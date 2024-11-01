Trump ordena el cierre de la Biblioteca Goddard, la más grande de la NASA

La decisión forma parte de una amplia reorganización impulsada por la administración de Donald Trump, marcada por severos recortes presupuestales y el cierre de instalaciones científicas clave. Durante décadas fue un punto neurálgico para científicos, ingenieros y tecnólogos que trabajaban en misiones espaciales de enorme relevancia, desde el Telescopio Espacial Hubble hasta el James Webb.
No hay un número exacto y reciente de cierres de bibliotecas en Asturias, pero ha habido cierres parciales o temporales en Oviedo por falta de personal, afectando a sedes como Ciudad Naranco, Trubia, Vallobín y Tudela Veguín en 2022, aunque algunos servicios se han reajustado; a nivel nacional, de 2017 a 2021, se cerraron 75 bibliotecas por falta de recursos, según el Ministerio de Cultura, afectando a muchas comunidades, incluyendo Asturias
Es la versión moderna de los nazis quemando libros. Y luego los putos votantes de derechas de todo el planeta se harán los tontos diciendo que ellos no sabían...