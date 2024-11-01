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¿El capitalismo está destruyendo nuestra salud mental?

¿El capitalismo está destruyendo nuestra salud mental?

Nuestro sistema económico está generando tres “síndromes capitalistas”. En todo el mundo, la gente está sufriendo. Los índices de ansiedad, depresión, soledad y agotamiento van en aumento. Si bien estos fenómenos pueden parecer inconexos, un estudio reciente sostiene que tienen el mismo origen: el capitalismo. ¿Cómo podría el capitalismo estar dando lugar a los numerosos problemas psicológicos de nuestra época? Karim Bettache, de la Universidad China de Hong Kong, argumenta que el capitalismo, como estructura sistémica, va más allá de ...

| etiquetas: síndromes , capitalismo , salud mental , ansiedad , depresión , soledad
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68 comentarios
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Comentarios destacados:                
freeclimb #1 freeclimb
Claramente SI.
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Allesgut #10 Allesgut
#1 y le va bien, mas medicamentos, psicologos etc... perfecto para el negocio :take:
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capitansevilla #32 capitansevilla *
#1 #10 #2 a opino igual, pero don't worry, que por desgracia en breve viene el colapso de nuestra civilización y vamos a volver a vivir como en el medievo.
1 K 19
MasterChof #22 MasterChof
#1 eso a los occidentales, a los palestinos, iraníes, iraquíes, yemeníes, libaneses, sudaneses les destruye más que la salud mental.
3 K 35
obmultimedia #51 obmultimedia
#1 como nuestra el auge del fanatismo religioso extremo , algo ligado con una merma mental considerable.
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
La escala de valores del capitalismo donde el tener prima más que el ser, si vamos a Marx, el capitalismo convierte al ser humano en una mercancía, el capitalismo nos cosifica, nos convierte en objetos y dejamos de ser sujetos, acabamos alienados, sistema económico basado en la propiedad privada y la búsqueda de beneficios desconecta al trabajador de sí mismo, de su trabajo y de la sociedad.
Como decía Margareth Thatcher, la sociedad no existe, solo existen ciudadanos con dinero, el dinero se convierte en la única forma de valor socialmente reconocida en ese sistema.
Al final el ser humano se siente vacío, solo de indefenso.
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MasterChof #23 MasterChof
#4 cuando el fin es el dinero, la humanidad se convierte en el medio (y todos tenemos un precio)
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TikisMikiss #49 TikisMikiss
#23 El problema es que aunque quieras que el dinero solo sea un medio, dependes de mil factores para poder disponer de ese medio.

Y en la época actual los cambios van tan rápido que ya nada de lo que hagas te asegura nada. Que crisis ya había de antes, sí, que había cambios tecnológicos que cambiaban la estructura laboral, también, pero ahora hay muchos más cambios en un espacio mucho más corto de tiempo.

Y con el tema de la IA ya ni te cuento. Podrá haber más o menos hype, con mayor o menor justificación, sobre lo que podrá hacer en un futuro más o menos cercano, pero solo con lo actual ya ha afectado directamente a diversos sectores de forma más significativa de la que aún se conoce.
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Mauro_Nacho #55 Mauro_Nacho
#23 No todos tenemos un precio, hay gente que no se vende. No todos se plantean la vida en función de ganar dinero, hay muchas disciplinas, artes que exigen mucha dedicación y no lo hacen por dinero. Es contra intuitivo, pero hay quien dedica toda una vida a tocar bien el violín, el piano o cantar opera, pero también escritores, científicos. Para ser rico es más productivo y más enriquecedor dedicarse a las finanzas, a la especulación inmobiliaria, o en la política siempre hay posibilidades de…   » ver todo el comentario
1 K 28
MasterChof #58 MasterChof *
#55 me refería para ellos, según este sistema capitalista. La vida de un europeo vale más que la de un africano, y la de uno de EEUU más que ambos. Ya así pueden cometer un Genocidio sin problemas, pero si sufren algún atentado y mueren 10, ponen el grito en el cielo
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mr.wolf #18 mr.wolf
«El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano.»
Karl Marx.
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#37 catalysto
#18 Y ser humano mediante el Estado tienen la capacidad de poner en vereda al capitalismo.
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#6 Dav3n
Si solo fuera la salud mental me daba con un canto en los dientes... :roll:
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
Ya lo ha hecho.
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#8 Hynkel
¿El capitalismo alguna vez ha tenido interés en la salud mental de los trabajadores?

