Lo tuyo no es una opinión. Es una demostración en directo de cómo el neoliberalismo más rancio ha encontrado su canal de Twitch. Lo que sueltas —con esa mezcla de testosterona mal digerida y cursillo acelerado de ideología del IBEX35— no es un pensamiento, es un vómito ideológico prefabricado, diseñado para que lo repitas entre gritos, energéticos y zapatillas de marca. Dices que la izquierda no ha conseguido los derechos de las mujeres, de las personas trans o LGTBI. Que eso lo hizo el liberalismo. ¿De qué hablas?