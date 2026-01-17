“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación

En la última semana, varias publicaciones de diferentes departamentos gubernamentales han sido señaladas: “están utilizando descaradamente referencias supremacistas blancas y nazis en sus imágenes y lemas, en un intento de reclutar personal e influir en el pensamiento estadounidense. Ya ni siquiera intentan defender sus acciones. La vergonzosa resurrección de la propaganda de la América blanca, similar a la de hace décadas, ilustra perfectamente la visión de esta Administración sobre cómo debería ser el futuro de Estados Unidos”.
Proximamente en España.
El zanahorio se guia por encuestas, que elija a esta gente para gobernar es porque le dejan hacer lo que quiera.
de todas formas las ideologias totalitarias suelen coger lo que quieren de otras es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentración_de_Buchenwald
en.wikipedia.org/wiki/NKVD_special_camp_Nr._2
veo muy dificil que USA se convierta en un nuevo reich mas que nada porque no es un pais pobre, es una democracia con derechos obviamente no para todos, desde 1789.
Se esta debilitando sus organismos democraticos claramente.
Que es irreversible , para nada.
Creo que ya saben a quien votaron , no creo que termine la legislatura