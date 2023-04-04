edición general
Así son las balizas V16, la “vacuna COVID” de los coches que hará “woke” a tu vehículo

Así son las balizas V16, la “vacuna COVID” de los coches que hará “woke” a tu vehículo

En los próximos meses todos los coches españoles serán emasculados y a partir del 1 de enero de 2026 todos deberán llevar, por obligación, las llamadas “balizas V16”, el dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia (porque parece que ya ni las formas geométricas ni las matemáticas son suficientes para el Gobierno). El wokismo llega al mundo del motor.

etiquetas: balizas v16 , dgt , seguridad vial
jonolulu
Ojo!

Yo compré una y acto seguido mi hijo me dijo que era maricón.

Cuidad a vuestra familia y no metáis una en casa
La_fruta_de_ayuso
#7 reportadopor insultos homofobos
ChatGPT
#14 jajajaja
ombresaco
#14 probablemente sea verdad que la has reportado... la has votado negativo!
BM75
#14 :palm:
Pablosky
#7 hombre, en casa no, en la guantera. Así podrás ser maricón solo en el coche :shit:
1 K 20
Moderdonia
#7 —Mamá, soy hemofílico.
—Si con esa pinta sabía yo que eras maricón.
—¡Que no cicatrizo!
—Y encima ya te han roto el culo ¡AY QUE DESGRACIA!
keiko_san
#7 Él o tu?
jonolulu
#57 Yo ya lo era, hombre
CharlesBrowson
jijij jaja la gente esta mosqueada por lo de las balizas por la panoja y la "utillidad" desde el oficialismo hagamos que sea un chiste y asi que cuando tengan que ir a pasar por caja que no proteste mucho
cenutrios_unidos
Ja, ja, ja #1 Como bien dices hagamos chanza de algo que no sirve ni para tomar por culo, está mal implementado y es la idea peregrina de dos jubiletas del tricornio para forrarse.

Todo muy de Ejpaña y mucho Ejpaño
Kasterot
#2 Lo que es muy de España es que a un mes vista haya casi 30millones v16 que aun no se han comprado. Y esto dice mucho de los españoles, y mucho mas de los que deberían haber hecho campañas informativas y de concienciación en el uso del artilugio.
ChatGPT
#5 qué dice? Que estamos hasta los huevos de que nos saquen los cuartos?
5 K 36
cosmonauta
#5 Eso es cierto? Me interesa
MADMax2
#5 No me extrañaría que haya muchos que no las compren porque creen que se va a revocar su obligatoriedad por la deficiente utilidad.

Aunque visto lo visto, creo que mucha gente no se ha enterado.

A mi pesar la compré hace uno o dos meses.
Thornton
#1 #2 #3

En 20223 murieron 58 personas colocando los triángulos de emergencia, el 3 % de los fallecidos en accidentes de tráfico (1800).
6 K 75
jonolulu
#10 Y los 58 los pongo en duda. Atropellos en carretera puede ser, pero no por poner triángulos
2 K 38
Thornton
#11 Según los datos que maneja Tráfico entre 2028 y 2021 hubo entre 18 y 22 víctimas por atropellos por bajarse a poner triángulos. Una cifra que aumentó a 58 víctimas en 2023.

Habla con el periodista (especializado en "motor")
3 K 49
tierra_del_hielo
#10 del articulo:

En Reino Unido la indicación es categórica: es recomendable no poner triángulos en autopistas porque supone un peligro claro al tener que salir a la calzada


Da la casualidad que de eso si que se.

En Reino Unido no son obligatorios los triangulos, ni las balizas V16 ni los chalecos reflecantes.

Y sin embargo, el numero de atropellos por capita es inferior a los de España.
cromax
#61 Si implementan en España las normas de tráfico y el régimen sancionador de UK arde Troya. :troll:
cenutrios_unidos
#6 De esas 58 personas me puedes decir cuantos eran trabajadores...¿A lo mejor no conoces ese datos puesto que no interesa?

