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Alaska, sobre la salida de España de Eurovisión: "Si quieren hacer un festival de las Naciones Unidas, háganlo. Este es de música"

"Para mí es un festival de música. Lo lamento como fan que disfruta con un festival de música y no puedo pensar en otra cosa", ha afirmado, posicionándose en contra de la marcha de RTVE como radiotelevisión pública después de más de cinco décadas acudiendo con representación.

| etiquetas: alaska , música , festival , naciones , unidas , eurovisión , españa
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
mariKarmo #3 mariKarmo
Si tú no tienes valores pues chica, ya te apañarás.
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jonolulu #16 jonolulu
#3 Alaska responde a su cartera de valores
3 K 40
#24 la_gusa
#3 tu has visto a su pareja? ValoValorValoValoreValoValorValoValores no se, pero valor tiene un rato
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manzitor #8 manzitor
En realidad Eurovisión, de música exactamente tampoco es
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#12 candonga1
Dijo algo parecido cuando se vetó a Rusia?
4 K 65
ur_quan_master #18 ur_quan_master *
voy a buscar declaraciones de Alaska cuando echaron a Rusia de Eurovisión... :troll:

Alaska gado defendiendo el genocidio, guapa.
3 K 43
cfsr86 #9 cfsr86
Que maten niños y genociden una nación es lo de menos... Lo importante es la música, esta tipa es glplls
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#13 HangTheRich
Fachaska
2 K 30
#1 Leclercia_adecarboxylata
Alaska, tú antes molabas, cuando aún estabas en el III plano de Hodge.
1 K 30
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#1 Siempre fue una niña pija que iba de rebelde cuando era joven, algo muy fácil cuando tienes el dinero de papá respaldándote. Ahora vemos que no era más que otro pellejo de lo más rancio.
8 K 104
kreepie #26 kreepie
#1 ella antes aparentaba.
Cada vez que habla ella o el marido dejan claro lo que son. Son pijos disfrazados.
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Rixx #6 Rixx
Estómagos agradecidos, cada día dan más asco la petarda y el petardo :-D
2 K 27
#21 Pitchford
Alaska ha expresado que no participaría en el programa Masterchef debido a su aversión por manipular animales muertos, indicando que solo concursaría si fuera una edición vegetariana.
Cuanta sensibilidad para unas cosas y qué poca para otras..
1 K 27
kosako #2 kosako
Alaska tú nunca molaste. Menos ahora.
1 K 23
#17 Suleiman
Esta nunca ha tenido escrúpulos, solo se guía por la religión de la visa....
1 K 22
gale #15 gale
Alaska, si quiere un festival de música con asesinos, hágalo con su dinero.
1 K 21
Sánscrito #19 Sánscrito
Entonces, invitamos a Rusia o qué hacemos?
1 K 17
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
¡Eh, chicos, mirad! ¡Una subnormal a estribor! ¡Rápido, rápido, que alguien le ponga un foco y un micrófono que seguro que tiene alguna tontería que vomitar!
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#20 Scutarius
Se acabó intentar razonar con un tarugo. A esta gente se la abandona y punto. Tampoco las abejas pierden el tiempo explicándole a las moscas que la miel es mejor que la mierda.
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#14 kondnado
Todo el mundo tiene derecho a opinar, igual que todo el mundo puede usar su criterio y obviar las opiniones de la gente idiota.
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fofito #10 fofito
Cada uno se quita la careta como sabe o puede
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Jakeukalane #7 Jakeukalane *
Que hagan Americavisión.
Lo que opine Alaska es irrelevante
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elTieso #4 elTieso
De pasta, ha querido decir, un festival de pasta.
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verocla #23 verocla
A quien lo importa … lo que tú digas ….
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#25 jorgeesc
Es taaaan apolítica que seguro que va a Israel a hacer un bolo. Solo por el arte.
Que hartazgo de señora...con lo interesante que me parecía de joven.
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#22 luckyy
Puta imbécil!!! Y todavía hay quien baila su música.
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menéame