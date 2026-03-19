Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza por un militante de Vox

El PSOE de Zamora acaba de condenar la agresión sufrida por un militante socialista de Tábara en la tarde ayer, cuando iba paseando por el pueblo junto a su madre. El hombre fue tirado al suelo por otro vecino, que le empujó, trató de quitarle el teléfono móvil y le pateó en el cuerpo y la cabeza. El presunto agresor es un vecino que ha formado parte de las listas de Vox en otra localidad de Zamora. “No sé la motivación, pero el alcalde ya me ha comentado que, a menudo, hay plenos muy tensos, amenazas, insultos y muchísima crispación...

agresión, tábara, militante, psoe, pateado, vox
skaworld #2 skaworld *
Les llamais nazis solo por patear cabezas
#7 PerritaPiloto
#2 Solo por dar palizas nazis.
ansiet #1 ansiet
Condena total al uso de la violencia venga de donde venga.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Así empieza la violencia fascista. Se les permite la impunidad, como mucho una multita por falta leve, después ellos hacen memes, gracietas, se ganan al electorado subnormal y el PP, por no perder poder los apoya para gobernar. Una vez en el gobierno empecerá la represión como ya vemos que sucede en los países que gobierna este tipo de gentuza. Sigamos poniéndonos de perfil ante esto, sigamos que nos irá cojonudo.
Dene #5 Dene
Estas cosas hace no muchos años en Euskadi se juzgaban como un atentado terrorista
ElUltimoMono #4 ElUltimoMono *
BTW
Me encanta este pueblo. Tiene un scriptorium de la alta edad media en una torre donde se hacían libros de beatos y lo visito siempre que puedo y puedo a menudo porque está muy bien comunicado... cuando vas a ver otras cosas románicas y preromanicas. John Williams, el de las bandas sonoras, es fan de los libros de beatos y visitó el pueblo en una ocasión.
Extratenestre #6 Extratenestre
No es por ser equidistante, pero estamos seguros que no es la cabeza la que la lio tirándose al pie?{clap}