Y me refiero a trabajadores de las contratas, guardia civil, policía... ¿Esos usan la V16?
2 K 35
Thornton
#13 No lo conozco.

No pertenezco al departamento de registro de accidentes de la DGT.

Tampoco sé el color de la ropa interior que llevaba cada uno, ni su edad, ni el color de su pelo, ni si eran hinchas de algún equipo de fútbol.
3 K 46
cenutrios_unidos
#23 Pues deberias informarte mejor.
0 K 13
Thornton
#32 ¡Baaahhh...! Prefiero dejar con la duda a los que creen que dicen "algo que no sirve ni para tomar por culo, está mal implementado", o cosas por el estilo, sin ningún dato y sin ninguna argumentación sólida. :-D
4 K 54
NO86
#36 No discutas y ve a informarte del color de la ropa interior de esa gente
Antipalancas21
#6 Los triángulos son también una mala opción, eso si como los regalan cuando compras un coche no duelen.
0 K 20
Thornton
#38 Pues qué quieres que te diga. Si te quedas tirado en una carretera sin arcenes, justo después de una curva, poner el triángulo antes de la curva creo que es muy conveniente (me ha pasado).

También está el que en esa situación (o parecida) pone el triángulo a 5 pasos del coche y ves el coche antes, o a la vez, que el triángulo (también me ha pasado)
2 K 33
Antipalancas21
#42 Pones el triangulo antes de la curva y te la juegas pero bien, sobre todo si no hay arcen
Thornton
#44 Y si no lo pones, en mi opinión, te la juegás más aún, porque puede venir otro vehículo y encontrarse el coche parado si apenas visibilidad.
Antipalancas21
#47 Son dos situaciones muy malas para el conductor.
Thornton
#48 Yo entiendo que carretera sin arcenes = bajo volumen de tráfico (95% de las veces)

Si caminas 50 metros para poner el triángulo y vas atento, la probabilidad de que en ese momento te atropelle otro coche es razonablmente baja.

Ahora, si te quedas en el coche hasta que venga la grúa, la probabilidad de que venga otro coche y te encuentre parado detrás de la curva no es baladí.

Yo pondría el triángulo.
Fumanchu
#44 Por mi parte en caso de que se me quedará jodido el coche lo que tengo claro es que en el firme no me quedo y me muevo por la cuneta, si tengo que poner el triangulo salgo el mínimo tiempo posible y asegurandome que me da tiempo a ponerlo y volverme a la cuneta, lo que no entiendo es lo de la gente que se pone a andar por el firme.
EISev
#38 los triángulos son buena opción si los colocas correctamente es decir saliendo del vehículo por el lado del acompañante, abandonando la calzada completamente (no andar por el arcén y si hay quitamiedos ir por el exterior) y colocándolos a un mínimo de 50 metros del coche en carretera, no a 10 como hace la mayoría.
metalico_zgz
#45 Vaya, ¿cómo se te ocurre venir con el sentido común a joder los argumentos de los demás?

Fuera de coñas, este comentario debería estar destacado. Y por añadir algo, si te quedas parado tras una curva cerrada a derechas y no hay arcén y hay pared, quedarte en en coche es muy mala opción. Usa la cabeza, ponte el chaleco, anda hacia adelante alejándote de la curva, cruza al otro lado y ve hacia atrás por el lado abierto de la curva para poner los triángulos. Nadie le está exigiendo a nadie que ande por la calzada por una curva sin visibilidad para poner triángulos, un poco de cabeza.
Razorworks
#6 La DGT y su magnífica manera de interpretar las estadísticas como más le interesa. Un ejemplo fácil de entender:

Tres accidentes con víctimas mortales, todos en una vía de 100km/h
1) iba borracho y se estrella, circulando a 101km/h
2) pilla un bache enorme y el coche sale volando, circulando a 105km/h
3) va mirando el móvil y se estampa, circulando a 103km/h

