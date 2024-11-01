¿El capitalismo está destruyendo nuestra salud mental?

Nuestro sistema económico está generando tres “síndromes capitalistas”. En todo el mundo, la gente está sufriendo. Los índices de ansiedad, depresión, soledad y agotamiento van en aumento. Si bien estos fenómenos pueden parecer inconexos, un estudio reciente sostiene que tienen el mismo origen: el capitalismo. ¿Cómo podría el capitalismo estar dando lugar a los numerosos problemas psicológicos de nuestra época? Karim Bettache, de la Universidad China de Hong Kong, argumenta que el capitalismo, como estructura sistémica, va más allá de ...