Abascal denuncia que el "mierda" de Sánchez y su "rata" Marlaska permiten el acoso en sus mítines

El primero es un "mierda"; el segundo, un "rata", ha dicho, porque, sostiene, permite que se acerquen grupos de ultraizquierda a gritarles en sus intervenciones, que se están multiplicando en Andalucía en precampaña y que ya dejaron un regusto amargo hace unos días en Granada.
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Y por supuesto el PP debería de "afearselo" y todas esas cosas, porque no pueden tener de socios a alguien que habla así de sus rivales.