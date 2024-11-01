edición general
13 meneos
22 clics
El concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café a la cara al portavoz de Vox dimitirá

El concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café a la cara al portavoz de Vox dimitirá

José María Cermeño, el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, entregará su acta de edil este martes tras reconocer “su comportamiento inadecuado”, según han transmitido a Europa Press fuentes del PSOE-M. Esta dimisión llega después de que el también concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez presentara una denuncia ante la Policía contra Cermeño por “lanzarle al rostro un recipiente con café” durante una comisión.

| etiquetas: agresión , psoe , vox
10 3 1 K 110 actualidad
15 comentarios
10 3 1 K 110 actualidad
Comentarios destacados:    
riz #7 riz
#6 La has mandao hace 8 minutos y ya estás pidiendo buambulancia?
7 K 98
escuadron #1 escuadron
Os imagináis una agresión de un concejal de VOX a uno del Psoe que no hiciera portada?
Yo tampoco
3 K 45
riz #3 riz *
#1 No, pero me acuerdo de esta en la que el fascista no dimitió

m.youtube.com/watch?v=oML88PbKH3g
3 K 44
escuadron #6 escuadron *
#3 Uy sí, aquí fue poco menos que un terrorista. Cayeron bastantes portadas al respecto. Me acuerdo.
Por lo que sea, esta, que es una agresión bastante mas violenta, está siendo ignorada. No ha pasado.
Pero no es hipocresía, no que va. Debe ser antifascismo 2.0
1 K 23
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#1 Que forma mas penosa de intentar hacer portada...

Aprovecho y te devuelvo la pregunta
Os imagináis una politico de VOX dimitiendo por comportamiento inadecuado ?
Yo tampoco
0 K 11
escuadron #14 escuadron
#13 No, no me lo imagino. Suelen ser unos jetas de cuidado. Hace eso justificable el silenciar una agresión?
0 K 12
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro
#14 Quien esta silenciando nada ?
0 K 11
pitercio #5 pitercio
Pero hoy no, mañana.
0 K 20
Cehona #11 Cehona
El del PSOE les ha recordado a los de Vox, que significaba CAFE en la guerra civil.
0 K 13
#9 pascuaI
Yo también dimitiría: con lo caro que dicen que se está poniendo el café, como para tirarlo por ahí.
0 K 12
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Joer, dimitir por un café?? Si le hubiera partido los dientes venga va, que no digo yo que igual es lo que anda pidiendo a gritos desde el momento de su concepción... y si se hace eso dimitir por no andar dando qué decir... pero... por un café?
0 K 12
Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
El twit del Mondongo, no tiene desperdicio: "Si esa botella le hubiera dado en la cara, llevando gafas, hubiera perdido un ojo." El que ha perdido mil muertos en Bonaire :palm:
0 K 11
efectogamonal #2 efectogamonal
Antifascismo 2.0 {0x1f525}
1 K 9
escuadron #4 escuadron
#2 Violencia 2.0
De la buena, así que tendremos que quitarle hierro de una u otra forma.
3 K 45
#8 PerritaPiloto
Que obsesión con "recipiente con café". Le tiró lo que parece una taza que fue como un misil.
0 K 8

menéame