ANUNCIO de NAVIDAD de CAMPOFRÍO 2025 | "Polarizados"  

El anuncio de Navidad de Campofrío, titulado “Polarizados”, invita a superar la creciente polarización social y a recuperar el disfrute compartido. Creado por This Is Libre y producido por Roma, utiliza el humor y la ironía para mostrar situaciones cotidianas donde los enfrentamientos se han normalizado. La historia se desarrolla en una ficticia Unidad de Polarizados Intensivos, que caricaturiza cómo se incentiva la confrontación. Finalmente, los personajes descubren que, pese a sus diferencias, comparten la misma necesidad de disfrutar junto