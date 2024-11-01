edición general
Campofrío: propaganda política para consumidores idiotizados

Campofrío: propaganda política para consumidores idiotizados

El anuncio nos propone una visión falsaria de la polarización, una simetría de responsabilidades inexistentes, como si no hubiese habido en su origen conocido y demostrado unos sujetos agentes causantes que la ponen en marcha y otros que se limitan a responder.

Guanarteme #11 Guanarteme *
- ¡Porque Barcelona está hecha una pocilga llena de delincuentes a la que no se puede ir sin que te apuñalen y encima a mí me quitan mis impuestos para que los menas esos tengan aifons, esto es una dictadura de perroxanche en Charocracia....!

- A ver, para un segundo, lo de Barcelona, sabes perfectamente que vivo ahí y ni a mí ni a nadie de mi entorno nos han robado en la vida, ya no hablemos de apuñalamientos, eso por un la....

- ¡Ya me estás cancelando, rojo asqueroso, no me…   » ver todo el comentario
Supercinexin #15 Supercinexin
#11 Me representa.
Mediorco #16 Mediorco
#11 A la mierda! Para mí los fascistas son malas personas y prefiero no verlos, aunque sean de mi familia.
chemari #18 chemari *
#11 Dejad los extremismos, ni fascistas ni antifascistas! Daos la mano, venga.
Guanarteme #25 Guanarteme
#18 - ¡Que te calles, Charo, yo al radical de mi hermano-amigo de menas no lo toco!

- Cariño.... No me llamo "Charo"

- ¡Pero eres una Charo, dilo!

xD xD xD xD
#4 luckyy
Campfrio y el pozo, dos marcas en el ignore
Supercinexin #14 Supercinexin
#4 Además de que lo saludable es NO consumir sus productos.
pitercio #1 pitercio
¡Que no maltrateis y masacreis cerdos, campomierdas! Y encima vienen a blanquear la propaganda fascisblanda, como si fuera algo lúdico en lugar de una agresión a la libertad.
#12 HangTheRich
Ahora resulta que oponerse al racismo, sexismo, machismo y homofobia es Polarizar.
#2 tromperri
Es una gran empresa, solo la mueve el capital y los beneficios de sus amos no hay nada más detrás. Y todos sabemos quiénes son históricamente los sicarios del capital. Por eso los blanquean.
#3 Piscardomorao
#2 Exactamente, tienen que blanquear a los fascistas, porque las grandes empresas están muy cómodas con los gobiernos fascistas.
Justiciero_Solitario #13 Justiciero_Solitario *
El anuncio no es inocente, pero el artículo tampoco lo es.
Uno vende jamón con emoción; el otro vende una lectura política envuelta en superioridad moral. Ambos hacen operación cultural, solo que desde trincheras distintas.

Campofrío simplifica un problema complejo porque es publicidad y busca emocionar sin incomodar. El artículo, en cambio, exige al anuncio que tome una posición ideológica... cosa que ninguna marca comercial va a asumir.

Este articulo parte de un blog (nuevarevolucion) con una fuerte carga política y parte de presupuestos ideológicos muy marcados que condicionan su conclusión. Por ello mi voto sensacionalista.
#17 pushakk *
#13 cuando eres equidistante entre el fascismo y el antifascismo es que eres basura fascista acomplejada.
Justiciero_Solitario #24 Justiciero_Solitario *
Lo curioso es que el anuncio, con todas sus limitaciones y su evidente objetivo comercial, parece haber dado en el clavo precisamente por comentarios como estos #17 #20. Un spot que habla de sentarse a una mesa y rebajar el clima acaba interpretado como una toma de partido entre “fascismo o antifascismo”, "racistas o antirracistas", sin matices posibles.

Eso dice más del nivel de polarización del debate que del anuncio en sí. Cuando cualquier mensaje mínimamente conciliador se lee automáticamente como “equidistancia criminal”, el problema ya no es la publicidad, sino la incapacidad de algunos para pensar fuera del marco amigo-enemigo.
Mediorco #20 Mediorco
#13 Resulta que oponerse a la homofobia o al racismo es superioridad moral. Pues oiga, sí.
chemari #21 chemari
#13 pues menos mal que no querían incomodar. Sacar a Ana Rosa llamando veladamente hijo de puta al perro es el sumum de la concordia.
Justiciero_Solitario #7 Justiciero_Solitario
Viendo los comentarios, menéame el mejor ejemplo de lo que denuncia el anuncio.
autonomator #8 autonomator
Para Campofrito el estado es malo menos cuando suelta perras. (El típico paáapa dame de cualquier liberjeta de los de ahora.)

La Generalitat inyecta 11 millones en la nueva planta de Campofrío en Utiel que sustituirá a la de Torrent, devastada por la dana
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/comarcas/generalitat-inyecta-11-m

En este empeño, las administraciones públicas, desde el ámbito…   » ver todo el comentario
Mediorco #19 Mediorco
Querer lo mejor para los demás es polarizar. :shit:
JovenCarcamal #5 JovenCarcamal
No os escuché quejaros cuando Ojete calor sacó esto: www.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
maria1988 #23 maria1988
«Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante».
Vaya mensaje de mierda. Ahora resulta que tener principios y plantarse ante lo inaceptable es «estar polarizado».
#9 esInvierno
Casi parece que el análisis pretende insinuar que campofrio ha hecho el anuncio para venderte algo...
#10 Eukherio *
Está bien la reflexión, pero, joder, que casi parece la introducción de un artículo más que un artículo en si mismo. Como la mayoría de los de JotDown de cine, desde hace unos años.
Larusico #22 Larusico
Hay algo de articulo en esa pedantería.

En cuanto al anuncio, una empresa usando las emociones de la gente para vender, me sangran y no pincho....no, espera
#6 retoqueteate
A saber de dónde viene la fortuna de estos ...
BlackDog #26 BlackDog
Pues yo no veo por que tanta polarización contra este anuncio
