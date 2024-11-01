edición general
15 meneos
116 clics
A Cayetana lo que es de Cayetana: "Sí a llamar las cosas por su nombre, sí a la guerra contra Irán"

A Cayetana lo que es de Cayetana: "Sí a llamar las cosas por su nombre, sí a la guerra contra Irán"

Los mensajes de la diputada del PP y de Núñez Feijóo sobre el respaldo a Trump y Netanyahu desmienten lo que intenta ahora vender una derecha desesperada.

| etiquetas: pp , álvarez de toledo , feijóo , irán
10 5 0 K 243 PPopulares
3 comentarios
10 5 0 K 243 PPopulares
estemenda #1 estemenda *
Esta chica es la derechita pura, sin cobardías y sin filtro.
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y tanto, es de las de "vayamos a la guerra con vuestros hijos". Que se preste voluntaria, la muy asquerosa.
0 K 12
toshiro #3 toshiro
Que vayan de voluntarios ella, su hija la mayor y sus familiares en edad de guerrear y luego vuelva a convencernos
0 K 10

menéame