BYD ya es la cuarta marca que más coches vende en el mundo: China acelera su conquista global
Ya tenemos los datos del primer semestre de 2025, y el mercado del automóvil deja más de una sorpresa inesperada
etiquetas
byd
coches
china
actualidad
actualidad
#1
cromax
Y con el tiempo y sin aranceles podría ser la primera.
Vale, que no son tan "bonitos", pero están mejorando a ojos vista y su precio es sin competencia.
Que esto no quiere decir que justifique a China, pero en cualquier sector industrial están dando sopas con honda a todo el mundo.
#2
azathothruna
Solo falta que sean levitadores sus vehiculos.
No lo descarto
#3
Donlixo
Para sorpresa...de nadie...
