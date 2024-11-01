Una banda homófoba de marroquíes en El Ejido: de la aplicación de citas a la paliza al grito de "maricón"

La "caza" comenzaba en la pantalla del teléfono y terminaba con una paliza en un callejón oscuro de Las Norias de Daza. El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Youssef D., un joven de 20 años acusado de liderar un grupo criminal dedicado a tender emboscadas a hombres a través de la aplicación de citas Grindr. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, revela un nivel de violencia y planificación escalofriante: los agresores actuaban en manada
Cómo tienes que tener la puta cabeza llena de mierda, y encima con 20 años asquerosos que no has vivido nada, para ser así.
Una cosa es condenar la homofobia y otra cosa es ser un malnacido homófobo que utiliza la homofobia de otros para justificar su xenofobia. El caso es que, cuando uno es un hijoputa, no suele serlo sólo en un aspecto.
Más que nada por que aparenta que dicis que los pobres son fachas.... Los deshumsnizais. Lo contrario que sería ricos pijos de izquierdas? Piénsalo...
Y segundo nmese concepto del que tu me hablas lo vi en los 80. Pero entonces ser gay era ser un maricon de mierda para la derecha y la izquierda.
Ahora el problema es el islam y las costumbres de oriente medio y África
El racismo allí es bestial. No solo en Marruecos en todo el magreb.
He visto a argelinos decir que ellos allí no por que hay negros, ese es trabajo de negros...... Tío no estamos en el siglo 19 máquina.
En el partido de la final de la copia de África, ese partido tan retorcido dondd pro nada del mundo msrruecos debía ser perder, en parte era por que querían perder con negros. Al terminar el partido les tiraron plátanos. Es decir que la peña fue allí con plátanos para tirarselos a los senegaleses.