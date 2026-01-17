edición general
25 meneos
46 clics
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación

“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación

En la última semana, varias publicaciones de diferentes departamentos gubernamentales han sido señaladas: “están utilizando descaradamente referencias supremacistas blancas y nazis en sus imágenes y lemas, en un intento de reclutar personal e influir en el pensamiento estadounidense. Ya ni siquiera intentan defender sus acciones. La vergonzosa resurrección de la propaganda de la América blanca, similar a la de hace décadas, ilustra perfectamente la visión de esta Administración sobre cómo debería ser el futuro de Estados Unidos”.

| etiquetas: estados unidos , gobierno , donald trump , mensajes , indignación
18 7 0 K 144 Trump
7 comentarios
18 7 0 K 144 Trump
ipanies #1 ipanies
Porque se van a molestar en disimular nada si no les hace falta?? Ya saben que nadie va a hacer nada hagan lo que hagan.
4 K 71
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
Lo increíble es que todavía haya quien salga con el "les llamáis nazis por pensar diferente". Que todos sabemos que no es más que un intento bastante patético de blanqueo por parte de sus iguales. El caso es que lo que me resulta increíble es que alguien haya llegado a la conclusión de que soltar semejante gilipollez pueda convencer a alguien con dos dedos de frente.
1 K 28
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#5 Soltar esa gilipollez les permite gobernar en varios oaises.

Proximamente en España.
0 K 9
elTieso #2 elTieso
Indignación en unos, admiración en otros. Estos son nazis buenos.
1 K 20
aupaatu #4 aupaatu *
Existen los aborigenes Pieles Rojas y Pieles Blancas de América,en la nueva historia que seguramente aparecerá en la Grokipedia próximamente.
0 K 8
#7 arreglenenlacemagico
propaganda de extrema derecha en un gobierno de extrema derecha y nacionalista.
El zanahorio se guia por encuestas, que elija a esta gente para gobernar es porque le dejan hacer lo que quiera.
de todas formas las ideologias totalitarias suelen coger lo que quieren de otras es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentración_de_Buchenwald
en.wikipedia.org/wiki/NKVD_special_camp_Nr._2
veo muy dificil que USA se convierta en un nuevo reich mas que nada porque no es un pais pobre, es una democracia con derechos obviamente no para todos, desde 1789.
Se esta debilitando sus organismos democraticos claramente.
Que es irreversible , para nada.
Creo que ya saben a quien votaron , no creo que termine la legislatura
0 K 6

menéame