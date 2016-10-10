Yuval Noah Harari: "En el siglo XXI las élites perderán sus incentivos para invertir en la salud, la educación y el bienestar de la mayoría. La mayoría de la gente será innecesaria"

Tenemos que ser muy realistas: durante la mayor parte de la historia, la mayor parte de la gente ha sido insignificante para las élites y los centros de poder. Hemos vivido en una sociedad muy especial, en la que solo durante los siglos XIX y XX las masas han sido vitales para la economía y por lo tanto han tenido derechos. Que ya no sean necesarias por razones económicas o militares tendrá consecuencias desastrosas sobre las personas.
| etiquetas: ia , futuro , humanidad , desigualdad , yuval noah harari , historia
Discrepo. No han sido especiales, las conquistó el pueblo con primero guillotinas, segundo revoluciones (bolcheviques) y sangre, mucha sangre, Esas son las razones con las que los poderosos entendieron que si pisan al pueblo se pueden ver mal, muy mal. Y el pueblo debería de aprender cuál es la única manera de que sea mínimamente escuchado.
Soy muy fan de Yuval, pero hay que saber leerlo: no es un Nostradamus ni pretende serlo. Él mismo lo dice: "No predecir el futuro, sino abrir mentes y pensar de forma más creativa sobre el futuro"
Lo valioso no es que "acierte" predicciones, sino que te obliga a hacerte preguntas
Lo que no tienes es el mismo ecosistema.
De todas maneras, para que educar al pueblo si las maquinas ya lo pueden hacer todo. Sobra gente.
Espero que la gente espabile y no vote, si se sigue pudiendo, a quien no mire por ellos, o espabilando y no se dejen, con los medios que sea, llegar a esos extremos.
Si los ricos y superricos quieren seguir compitiendo entre ellos, y la forma que tienen de competir es cogiendo desde las bases de la pirámide, el juego se acabará. Hay que dejar ciertos parámetros fuera de las normas de juego