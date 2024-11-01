Campofrío: propaganda política para consumidores idiotizados

El anuncio nos propone una visión falsaria de la polarización, una simetría de responsabilidades inexistentes, como si no hubiese habido en su origen conocido y demostrado unos sujetos agentes causantes que la ponen en marcha y otros que se limitan a responder.
Uno vende jamón con emoción; el otro vende una lectura política envuelta en superioridad moral. Ambos hacen operación cultural, solo que desde trincheras distintas.
Campofrío simplifica un problema complejo porque es publicidad y busca emocionar sin incomodar. El artículo, en cambio, exige al anuncio que tome una posición ideológica... cosa que ninguna marca comercial va a asumir.
Este articulo parte de un blog (nuevarevolucion) con una fuerte carga política y parte de presupuestos ideológicos muy marcados que condicionan su conclusión. Por ello mi voto sensacionalista.
Eso dice más del nivel de polarización del debate que del anuncio en sí. Cuando cualquier mensaje mínimamente conciliador se lee automáticamente como “equidistancia criminal”, el problema ya no es la publicidad, sino la incapacidad de algunos para pensar fuera del marco amigo-enemigo.
