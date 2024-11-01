edición general
Arantxa Tirado, politóloga y experta en relaciones internacionales, deja 'Espejo Público' tras ser censurada y no respetada

Después de expresar su descontento en multitud de ocasiones a través de redes sociales, Arantxa Tirado, politóloga y experta en relaciones internacionales, deja Espejo Público tras ser censurada y no respetada. Recientemente, la ya excolaboradora tenía un enfrentamiento con Elisa Beni y advertía de sus faltas de respeto, así como de que ciertas voces solo son invitadas para ser ridiculizadas. Tirado compartía su decisión este lunes a través de su perfil de X: "Paso a compartiros que he decidido poner punto final a mis colaboraciones con Espej

Barney_77
Tanta paz lleves como posicionamiento ideológico defensor de Maduro llevas.
colipan
Hay que salir de las cavernas, bien hecho!!!
