Los Jorges' son los padres de la baliza V-16: así crearon dos guardias civiles el gran negocio de 1.200 millones 'made in Spain'

Estos gallegos han transformado una idea nacida de ser testigos de accidentes reales en la baliza V-16. Tocayos soñadores, tras abandonar sus empleos, superar ruina y hallar "creyentes" entre las víctimas de accidentes, lograron que su luz de emergencia, fabricada en Zaragoza, sea obligatoria para más de 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero de 2026