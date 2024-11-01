edición general
Se acabó la era del Photoshop: la IA pone en jaque el negocio

¿Te acuerdas de Photoshop? pues parece que la IA generativa se ha consolidado como algo "imprescindible" a la hora de crear o editar imágenes. No solo es gratis, sino que es muy fácil de utilizar. Es por ello que cada vez más tareas creativas y de oficina se resuelven con herramientas de IA. No solo son mucho más rápidas, sino también más baratas. Y es por ello que las suites tradicionales para abordar estas tareas creativas están viendo como el valor percibido se erosiona, lo que se refleja en su valor en bolsa.

#3 Grahml *
Totalmente cierto.

Hace nada, era imposible tener imágenes como esta tan rápido sin IA.

Ni Photoshop ni hostias.  media
#1 Eukherio
Para crear sí, para editar sigo sin verlas. Gemini está cerca de lograrlo, pero sigue haciendo cosas raras como negarse a modificar algo simple sin razón aparente. Con el resto acabas con una imagen muy distinta a la que se te da por modificar cinco cosas.
pedrobotero #2 pedrobotero
#1 home, a ver, la IA y mas la de imagenes es de ayer por la tarde y la mejora exponencial que ha tenido desde su salida indica que si aun no le ha dado la estocada a Photoshop mañana lo remata
placeres #5 placeres
Adobe y sus suscripciones no pueden caer lo suficientemente rápido; leer sus términos y condiciones es espeluznante casi parece un contrato de servidumbre... Me alegra no tener que lidiar más con eso.

Pero la hostia a los diseñadores que estarán viendo como los clientes "baratos" están desapareciendo por que se contentan con el mockups de la IA debe de estar siendo antológica. La calidad general ha caído en picado. Quizas en un futuro la IA aprenda de verdad composición-teoría estética pero hasta entonces.. pff
miliki28 #6 miliki28
#5 Eso pasa ahora con diseñadores, pero va a pasar con administrativos, técnicos varios, abogados, ingenieros, médicos, conductores, etc...
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
yo flipé hace unos años (5 quizás) con las virguerías que hacía el PS... marcabas un arbol haciendo un círculo y alehop, fuera... podías añadir o quitar ventanas a una casa y alehop, encajaba perfectamente adaptando los ladrillos y sombras... ahora ya no me sorprende nada.
