Miquel Ramos: "Llamar a combatir con violencia el aborto no es un calentón, está perfectamente calculado"

El periodista especializado en extrema derecha, que ofrece una charla en Murcia este sábado, subraya que el éxito de los ultras no es tanto conquistar las instituciones como 'convencer a una parte de la población de que hay derechos que sobran'
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No aportan ninguna solución, simplemente proponen medidas que no abordan el origen de los problemas, se centran en sus consecuencias. Esto no va a resolver ningún problema, pero a ellos no les importa puesto que están muy cómodos con en el mismo sistema que genera estos problemas, solamente ofrecen "soluciones" que no cambien nada.
Spoiler: nunca acaba bien.