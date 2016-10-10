edición general
Yuval Noah Harari: "En el siglo XXI las élites perderán sus incentivos para invertir en la salud, la educación y el bienestar de la mayoría. La mayoría de la gente será innecesaria"

Tenemos que ser muy realistas: durante la mayor parte de la historia, la mayor parte de la gente ha sido insignificante para las élites y los centros de poder. Hemos vivido en una sociedad muy especial, en la que solo durante los siglos XIX y XX las masas han sido vitales para la economía y por lo tanto han tenido derechos. Que ya no sean necesarias por razones económicas o militares tendrá consecuencias desastrosas sobre las personas.

Herumel #6 Herumel
"Hemos vivido en una sociedad muy especial, en la que solo durante los siglos XIX y XX las masas han sido vitales para la economía y por lo tanto han tenido derechos."

Discrepo. No han sido especiales, las conquistó el pueblo con primero guillotinas, segundo revoluciones (bolcheviques) y sangre, mucha sangre, Esas son las razones con las que los poderosos entendieron que si pisan al pueblo se pueden ver mal, muy mal. Y el pueblo debería de aprender cuál es la única manera de que sea mínimamente escuchado.
BuenaPersiana #4 BuenaPersiana
Interesante releer esto casi 10 años después. Algunas predicciones sobre IA y concentración de poder tecnológico se están materializando más rápido de lo esperado.

Soy muy fan de Yuval, pero hay que saber leerlo: no es un Nostradamus ni pretende serlo. Él mismo lo dice: "No predecir el futuro, sino abrir mentes y pensar de forma más creativa sobre el futuro"

Lo valioso no es que "acierte" predicciones, sino que te obliga a hacerte preguntas
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Que se lo digan a Lady Meguele de Quirón.
#2 eipoc
Lucha de clases, lo que siempre ha sido j nunca ha dejado de ser. Lo que hay que hacer es formarse y aprender, para después organizarse y combatir a esos asesinos.
jm22381 #7 jm22381
La IA permitirá producir curas de enfermedades graves a precios ridículamente bajos. La educación de universidades de élite será también gratis por IAs open source. Y el bienestar del pueblo... a las élites francesas del siglo XVIII tampoco les interesó y perdieron la cabeza por ello.
#9 malditopendejo
#7 la educación de las universidades de élite ya se puede tener en cualquier universidad pública.

Lo que no tienes es el mismo ecosistema.

De todas maneras, para que educar al pueblo si las maquinas ya lo pueden hacer todo. Sobra gente.
#3 Rapela
Porque tendremos una salud de hierro
Malinke #5 Malinke
Ya nos están dando pistas con los emigrantes y cuando los blancos pobres o clase normal, empiecen a sobrar, yo no porque no lo veré, vaya que si nos dejan morir, bueno, algo vamos viendo.
Espero que la gente espabile y no vote, si se sigue pudiendo, a quien no mire por ellos, o espabilando y no se dejen, con los medios que sea, llegar a esos extremos.
#8 ombresaco
pues sí, pero no. Cuando en el monopoly todo el dinero y todas las calles las tiene el mismo, se acaba el juego. Si la gente innecesaria desaparece, el juego habrá terminado, y la humanidad se extinguirá.

Si los ricos y superricos quieren seguir compitiendo entre ellos, y la forma que tienen de competir es cogiendo desde las bases de la pirámide, el juego se acabará. Hay que dejar ciertos parámetros fuera de las normas de juego