Spoiler: sólo cuando se ha visto en peligro de quedarse sin suficientes remeros para la galera. Y a regañadientes, y a veces ni por ésas.
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laguerrillasilenciosa #60 laguerrillasilenciosa
#8 Curiosamente este año se discutió sobre esto en Davos. Se ve que deprimidos rendimos poco y al final a la empresa le resulta rentable pagarnos terapia.
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Justiciero_Solitario #62 Justiciero_Solitario
#8 ¿Y el socialismo?
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bronco1890 #11 bronco1890
No como en los antiguos países socialistas donde todo el mundo era feliz.
Claro que si comparamos un capitalismo muy real con un socialismo utópico el socialismo siempre gana por goleada.
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mr.wolf #21 mr.wolf *
#11 «Las ideas dominantes de una época son siempre las ideas de la clase dominante.»
Karl Marx.

#5 #13 y más que vendrán....
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pitubf #57 pitubf
#11 Una de mis mejores amigas es rumana y un día le pregunté que qué tal se vivía en la dictadura. Me contestó que muy bien, que quisieras o no te daban casa y trabajo. Quisieras o no quisieras.
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Justiciero_Solitario #63 Justiciero_Solitario *
#57 Aquí también dicen eso de que con franco se vivía mejor. Igual por nuestra salud mental tenemos que volver a las dictaduras.

PD: En Rumanía los partidos comunistas sacan resultados inferiores al 0,1% de los votos.
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pitubf #67 pitubf
#63 Creo que no entendiste a lo que se refería ella. Insinuaba que si no querías trabajar te obligaban. Básicamente esclavismo. Eso sí, te daban a cambio un salario y te regalaban la casa.
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MellamoMulo #48 MellamoMulo
#44 llamarlo “utopía tipo Narnia” es una crítica habitual, pero mezcla planos distintos.,.y suele venir desde el desconocimiento.
Para empezar, Marx no describía el comunismo como un plano cerrado tipo paraíso perfecto, sino como un horizonte frente a las contradicciones del capitalismo. De hecho, desconfiaba bastante de los modelos utópicos detallados.
Además, decir que “siempre acaba igual” simplifica mucho la historia, no todos los intentos han sido iguales, ni han surgido en contextos…   » ver todo el comentario
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#5 ddomingo
¿Ansiedad, depresión, agotamiento? Esas cosas no pasan en Korea la buena
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millanin #14 millanin
#5 En Corea la buena no hay comunismo. Es más una monarquía absolutista o capitalismo de estado.
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#28 ddomingo
#14 Nunca es verdadero comunismo...
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millanin #30 millanin
#28 exactamente. Si hay clases sociales y no hay democracia no hay comunismo.
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ewok #33 ewok
#28 ¿Y en Benín, Vanuatu, Filipinas, Marruecos, Paraguay, Kosovo, Armenia, Bosnia...? ¿Nunca es verdadero capitalismo...?
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capitan__nemo #45 capitan__nemo *
#5 #14 #28 #33 ¿donde encaja aquí?  media
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millanin #53 millanin
#45 El gráfico es curioso pero sesgado, incompleto, bastante tendencioso y con errores de posicionamiento y tamaño garrafales ajenos a la teoría básica de conjuntos. Si hasta tiene la democracia cristiana en rojo es que lo habrá hecho un daltónico muy en el fondo de la caverna. Donde los murciélagos. Pero bueno, aceptamos barco como comunismo.

El comunismo científico debería estar en el leninismo y muy alejado del estalinismo. Corea la buena, donde todo el mundo está a régimen para evitar problemas de colesterol alto, estaría dentro del monarco comunismo que no deja de ser un subconjunto del estalinismo y aplicaría el capitalismo de estado como sistema económico de explotación ajeno a las ideas de Marx y Engels.
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ewok #65 ewok *
#45 Pues encaja en capitalismos capitalistas, claramente. :roll:
Capitalismos periféricos, capitalismos con economías de mercado y capitalismo de parte baja del World Happiness Report. Si quieres lo resumimos en capitalismo con baja satisfacción vital.
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MellamoMulo #43 MellamoMulo
#28 ilustranos, qué crees tú que es verdadero comunismo? Corea del Norte?
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#44 ddomingo *
#43 El verdadero comunismo es el valhala, el nirvana, el paraíso, Narnia... Una utopía que solo funciona en el el papel pero siempre que se intenta acaba de la misma manera.
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MasterChof #24 MasterChof
#5 si te refieres a corea del Sur, es donde hay más altos niveles de suicidio infantil
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Razorworks #31 Razorworks
#5 Con la tontería, en Corea del Norte les faltan muchas libertades, pero la gente tiene pisos. Y pisos considerablemente decentes (aunque estén empapelados con fotos de Kin Jong-Un), donde poder desarrollar una vida y formar una familia.

