El 10 % frente al 90 %: por qué China está controlando a sus súper ricos (ING)  

Durante cuarenta años, China funcionó con un acuerdo: «Dejemos que algunas personas se enriquezcan primero». Funcionó, y de manera espectacular. Se construyeron rascacielos, se crearon multimillonarios y se sacó a millones de personas de la pobreza. Pero también se creó a Pierre y Princess, una generación mimada de élites «Fuerdai» que heredaron imperios que no construyeron y hacen alarde de una riqueza que el 90 % de la población no puede imaginar. Ahora, Xi Jinping ha decidido que la fiesta terminado.