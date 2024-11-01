edición general
BYD ya es la cuarta marca que más coches vende en el mundo: China acelera su conquista global

Ya tenemos los datos del primer semestre de 2025, y el mercado del automóvil deja más de una sorpresa inesperada

byd , coches , china
actualidad
3 comentarios
cromax #1 cromax
Y con el tiempo y sin aranceles podría ser la primera.
Vale, que no son tan "bonitos", pero están mejorando a ojos vista y su precio es sin competencia.
Que esto no quiere decir que justifique a China, pero en cualquier sector industrial están dando sopas con honda a todo el mundo.
azathothruna #2 azathothruna
Solo falta que sean levitadores sus vehiculos.
No lo descarto
#3 Donlixo
Para sorpresa...de nadie...