Ya solo con ese detallito te ahorras la ansiedad de tener que estar un mes trabajando para ganar 1300€ y luego tener que darle a tu casero 1000€ solo porque él lo vale.
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#38 ddomingo
#31 Si si. Ya estás perdiendo el culo por entrar a ese paraíso..
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Razorworks #40 Razorworks
#38 No, no estoy perdiendo el culo por entrar a ese paraíso, pero que nos asustaron bien a los obreros diciéndonos cosas como "los comunistas os echarán de vuestras casas" o "si tenéis dos vacas, tendréis que darle una al vecino", hasta que acabamos abrazando el capitalismo y... mira al final quienes nos están quitando nuestras casas y todo; precisamente los comunistas NO.
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#47 ddomingo
#40 Que pena que la película que te has montado no coincida con la realidad. Los trabajadores tienen mejores condiciones laborales precisamente en los países con una mayor libertad económica.
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Razorworks #52 Razorworks
#47 Sisisisi. Échale un ojo a este enlace:
www.meneame.net/story/cuando-americanos-eeuu-finalmente-ven-como-vive-

Los trabajadores que tienen mejores condiciones son los de aquellos países que sus dirigentes, en el pasado, sintieron el aliento del comunismo en la nuca. Naturalmente, como ya no hay amenaza de expansión comunista, se van perdiendo las "cositas buenas" que teníamos poco a poco: derechos laborales, sanidad y educación públicas, pensiones, vivienda digna...
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Justiciero_Solitario #61 Justiciero_Solitario *
#31 Que envidia los norcoreanos.

Por cierto durante el franquismo eso también ocurría, pisos decentes empapelados con plaquitas de la Falange que se pagaban en cinco años trabajando solo el hombre, igual hay que volver a eso por nuestra salud mental.
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Razorworks #68 Razorworks
#61 Pues no, tampoco. Pero fíjate que hay algo que tiene en común Corea del Norte (comunismo) y Franco (fascismo-autarquia): no son el capitalismo salvaje galopante actual que por lo visto hemos abrazado y está acabando con todo.
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Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho *
El capitalismo destruye no solo la salud mental, la sociedad y la democracia. El capitalismo como tal es una locura, crea políticos vende patrias.
Pero además el capitalismo es generador de guerras, el lobby armamentístico, o el control del petróleo es fuente de inestabilidad y crea mucha pobreza, cuantos países han sido bombardeados hasta convertirlos en estados fallidos, los países estrella del capitalismo EE.UU., Israel y Reino Unido han sembrado el caos.
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#46 catalysto
#17 Echar la culpa a los demás es un mecanismo de defensa psicológico utilizado para evitar la responsabilidad personal, proteger la autoestima y reducir la ansiedad ante los propios errores. Esta conducta busca salvaguardar la autoimagen, pero genera relaciones tóxicas, falta de madurez emocional y pérdida del control sobre la propia vida.
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Mauro_Nacho #59 Mauro_Nacho
#46 No estamos echando la culpa, analizamos la realidad. Es evidente que que desequilibrio mental siempre va a existir, que hay gente por distintos factores va ser más vulnerable, pero el sistema capitalista sin control es muy destructivo para el planeta, para la sociedad y para el individuo.
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#41 Pitchford
#25 Económicamente es una efectiva mezcla de capitalismo en los sectores de competencia casi perfecta y gran control estatal en los sectores oligopolísticos por naturaleza. Mejor que el cachondeo de los sectores oligopolisticos de por aquí seguro.
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Professor #20 Professor
Preguntad en un paraiso comunista si un trabajador puede ahorrar, y si puede comprar participaciones de una empresa estatal con sus ahorros, para que trabajen para el
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#26 BoosterFelix *
#20 No tienes que irte tan lejos como el comunismo. Ya en el capitalismo Juan Roig o Amancio Ortega dejan que sus trabajadores se enriquezcan del ahorro y la riqueza que ellos mismos generan con su esfuerzo, porque Juan Roig y Amancio Ortega son personas muy honradas que no tocan nunca la propiedad ajena ni mucho menos se enriquecerían parasitando del trabajo ajeno.
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#3 BoosterFelix
Siempre os digo que no debemos perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la justificación lógica de la esclavitud capitalista.

