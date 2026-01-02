edición general
La 1 arrasa en las campanadas con Chenoa y Estopa frente a Antena 3 con Pedroche y Chicote

La cadena pública aventajó en casi dos millones de personas a la privada en el minuto clave del cambio de año y le arrebata por segundo año consecutivo el primer puesto en esta retransmisión.

