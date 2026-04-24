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Abascal denuncia que el "mierda" de Sánchez y su "rata" Marlaska permiten el acoso en sus mítines

Abascal denuncia que el "mierda" de Sánchez y su "rata" Marlaska permiten el acoso en sus mítines

El primero es un "mierda"; el segundo, un "rata", ha dicho, porque, sostiene, permite que se acerquen grupos de ultraizquierda a gritarles en sus intervenciones, que se están multiplicando en Andalucía en precampaña y que ya dejaron un regusto amargo hace unos días en Granada.

| etiquetas: vox , odio , abascal , pedro , sánchez , insultos , marlaska
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
A.more #1 A.more
Ese es el nivel.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Para mierda y rata tú, puto parásito.
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gale #3 gale
Parece un titular del El Mundo Today. Pero no.
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#4 jaramero
A llorar a tu puta casa, vago.
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oceanon3d #8 oceanon3d *
Hay que ser un verdadero retrasado, mala persona sin mas o las dos cosas al tiempo para dar su voto a la cucaracha esta.
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Doisneau #2 Doisneau
Y luego los payasos estos son los que afirman vivir en una dictadura, si fuera el caso ya estaba en el paredon esa misma tarde
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Kantinero #6 Kantinero
A Abascal le cambia el color a naranja día a dia
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Alakrán_ #9 Alakrán_
Lo que Santiago dice de Pedro, dice más de Santiago que de Pedro.
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#10 Leon_Bocanegra
Están dando a su público lo que su público quiere. Odio, violencia y malas formas.
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones *
Política de altos vuelos. Después los fans de estos gilipollas se molestan si los catalogan como retrasados mentales o simples fascistas.
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#7 Suleiman
Las ratas siempre van a la basura....
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#11 fremen11
Lo de la libertad de expresión lo llevan mal......
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#13 fremen11
Pero luego sus payasos instan a utilizar la violencia

www.meneame.net/story/miquel-ramos-llamar-combatir-violencia-aborto-no
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Andreham #15 Andreham
Si esto realmente, oficialmente, lo ha dicho Abascal, ¿no podría denunciarle Perro Sanche y el otro por ataques al honor, no debería el PSOE de saltar a saco a pedir su dimisión y otro porrón de copias de estrategias de esta gente con la mandíbula de cristal?

Y por supuesto el PP debería de "afearselo" y todas esas cosas, porque no pueden tener de socios a alguien que habla así de sus rivales.
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#14 Nuisaint *
Esa "rata" es precisamente el que no hace nada al respecto de tener una policía que defiende a los nazis y la emprende a palos con personas progresistas. Imagínate lo que llamarían si estuviera de ministro de interior alguien responsable consecuente y de izquierdas
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menéame