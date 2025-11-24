edición general
Los Jorges' son los padres de la baliza V-16: así crearon dos guardias civiles el gran negocio de 1.200 millones 'made in Spain'

Estos gallegos han transformado una idea nacida de ser testigos de accidentes reales en la baliza V-16. Tocayos soñadores, tras abandonar sus empleos, superar ruina y hallar "creyentes" entre las víctimas de accidentes, lograron que su luz de emergencia, fabricada en Zaragoza, sea obligatoria para más de 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero de 2026

EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica *
La vi por primera vez en un accidente hace un par de noches y confirmo que no se ve una puta mierda. Buen negocio el de este par de "soñadores".
rojelio #4 rojelio
#2 Con suerte se ven lo mismo que los intermitentes de emergencia, por lo que aportan bien poco.
Furiano.46 #5 Furiano.46
#4 yo he oído que se ven menos. Lo primero que ves don los 4 intermitentes y luego ya te fijas y ves la baliza....
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Se ve menos. El coche que la llevaba estaba con las luces de cruce, los intermitentes de emergencia y la baliza, y de las tres la que menos se veía era la baliza.
#7 Cuchifrito
#4 #2 Pues yo he visto alguna puesta y el coche con los intermitentes y la baliza se veía bastante más.
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#7 con o sin lluvia, niebla y demás?
kumo #11 kumo *
#2 la idea es medio buena, la ejecución típica de aquí y la implementación de la norma en solitario (nadie más de Europa lo plantea) una absoluta aberración que ni siquiera da garantías jurídicas (no tiene régimen asociado, las especificaciones ya han cambiado y pueden volver a hacerlo, se entromete en la intimidad, está desfasada)
cosmonauta #1 cosmonauta *
Lo envío por la épica blanqueadora de la narración.

También porque creo que es la primera vez que leo la historia completa.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
No digo que ellos tengan la culpa, pero lo de la DGT es criminal. Verás cuando ocurra el primer hostiazo a un coche averiado en un sitio sin visibilidad.
#3 TusT
Y salen con el rostro al descubierto
#12 Tok_Tok
"Grave error de comunicación de la DGT
Este organismo ha hecho obligatorio su uso sin hacer una campaña efectiva de las ventajas que tienen las balizas...."

Mas bien no contaban con la oleada de buleros y anti Perros que pululan por las redes