La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
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angelitoMagno #16 angelitoMagno
Dos libros, Stolen Focus y La Sociedad del cansancio.
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#13 CrudaVerdad
Hay que contrastar con la salud mental de venezolanos y cubanos en sus respectivos países. :troll:
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cocolisto #56 cocolisto
El capitalismo es enfermedad mental en si mismo.
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#27 pcmaster
Sólo hay que ver a Trump.
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#9 Pitchford
Pues a ver si el nuevo ecosocialismo se pone en práctica en algún pais, porque el comunismo ya ni en China.
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Toranks #25 Toranks
#9 Pues si China es capitalismo, yo quiero ese capitalismo xD
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NubisMusic #12 NubisMusic
¿Por qué lo dices? Me veo normal, uno más entre mis toneladas de cosas, como todo el mundo :shit:
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#19 encurtido
El artículo me parece muy sacado de los huevos morenos:

- Puede que sean los primeros años en la historia en que nos preocupa la salud mental.
- No hay países no capitalistas con los que comparar, los que hay son tremendamente pobres y diferentes como para comparar y sacar alguna conclusión.

Creo que es una visión de "problemas del primer mundo" e idealización bucólica del pasado sin acordarnos que hace 100 años mucha gente estaba a una mala cosecha de pasar hambre y colgarse.
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#34 Shalekash
#19 Cierto, pero la diferencia con esas sociedades a la que te refieres es la ciencia y la tecnología desarrolladas, no el capitalismo (o el comunismo o el feudalismo o lo que sea... ).
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Deathmosfear #35 Deathmosfear
#19 Hace 100 años dónde? Y quiénes? Porque no sé hace 100, pero hace 80 y 90, por cosas que me han contado mis abuelos, los únicos que pasaban hambre e incluso se morían de ello eran los que no poseían tierras. Básicamente como ahora, el que tiene patrimonio vive muy bien, el pobre no. Y ahora hay muchos más pobres que antes, porque hace 100 años era raro el que no poseía una casa y un terruño.
0 K 6
#39 encurtido
#35 El pobre de ahora tiene un poder adquisitivo mayor que una clase media-alta de hace apenas unas generaciones. Por ejemplo en lo de pasar hambre, hoy en el mundo desarrollado es algo que no se da. Cualquier cosa como ropa, vehículos, etc. hoy son infinitamente más asequibles que a primeros del siglo XX. Lo único de difícil acceso es la vivienda, que es muy importante, pero hay que ver el contexto de cada caso.

Echando la vista atrás, mis abuelos y antecesores eran campesinos y todo lo que me han contado era grotescamente lamentable. No existían los problemas de salud mental, hasta que aparece algún familiar o conocido suicidado. Por eso existe ese sesgo, que no hay con lo que comparar.
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#64 Shalekash
#39 "No existían los problemas de salud mental, hasta que aparece algún familiar o conocido suicidado. Por eso existe ese sesgo, que no hay con lo que comparar."

Por que todos esos campesinos muertos de hambre tenían dinero para pagarse un psiquiatra que se lo diagnosticara, no te jode.
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thalonius #42 thalonius
La acumulación de objetos siempre me ha estresado, prefiero vivir con lo mínimo, pero teniendo una pareja que le gusta AliExpress y teniendo dos niños, la sobrecarga de objetos por casa, sobre todo de morralla, es bastante estresante.

Y ahora la moda de los cumpleaños de dar a casa niño una bolsita con más morralla, pues más se suma, y cuando acaba el trimestre y en el cole te dan la colección de fichas, más morralla.

Lo mismo cuando vas a comprar. que haya tanta variedad de cosas básicas me parece un exceso estúpido. Es que es tan saturante todo que al final uno hasta anhela que se acerque un poco una época de escasez. :-D
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Asimismov #54 Asimismov
positivo por ser breve.
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Chinchorro #15 Chinchorro
El capitalismo le está poniendo precio a la salud mental.
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#7 username
La culpa es vuestra que sois unos tiesos panzudos
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Imag0 #50 Imag0
El capitalismo se lucra a costa de la salud mental, el capitalismo es el escorpión, nosotros la rana.
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#36 eipoc
Sí, siguiente pregunta.
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#66 Jack_Burton
No solo enfermedades relacionadas con la infelicidad sino también hay narcisismos, egolatrías, psicopatías,...
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#29 catalysto
Al capitalismo le interesa que hayan problemas de cualquier tipo. Pero atribuirle los problemas al capitalismo es tergiversarlo. Es simplista y patético.
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menéame