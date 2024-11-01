Se acabó la era del Photoshop: la IA pone en jaque el negocio

¿Te acuerdas de Photoshop? pues parece que la IA generativa se ha consolidado como algo "imprescindible" a la hora de crear o editar imágenes. No solo es gratis, sino que es muy fácil de utilizar. Es por ello que cada vez más tareas creativas y de oficina se resuelven con herramientas de IA. No solo son mucho más rápidas, sino también más baratas. Y es por ello que las suites tradicionales para abordar estas tareas creativas están viendo como el valor percibido se erosiona, lo que se refleja en su valor en bolsa.
Hace nada, era imposible tener imágenes como esta tan rápido sin IA.
Ni Photoshop ni hostias.
Pero la hostia a los diseñadores que estarán viendo como los clientes "baratos" están desapareciendo por que se contentan con el mockups de la IA debe de estar siendo antológica. La calidad general ha caído en picado. Quizas en un futuro la IA aprenda de verdad composición-teoría estética pero hasta entonces.. pff