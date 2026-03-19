Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza por un militante de Vox

El PSOE de Zamora acaba de condenar la agresión sufrida por un militante socialista de Tábara en la tarde ayer, cuando iba paseando por el pueblo junto a su madre. El hombre fue tirado al suelo por otro vecino, que le empujó, trató de quitarle el teléfono móvil y le pateó en el cuerpo y la cabeza. El presunto agresor es un vecino que ha formado parte de las listas de Vox en otra localidad de Zamora. “No sé la motivación, pero el alcalde ya me ha comentado que, a menudo, hay plenos muy tensos, amenazas, insultos y muchísima crispación...
Me encanta este pueblo. Tiene un scriptorium de la alta edad media en una torre donde se hacían libros de beatos y lo visito siempre que puedo y puedo a menudo porque está muy bien comunicado... cuando vas a ver otras cosas románicas y preromanicas. John Williams, el de las bandas sonoras, es fan de los libros de beatos y visitó el pueblo en una ocasión.