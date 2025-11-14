Vivir en una autocaravana ante los precios disparados de los pisos en Madrid: “Me acostumbré rápido, pero no lo idealizo”

La venta de autocaravanas se ha multiplicado en la última década. La Comunidad de Madrid fue la tercera región con más matriculaciones en 2024, tras Cataluña y Andalucía. A pesar de ser vehículos pensados para el ocio, cada vez más personas los utilizan como alternativa a una casa Vivienda
| etiquetas: caravana , precios , vivienda , alquiler , crisis , economia , madrid
De unos años a tras, todos los que vengan sin vivienda de serie, si tienen trabajos normales tienen bastantes papeletas de acabar siendo unos sintecho. Menuda sociedad nos va a quedar en unos años .
En contra de la costumbre de la prensa moderna de fomentar el co-living (el compartir piso de toda la vida) el co-bed (camas calientes) etc ...
El tema es cuánto tardarán en prohibir vivir en una de éstas, por nuestro bien, claro.
¡Home!
Sospecho que lo van a descubrir hoy cuando vean la peazo de foto contigo en tu caravana.