¿Cual sería para vosotros el motivo de los accidentes? Pues para la DGT está claro que es "por exceso de velocidad", ya que…   » ver todo el comentario
1 K 14
parladoiro
#6 murieron 58 personas atropelladas en autopistas y autovías, nada de poniendo los triángulos, de hecho los atropellos con más muertos fueron guarda civiles en un controles perfectamente señalizados.
Ni lo s triángulos ni estas luces corrigen el problema de atención del resto de conductores, el comportamiento de «ver el espectáculo» ni la falta de arcenes de verdad en autopistas y autovías.
cromax
#1 ¿Es aquí donde se protesta por gastarse 40€ en un dispositivo para mi coche que cuesta 30.000€? #2#16 :troll:
madeagle
#1 Ya es casualidad que cada vez que hay algo legitimamente criticable que hace este gobierno aparezcan sus humoristas satelites a convertirlo en una broma para desactivar dicha critica y convertir al ciudadano en el objeto del chiste
5 K 45
CharlesBrowson
#30 a mi personalmente no me molesta, me gusta reirme, pero aun asi...y como meme del canal de youtube "te lo resumo asi no mas" "mirá como te mira Conan"
jonolulu
#30 Casualidad no, a mi me paga el Perro Sanxe
0 K 12
jonolulu
#_14 Madre mía, uno ya no puede uno usar la ironía para ridiculizar a los homófobos y retrógrados en general

PD: Encima me mete en ignore xD
6 K 79
Thornton
#17 Echa un vistazo a sus comentarios. Viene aquí a soltar bilis.
1 K 28
Fedorito
La idea de estas balizas no es mala, pero como complemento a los triángulos que deberían seguir siendo obligatorios.
5 K 61
cenutrios_unidos
#3 La baliza es una implementación penosa. No se ve, por más que digan. Dicho esto es mucho más sencillo que en la propia aplicación de la DGT pongan un botón de "estoy con el coche escachuflado" y eso ya notifica para que pongan en los carteles que hay un coche parado.

Ni se integra con seguros, ni envía la grúa...es un puto despropósito y ademas no se armoniza con Europa.
9 K 92
Fedorito
#4 Pero el móvil se te puede olvidar, no suele pasar pero ocurre. Llevar una baliza geolocalizada como complemento a los triángulos y sin que sea obligatoria sería lo correcto.
4 K 38
EISev
#8 el coche de mi mujer lleva e-Call como los matriculados a partir de 2018. Y sin embargo te obligan a duplicar sistemas

Mi moto no lleva ningún tipo de conectividad. Y sin embargo en motocicletas ni se exigía el triángulo (a ver dónde me lo meto... No me deis ideas) ni se exige la V16
makinavaja
#8 Pues si se te ha olvidado el móvil ya me dirás como llamas al 112, a la guardia civil, a la grua de tu seguro.... :troll: :troll: :troll:
tierra_del_hielo
#8 eso te va a pasar... Nunca. Tienen que darse dos hechos simultaneos muy improbables.

Incluso si te pasa. Paras a alguien y que este llame a 112... O que pasa? Crees que no se llamaba al 112 antes de los moviles?

De hecho las balizas tampoco llaman al 112 asi que no entiendo el punto.
cosmonauta
#3 Por 10 euros la compro. No vale más
0 K 16
tierra_del_hielo
#3 la baliza deberia ser algo opcional. Quien quiera que la compre.
Chuache_cientifico
Y ahora muchos ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaban las balizas V16 cuando Sánchez recorría los prostíbulos españoles en su Peugeot junto a Koldo, Ábalos y Santos Mierdán? Ah, amigo. Ahí no hacían falta balizas. No interesaba, se ve.

xD
3 K 53
Thornton
#26 deberán contar obligatoriamente con este dispositivo en sus guanteras, ocupando espacio y dejando muy poco sitio a la botella de J&B.

