin memoria.
Arzak_ #12 Arzak_
Parece que en Yankeelandia quieren también reemplazar bomberos por toreros. 8-D
