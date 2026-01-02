·
13
meneos
92
clics
La 1 arrasa en las campanadas con Chenoa y Estopa frente a Antena 3 con Pedroche y Chicote
La cadena pública aventajó en casi dos millones de personas a la privada en el minuto clave del cambio de año y le arrebata por segundo año consecutivo el primer puesto en esta retransmisión.
|
etiquetas:
:
campanadas
,
audiencias
actualidad
11 comentarios
#10
Suleiman
El chicle de la pedroche ya no da para más.....
2
K
37
#2
babuino
En casa todavía había partidarios, más bien partidarias, de ver el fantoche. Cada vez tengo más claro que era con ánimo de criticarla y despejarla.
1
K
10
#6
Escafurciao
Al final tendrá que enseñar las tetas
0
K
8
#8
Antipalancas21
#6
Ya ha perdido mucho.
0
K
20
#9
Dene
#6
bueno, ya se ha visto el 90%
0
K
12
#11
Indiana.Collons
Buaaah chaval, tve arrasa, a Cibeles a celebrarlo!
Viva Tve y viva mi Pedro!
0
K
6
#1
petal
ahora arrasar es que te vean 4 gatos?
10
K
-46
#3
babuino
#1
los tiempos de la UHF y VHF Han pasado.
Ahora está todo más repartido.
0
K
7
#4
Kasterot
*
#1
"
Chenoa y el dúo Estopa, ha arrasado en audiencia en las campanadas, con 5.823.000 de espectadores y una cuota de pantalla del 36,3 %, frente a Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con 3.871.000 y 24,1 %
"
9600000 personas 4 gatos. Po fale!!
1
K
20
#5
Antipalancas21
*
#1
Y en antena 3 quien lo vio, TVE 5,8 millones de espectadores (36,3%) frente a los casi 3,9 millones (24,1%) de Antena 3, eso son tus cuatro gatos y eso que la cadena antena 3 unifico con la sexta su conexion,
3
K
49
#7
Don_Pixote
#1
supongo que en tu casa tocan las campanadas con una cacerola
1
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
