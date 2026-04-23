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Miquel Ramos: "Llamar a combatir con violencia el aborto no es un calentón, está perfectamente calculado"

Miquel Ramos: "Llamar a combatir con violencia el aborto no es un calentón, está perfectamente calculado"

El periodista especializado en extrema derecha, que ofrece una charla en Murcia este sábado, subraya que el éxito de los ultras no es tanto conquistar las instituciones como 'convencer a una parte de la población de que hay derechos que sobran'

| etiquetas: miquel ramos , extrema derecha , ultras
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6 comentarios
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
La extrema derecha responde, en gran medida, a muchos de los miedos y ansiedades que existen en la sociedad y que son reales. Lo que pasa es que las respuestas que ofrece a estos miedos están absolutamente trufadas de odio y de soluciones antidemocráticas y liberticidas.

No aportan ninguna solución, simplemente proponen medidas que no abordan el origen de los problemas, se centran en sus consecuencias. Esto no va a resolver ningún problema, pero a ellos no les importa puesto que están muy cómodos con en el mismo sistema que genera estos problemas, solamente ofrecen "soluciones" que no cambien nada.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Anda muy enchida la extrema derechusma.

Spoiler: nunca acaba bien.
1 K 35
#1 fremen11 *
Derechos que sobran, ya hay que ser un HDLGP y utilizar la violencia.......
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#4 Popsandbangs
Hay que ver lo que se gusta este tío
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Nihil_1337 #6 Nihil_1337
Si no se les cisca es lo que pasa. A los cenutrios de extrema derecha no se les puede convencer porque la racionalidad se les escapa. Solo entienden su propio lenguaje.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Derechos que sobran? menuda parida, hay gente a la que ciertos derechos no le parecen derechos sino privilegios o el aborto, asesinato directamente. Si el tio no puede o no quiere entender otros puntos de vista es su problema
2 K 5

menéame