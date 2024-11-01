edición general
Una banda homófoba de marroquíes en El Ejido: de la aplicación de citas a la paliza al grito de "maricón"

La "caza" comenzaba en la pantalla del teléfono y terminaba con una paliza en un callejón oscuro de Las Norias de Daza. El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Youssef D., un joven de 20 años acusado de liderar un grupo criminal dedicado a tender emboscadas a hombres a través de la aplicación de citas Grindr. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, revela un nivel de violencia y planificación escalofriante: los agresores actuaban en manada

Andreham #5 Andreham
Vaya hijo de puta, es una pena que para el fachapobre medio de la web sea moro, sino estaría aquí defendiéndolo de alguna manera.

Cómo tienes que tener la puta cabeza llena de mierda, y encima con 20 años asquerosos que no has vivido nada, para ser así.
5 K 70
Aokromes #8 Aokromes
#4 en la sede de vox tiene que estar corticircuitandoseles la unica neurona que tienen :troll: #3 #5
2 K 42
#9 fremen11 *
#5 Hombre los islamistas radicales no son precisamente amigüitos de los homosexuales....
0 K 8
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#9 Creo que todos hemos podido apreciar que gente homófoba y antifeminista se queja únicamente de los musulmanes que son como ellos, porque además también son xenófobos.
1 K 24
MacMagic #15 MacMagic
#12 Siempre te veo mirando a otro lado, curioso.
0 K 10
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#15 No sé si deberías plantear desde qué lado ves las cosas.

Una cosa es condenar la homofobia y otra cosa es ser un malnacido homófobo que utiliza la homofobia de otros para justificar su xenofobia. El caso es que, cuando uno es un hijoputa, no suele serlo sólo en un aspecto.
0 K 16
Arcangeldemadera #19 Arcangeldemadera
#5 yo de ti dejaría de llamar facha pobre a la peña que no vota a podemos crack.
Más que nada por que aparenta que dicis que los pobres son fachas.... Los deshumsnizais. Lo contrario que sería ricos pijos de izquierdas? Piénsalo...

Y segundo nmese concepto del que tu me hablas lo vi en los 80. Pero entonces ser gay era ser un maricon de mierda para la derecha y la izquierda.
Ahora el problema es el islam y las costumbres de oriente medio y África
0 K 6
Tkachenko #3 Tkachenko
Donde se ponga el homófobo patrio que se quite todo lo demás
3 K 64
devilinside #4 devilinside
#3 Joder, para unos inmigrantes que se adaptan a las costumbres españolas y muy españolas, también se les critica
8 K 104
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 vaya, con lo tolerante que es el Islam con los homosexuales, los pobres han tenido que aprender esto de los españoles...
3 K 36
devilinside #13 devilinside
#10 No. Desde luego, vienen aprendidos de casa, pero al final acaban confluyendo en costumbres con nuestra joven muchachada patria
0 K 12
#6 Nuisaint
Cárcel y al finalizar deportación. Pero con las leyes de mierda que tenemos hipergarantistas con los delincuentes pues pasa esto que se creen inmunes. Tenemos que empezar a deportar a los delincuentes extranjeros masivamente.
2 K 16
azathothruna #1 azathothruna
Seguro tienen el coran en un bolsillo
0 K 14
#2 guillersk
Ufff campo de minas
0 K 11
plutanasio #11 plutanasio
Recordad que vienen a hacernos brillar, a pagar las pensiones. Chusma patria tenemos a paladas, no hace falta importarla.
0 K 9
#16 Cincocuatrotres
Que dira la reemplazadora marrona?, tengo curiosida
0 K 8
Bilardezz #14 Bilardezz
les hemos fallado como sociedad, hay que reeducarlos con una legión psicologos para quitarle esa psicopatía, y luego regularizarlos
0 K 6
Arcangeldemadera #17 Arcangeldemadera
La homofobia en comparación al racismo que hay en Marruecos es nada, tontería de niños.....
El racismo allí es bestial. No solo en Marruecos en todo el magreb.
He visto a argelinos decir que ellos allí no por que hay negros, ese es trabajo de negros...... Tío no estamos en el siglo 19 máquina.
En el partido de la final de la copia de África, ese partido tan retorcido dondd pro nada del mundo msrruecos debía ser perder, en parte era por que querían perder con negros. Al terminar el partido les tiraron plátanos. Es decir que la peña fue allí con plátanos para tirarselos a los senegaleses.
0 K 6
#7 PeloPene
Pinta a costumbre aislada. Disfruten de lo votado y circulen por favor
0 K 6