xD xD xD xD xD
3 K 46
Ne0
#27 Yo seré de los que no la guarden en la guantera, la meteré en el bolsillo trasero del asiento del copiloto, la botella de J&B se queda donde está!
:shit:
1 K 30
Pastis
#35 yo igual, que tengo la guantera refrigerada y es mucho mejor tener el whisky cola fresquito que la baliza.
Lenari
#26 Un detalle, lo de la familia de Sánchez no eran prostíbulos. Eran saunas que se usaban como lugar de encuentro en la prostitución gay. No es lo mismo. Es como si gestionaran un hotel que los/las lumis usaran a menudo como picadero, pero que no deja de ser un hotel.
0 K 10
vituwaf
Tengo una, pero no se lo he dicho a nadie.
3 K 51
carlosjpc
#20 Dile que no ha leído las instrucciones. Despues de activarla debes abrir la ventanilla y gritar fuerte "no homo!!!" cada 15 segundos.
arturios
El otro día leí, además apareció por aquí, que la baliza esa manda de forma continua tu posición gps, velocidad, que teléfonos están activos, etc... al gobierno, lo cojonudo es que hace todo eso y más con tres putas pilas normales :shit:
2 K 41
Thornton
#31 Y si vas con frecuencia a País Vasco o Navarra te etiqueta como biduetarra xD xD xD
Pastis
#31 vi un vídeo de esos. Era para mear y no echar gota. Se va con la baliza apagada y el móvil, y con el Google Maps que no tiene acceso por el momento a los datos de las balizas. Al moverse dice todo convencido que geolocalizan la baliza porque se movía el punto por el mapa, pero no habla de que va con el móvil en la mano, con el Google Maps. Si va sin baliza, se hubiese movido el punto igual.
angelitoMagno
Las he visto a 30€ en el supermercado, un auténtico robo y un gasto inasumible para cualquiera que tenga un vehículo particular.
1 K 21
Thornton
#24 un gasto inasumible para cualquiera que tenga un vehículo particular

:shit: Claro, ya se gastaron 20.000 o 30.000 € en el coche y ya no les quedan 30 € para una baliza :shit:

3 K 23
vicvic
#28 creo que se te estropeó el detector de sarcasmos..
4 K 46
Thornton
#41 Tla vez, pero si no pones :troll: o algo parecido, aquí se lee cada cosa que algunos meneantes escriben "en serio" que nunca se sabe. :roll:
Lenari
#24 Las he visto a 30€ en el supermercado, un auténtico robo y un gasto inasumible para cualquiera que tenga un vehículo particular

A ver, asumibles, son asumibles, el problema es que llueve sobre mojado, y cada vez que un burócrata se aburre, aprueba una normativa que al final es dinero. Y se van sumando, una tras otra.

Había un video de youtube que analizaba porque un coche que cuesta en China 15.000 euros al cambio, aquí cuesta 30.000, y los números salían. Y no es una cosa sola, es otra, y otra, y otra, y suma y sigue. Y así con todo, con el coche, con la casa, con el colegio de los crios, y sigue sumando. Y al final, a la gente no le llega, porque la V16 es solo otro granito de arena (más) en una playa.
2 K 20
vicvic
No creo que banalizar esta chapuza equíparandola con los rollos anti vacuna tenga la más mínima gracia, este dispositivo tiene un grave porblema de visibilidad y es dudosa su eficacia.

Yo la compré el año pasado ya para estar preparado, porque me gustaba la idea de liberar espacio en el maletero y porque suelo ser bastante early - adapter, pero vamos que creo que con este tema no han hecho las pruebas que deberían y ha salido regulin.
0 K 11
Eretmocerus38
Lo que llega al mundo del motor es el hartazgo a tantas multas, tantas órdenes por nuestro bien. Y luego es por el bien de los bolsillos de los políticos.
