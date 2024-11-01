El concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café a la cara al portavoz de Vox dimitirá

José María Cermeño, el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, entregará su acta de edil este martes tras reconocer “su comportamiento inadecuado”, según han transmitido a Europa Press fuentes del PSOE-M. Esta dimisión llega después de que el también concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez presentara una denuncia ante la Policía contra Cermeño por “lanzarle al rostro un recipiente con café” durante una comisión.
| etiquetas: agresión , psoe , vox
Yo tampoco
m.youtube.com/watch?v=oML88PbKH3g
Por lo que sea, esta, que es una agresión bastante mas violenta, está siendo ignorada. No ha pasado.
Pero no es hipocresía, no que va. Debe ser antifascismo 2.0
Aprovecho y te devuelvo la pregunta
Os imagináis una politico de VOX dimitiendo por comportamiento inadecuado ?
Yo tampoco
De la buena, así que tendremos que quitarle hierro de una u otra forma.