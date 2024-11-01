Una banda homófoba de marroquíes en El Ejido: de la aplicación de citas a la paliza al grito de "maricón"

La "caza" comenzaba en la pantalla del teléfono y terminaba con una paliza en un callejón oscuro de Las Norias de Daza. El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Youssef D., un joven de 20 años acusado de liderar un grupo criminal dedicado a tender emboscadas a hombres a través de la aplicación de citas Grindr. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, revela un nivel de violencia y planificación escalofriante: los agresores actuaban en manada