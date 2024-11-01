edición general
ANUNCIO de NAVIDAD de CAMPOFRÍO 2025 | "Polarizados"  

El anuncio de Navidad de Campofrío, titulado “Polarizados”, invita a superar la creciente polarización social y a recuperar el disfrute compartido. Creado por This Is Libre y producido por Roma, utiliza el humor y la ironía para mostrar situaciones cotidianas donde los enfrentamientos se han normalizado. La historia se desarrolla en una ficticia Unidad de Polarizados Intensivos, que caricaturiza cómo se incentiva la confrontación. Finalmente, los personajes descubren que, pese a sus diferencias, comparten la misma necesidad de disfrutar junto

pitercio
¡Que no maltrateis y masacreis cerdos, campomierdas! Y encima vienen a blanquear el fascisblando, como si fuera algo lúdico en lugar de una agresión a la libertad.
Atusateelpelo
Como denostado equidistante...meneo.
Pastis
Muy irónico todo, sube todo a Ana Rosa Quintana diciendo lo de la fruta. Es que me parto. :wall: :wall:
lectorcritico
Walldrop
Menear el anuncio sin más? Como si mereciera algo esta mierda equidistante. Ni siquiera es muy original. Uy doctor estoy polarizado. Falta chapote. Anda y que les den

