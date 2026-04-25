Alaska, sobre la salida de España de Eurovisión: "Si quieren hacer un festival de las Naciones Unidas, háganlo. Este es de música"

"Para mí es un festival de música. Lo lamento como fan que disfruta con un festival de música y no puedo pensar en otra cosa", ha afirmado, posicionándose en contra de la marcha de RTVE como radiotelevisión pública después de más de cinco décadas acudiendo con representación.
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Alaska gado defendiendo el genocidio, guapa.
Cada vez que habla ella o el marido dejan claro lo que son. Son pijos disfrazados.
Cuanta sensibilidad para unas cosas y qué poca para otras..
Lo que opine Alaska es irrelevante
Que hartazgo de señora...con lo interesante que me parecía de joven.