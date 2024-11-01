¿El capitalismo está destruyendo nuestra salud mental?

Nuestro sistema económico está generando tres “síndromes capitalistas”. En todo el mundo, la gente está sufriendo. Los índices de ansiedad, depresión, soledad y agotamiento van en aumento. Si bien estos fenómenos pueden parecer inconexos, un estudio reciente sostiene que tienen el mismo origen: el capitalismo. ¿Cómo podría el capitalismo estar dando lugar a los numerosos problemas psicológicos de nuestra época? Karim Bettache, de la Universidad China de Hong Kong, argumenta que el capitalismo, como estructura sistémica, va más allá de ...
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Como decía Margareth Thatcher, la sociedad no existe, solo existen ciudadanos con dinero, el dinero se convierte en la única forma de valor socialmente reconocida en ese sistema.
Al final el ser humano se siente vacío, solo de indefenso.
Y en la época actual los cambios van tan rápido que ya nada de lo que hagas te asegura nada. Que crisis ya había de antes, sí, que había cambios tecnológicos que cambiaban la estructura laboral, también, pero ahora hay muchos más cambios en un espacio mucho más corto de tiempo.
Y con el tema de la IA ya ni te cuento. Podrá haber más o menos hype, con mayor o menor justificación, sobre lo que podrá hacer en un futuro más o menos cercano, pero solo con lo actual ya ha afectado directamente a diversos sectores de forma más significativa de la que aún se conoce.
Karl Marx.
Spoiler: sólo cuando se ha visto en peligro de quedarse sin suficientes remeros para la galera. Y a regañadientes, y a veces ni por ésas.
Claro que si comparamos un capitalismo muy real con un socialismo utópico el socialismo siempre gana por goleada.
Karl Marx.
#5 #13 y más que vendrán....
PD: En Rumanía los partidos comunistas sacan resultados inferiores al 0,1% de los votos.
Para empezar, Marx no describía el comunismo como un plano cerrado tipo paraíso perfecto, sino como un horizonte frente a las contradicciones del capitalismo. De hecho, desconfiaba bastante de los modelos utópicos detallados.
Además, decir que “siempre acaba igual” simplifica mucho la historia, no todos los intentos han sido iguales, ni han surgido en contextos… » ver todo el comentario
El comunismo científico debería estar en el leninismo y muy alejado del estalinismo. Corea la buena, donde todo el mundo está a régimen para evitar problemas de colesterol alto, estaría dentro del monarco comunismo que no deja de ser un subconjunto del estalinismo y aplicaría el capitalismo de estado como sistema económico de explotación ajeno a las ideas de Marx y Engels.
Capitalismos periféricos, capitalismos con economías de mercado y capitalismo de parte baja del World Happiness Report. Si quieres lo resumimos en capitalismo con baja satisfacción vital.
Ya solo con ese detallito te ahorras la ansiedad de tener que estar un mes trabajando para ganar 1300€ y luego tener que darle a tu casero 1000€ solo porque él lo vale.
www.meneame.net/story/cuando-americanos-eeuu-finalmente-ven-como-vive-
Los trabajadores que tienen mejores condiciones son los de aquellos países que sus dirigentes, en el pasado, sintieron el aliento del comunismo en la nuca. Naturalmente, como ya no hay amenaza de expansión comunista, se van perdiendo las "cositas buenas" que teníamos poco a poco: derechos laborales, sanidad y educación públicas, pensiones, vivienda digna...
Por cierto durante el franquismo eso también ocurría, pisos decentes empapelados con plaquitas de la Falange que se pagaban en cinco años trabajando solo el hombre, igual hay que volver a eso por nuestra salud mental.
Pero además el capitalismo es generador de guerras, el lobby armamentístico, o el control del petróleo es fuente de inestabilidad y crea mucha pobreza, cuantos países han sido bombardeados hasta convertirlos en estados fallidos, los países estrella del capitalismo EE.UU., Israel y Reino Unido han sembrado el caos.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la justificación lógica de la esclavitud capitalista.
La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
- Puede que sean los primeros años en la historia en que nos preocupa la salud mental.
- No hay países no capitalistas con los que comparar, los que hay son tremendamente pobres y diferentes como para comparar y sacar alguna conclusión.
Creo que es una visión de "problemas del primer mundo" e idealización bucólica del pasado sin acordarnos que hace 100 años mucha gente estaba a una mala cosecha de pasar hambre y colgarse.
Echando la vista atrás, mis abuelos y antecesores eran campesinos y todo lo que me han contado era grotescamente lamentable. No existían los problemas de salud mental, hasta que aparece algún familiar o conocido suicidado. Por eso existe ese sesgo, que no hay con lo que comparar.
Por que todos esos campesinos muertos de hambre tenían dinero para pagarse un psiquiatra que se lo diagnosticara, no te jode.
Y ahora la moda de los cumpleaños de dar a casa niño una bolsita con más morralla, pues más se suma, y cuando acaba el trimestre y en el cole te dan la colección de fichas, más morralla.
Lo mismo cuando vas a comprar. que haya tanta variedad de cosas básicas me parece un exceso estúpido. Es que es tan saturante todo que al final uno hasta anhela que se acerque un poco una época de escasez.