Así son las balizas V16, la “vacuna COVID” de los coches que hará “woke” a tu vehículo

En los próximos meses todos los coches españoles serán emasculados y a partir del 1 de enero de 2026 todos deberán llevar, por obligación, las llamadas “balizas V16”, el dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia (porque parece que ya ni las formas geométricas ni las matemáticas son suficientes para el Gobierno). El wokismo llega al mundo del motor.