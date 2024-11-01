edición general
El 10 % frente al 90 %: por qué China está controlando a sus súper ricos (ING)  

Durante cuarenta años, China funcionó con un acuerdo: «Dejemos que algunas personas se enriquezcan primero». Funcionó, y de manera espectacular. Se construyeron rascacielos, se crearon multimillonarios y se sacó a millones de personas de la pobreza. Pero también se creó a Pierre y Princess, una generación mimada de élites «Fuerdai» que heredaron imperios que no construyeron y hacen alarde de una riqueza que el 90 % de la población no puede imaginar. Ahora, Xi Jinping ha decidido que la fiesta terminado.

bronco1890 #3 bronco1890
Lo llaman "capitalismo de estado" o "socialismo con características chinas" porque oligarquía político-empresarial les suena feo a los chinoplastas.
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
"... ¿Que es eso de que haya una generación mimada de élites que heredan imperios capitalistas? En China, las únicas élites mimadas que tienen permitido heredar, ¡son las del Partido Comunista! ¡Y heredan China!, sentenció el mandatario".

Xi Zhongxun
#2 Meinhard
#1 Texto, que me sacó de mis huevos morenos ... Zaziiiiiiiis!
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#2 #4 Os voy a descubrir un nuevo concepto. Atentos, porque va a cambiar vuestras vidas.

Sarcasmo
#4 diablos_maiq
#1 ese texto no figura en la página que enlazas
Chinchorro #5 Chinchorro
#1 En tu cabeza sonaba espectacular, seguro.

:troll:
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#5 En la de Xi Zhongxun también.
AlaarLowe #8 AlaarLowe *
#1 si crees que el comunismo acaba con la desigualdad, mira el coeficiente Gini de Cuba o Venezuela

es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_coeficiente_de_Gini
