Así son las balizas V16, la “vacuna COVID” de los coches que hará “woke” a tu vehículo

En los próximos meses todos los coches españoles serán emasculados y a partir del 1 de enero de 2026 todos deberán llevar, por obligación, las llamadas “balizas V16”, el dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia (porque parece que ya ni las formas geométricas ni las matemáticas son suficientes para el Gobierno). El wokismo llega al mundo del motor.
| etiquetas: balizas v16 , dgt , seguridad vial
Yo compré una y acto seguido mi hijo me dijo que era maricón.
Cuidad a vuestra familia y no metáis una en casa
—Si con esa pinta sabía yo que eras maricón.
—¡Que no cicatrizo!
—Y encima ya te han roto el culo ¡AY QUE DESGRACIA!
Todo muy de Ejpaña y mucho Ejpaño
Aunque visto lo visto, creo que mucha gente no se ha enterado.
A mi pesar la compré hace uno o dos meses.
En 20223 murieron 58 personas colocando los triángulos de emergencia, el 3 % de los fallecidos en accidentes de tráfico (1800).
www.elespanol.com/reportajes/20230404/dgt-adelanta-posible-triangulos-.
www.motorpasion.com/seguridad/incomoda-realidad-detras-balizas-v16-dgt
Editado
Habla con el periodista (especializado en "motor")
En Reino Unido la indicación es categórica: es recomendable no poner triángulos en autopistas porque supone un peligro claro al tener que salir a la calzada
Da la casualidad que de eso si que se.
En Reino Unido no son obligatorios los triangulos, ni las balizas V16 ni los chalecos reflecantes.
Y sin embargo, el numero de atropellos por capita es inferior a los de España.
Y me refiero a trabajadores de las contratas, guardia civil, policía... ¿Esos usan la V16?
No pertenezco al departamento de registro de accidentes de la DGT.
Tampoco sé el color de la ropa interior que llevaba cada uno, ni su edad, ni el color de su pelo, ni si eran hinchas de algún equipo de fútbol.
También está el que en esa situación (o parecida) pone el triángulo a 5 pasos del coche y ves el coche antes, o a la vez, que el triángulo (también me ha pasado)
Si caminas 50 metros para poner el triángulo y vas atento, la probabilidad de que en ese momento te atropelle otro coche es razonablmente baja.
Ahora, si te quedas en el coche hasta que venga la grúa, la probabilidad de que venga otro coche y te encuentre parado detrás de la curva no es baladí.
Yo pondría el triángulo.
Fuera de coñas, este comentario debería estar destacado. Y por añadir algo, si te quedas parado tras una curva cerrada a derechas y no hay arcén y hay pared, quedarte en en coche es muy mala opción. Usa la cabeza, ponte el chaleco, anda hacia adelante alejándote de la curva, cruza al otro lado y ve hacia atrás por el lado abierto de la curva para poner los triángulos. Nadie le está exigiendo a nadie que ande por la calzada por una curva sin visibilidad para poner triángulos, un poco de cabeza.
Tres accidentes con víctimas mortales, todos en una vía de 100km/h
1) iba borracho y se estrella, circulando a 101km/h
2) pilla un bache enorme y el coche sale volando, circulando a 105km/h
3) va mirando el móvil y se estampa, circulando a 103km/h
¿Cual sería para vosotros el motivo de los accidentes? Pues para la DGT está claro que es "por exceso de velocidad", ya que… » ver todo el comentario
Ni lo s triángulos ni estas luces corrigen el problema de atención del resto de conductores, el comportamiento de «ver el espectáculo» ni la falta de arcenes de verdad en autopistas y autovías.
www.meneame.net/story/jorges-son-padres-baliza-v-16-asi-crearon-dos-gu
PD: Encima me mete en ignore
Ni se integra con seguros, ni envía la grúa...es un puto despropósito y ademas no se armoniza con Europa.
Mi moto no lleva ningún tipo de conectividad. Y sin embargo en motocicletas ni se exigía el triángulo (a ver dónde me lo meto... No me deis ideas) ni se exige la V16
Incluso si te pasa. Paras a alguien y que este llame a 112... O que pasa? Crees que no se llamaba al 112 antes de los moviles?
De hecho las balizas tampoco llaman al 112 asi que no entiendo el punto.
Claro, ya se gastaron 20.000 o 30.000 € en el coche y ya no les quedan 30 € para una baliza
De llenar el depósito, ni hablamos
A ver, asumibles, son asumibles, el problema es que llueve sobre mojado, y cada vez que un burócrata se aburre, aprueba una normativa que al final es dinero. Y se van sumando, una tras otra.
Había un video de youtube que analizaba porque un coche que cuesta en China 15.000 euros al cambio, aquí cuesta 30.000, y los números salían. Y no es una cosa sola, es otra, y otra, y otra, y suma y sigue. Y así con todo, con el coche, con la casa, con el colegio de los crios, y sigue sumando. Y al final, a la gente no le llega, porque la V16 es solo otro granito de arena (más) en una playa.
Yo la compré el año pasado ya para estar preparado, porque me gustaba la idea de liberar espacio en el maletero y porque suelo ser bastante early - adapter, pero vamos que creo que con este tema no han hecho las pruebas que deberían y ha salido regulin.