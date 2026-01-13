·
8313
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
5984
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6443
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6806
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
4035
clics
El derecho fundamental a la igualdad, marca Hacendado
De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) alerta de que las primeras renovaciones del año ya muestran incrementos que obligan a los inquilinos a abandonar sus viviendas
#3
SeñorPresunciones
*
Vaya chorrada
#_1
Lo que hay que hacer es salir y quemar las putas calles.
3
K
34
#9
Paracelso
#3
Eso, y de paso unas cañitas y unas tapitas! Viva la Libertad!.
No veremos esas calles ardes hasta que no afecte al fútbol.
0
K
9
#11
Perrota
#3
Vamos, que España vota más de un 70% a partidos liberales, luego estos aplican sus políticas liberales…pero hay que salir a quemar las calles.
Muy coherente todo. Así nos va.
0
K
10
#10
Icelandpeople
Esto va a acabar muy mal, y Trump es sólo el principio.
www.meneame.net/story/hay-escasez-mundial-vivienda-no-hay-estado-pueda
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos sin ellos: Reddit, Instagram, redes sociales:
Postea ¿Dónde viajar este verano que no haga calor? el sur de Europa es insufrible ya en verano.
0
K
20
#6
MetalAgm
*
#1
se ha llegado a un punto de no retorno... ningun gobierno que vota la gente (porque siempre votan a los mismos) va a meter mano a eso... lo unico que queda es que siga subiendo y subiendo hasta que reviente y hasta que empresas se queden sin trabajadores... solo van a aprender por las malas, cuando el sistema en si quiebre de verdad... 1700€ me parece poco... vamos a por los 3000€/mes...
0
K
11
#2
username
a ver si arde ya todo
1
K
18
#4
HangTheRich
No hay que matar el espíritu emprendedor!!
0
K
11
#12
UNX
Veremos cada vez más autocaravanas, chabolismo, usurpaciones... Y la culpa siempre será del que está abajo, al que hay que castigar.
0
K
11
#5
CharlesBrowson
pues como experimento, ya que es una isla, y estan en sus 13 no estaria tan mal, ademas aquello no tiene ni quieren solucion. A ver que pasaria
0
K
7
#7
cocococo
Por donde pasa el turismo no vuelva a crecer la hierba, fijo, si acaso crecerá alguna que otra planta de marihuana.
Ahora mismo quienes no tengan casa propia en España lo mejor que pueden hacer es emigrar a Burundi, pero con todos los papeles el regla porque el buen rollo de los brotes verdes se acaba fuera de las fronteras españolas.
0
K
7
#8
MetalAgm
#7
El problema es que antes que a Burundi, en España hay muchisimos pueblos que tienen casas tiradas de precio... lo que hay que pedir es teletrabajo y descentralización de puestos de trabajos de las grandes ciudades...
1
K
22
#13
DayOfTheTentacle
#8
teletrabajo y mejores servicios en esos pueblos. En el mio por ejemplo no hay más servicios que 3 bares, 2 minisupers (tamaño paki) y la piscina municipal. No llega ni el autobús.
Para comprar tienes que coger el coche e ir a 30-40 minutos. El médico más cercano está en el pueblo vecino a unos 15 km de carretera de curvas (y solo unas horas) y el hospital a casi una hora (el de Lleida).
0
K
8
