Bizum sufre su primera brecha. Alguien ha scrapeando teléfonos y titulares secuencialmente para vender los datos

A la hora de enviar un Bizum, el usuario que da la orden puede comprobar la identidad del destinatario. Tras introducir el número de teléfono, se muestra el nombre y las iniciales de la persona que lo recibirá. En 2020 alguien reportó a la Agencia Española de Protección de Datos que era posible abusar de este sistema para obtener de forma masiva la identidad de los usuarios. La AEPD ha multado a Bizum con 80.000 € por el robo de parte de la información de sus usuarios, realizada justo mediante el sistema que había sido previamente reportado.
| etiquetas: bizum , brecha , seguridad , datos
Si estoy yo en esa reunión para el Roadmap de los próximos tres meses, lo más seguro es que como responsable técnico de la decisión ésta fuera NO implementar y tirarlo para discutir esa mierda el siguiente trimestre. Simple cuestión de evaluación de gastos y objetivos.
Es ridículo.
" ... al automatizar un usuario la consulta secuencial de números de teléfono desde la web de una de las entidades adheridas ".
No lo hizo desde la web de Bizum, sino que jaqueó la web de una entidad adherida al sistema (entiendo que cliente de Bizum).
¿La culpa es de Bizum?
1- Inicias un bizum poniendo un teléfono
2- Te sale el nombre del destinatario. Copias los datos.
3- Cancelas la operación. Y repites con otro número.
Que se pueda hacer es responsabilidad de Bizum. El hackeo no fue para obtener los datos sino para automatizar la consulta masiva.
De hecho ahora en transferencias bancarias con IBAN también salen