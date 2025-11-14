edición general
8 meneos
59 clics
Vivir en una autocaravana ante los precios disparados de los pisos en Madrid: “Me acostumbré rápido, pero no lo idealizo”

Vivir en una autocaravana ante los precios disparados de los pisos en Madrid: “Me acostumbré rápido, pero no lo idealizo”

La venta de autocaravanas se ha multiplicado en la última década. La Comunidad de Madrid fue la tercera región con más matriculaciones en 2024, tras Cataluña y Andalucía. A pesar de ser vehículos pensados para el ocio, cada vez más personas los utilizan como alternativa a una casa Vivienda

| etiquetas: caravana , precios , vivienda , alquiler , crisis , economia , madrid
6 2 0 K 82 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
Dragstat #4 Dragstat
"Antonio Doménech, de 37 años, nació en Alcoy (Alicante). Es funcionario del Estado en un colegio público"

De unos años a tras, todos los que vengan sin vivienda de serie, si tienen trabajos normales tienen bastantes papeletas de acabar siendo unos sintecho. Menuda sociedad nos va a quedar en unos años .
4 K 52
Veelicus #5 Veelicus
El modelo USA cada vez mas extendido... otro exito de las democracias liberales que llaman y que nadie ha votado.
4 K 43
JackNorte #2 JackNorte *
Trabajadores pobres o pobres trabajadores.
2 K 23
HeilHynkel #6 HeilHynkel
“Me acostumbré rápido, pero no lo idealizo

En contra de la costumbre de la prensa moderna de fomentar el co-living (el compartir piso de toda la vida) el co-bed (camas calientes) etc ...
0 K 20
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues al precio que tienen las autocaravanas…
0 K 20
#8 Dav3n
#1 Pero de segunda mano, si no la vas a mover mucho...

El tema es cuánto tardarán en prohibir vivir en una de éstas, por nuestro bien, claro.
0 K 11
#7 infernaculo725_614899207
Cuidao. Que los comunistas os van a quitar la casa xD xD xD
0 K 10
EldelaPepi #3 EldelaPepi *
Nadie en el centro educativo —de más de 1.000 niños— sabe que vive en una autocaravana aunque aparque a poco más de un kilómetro de su trabajo, al que llega en patinete eléctrico por las mañanas como si acabara de salir de cualquiera de estos mastodónticos bloques de viviendas. “No me importa que se conozca, pero no voy a ser yo quien lo cuente. Si se enteran, que sea porque lo descubren”

¡Home!
Sospecho que lo van a descubrir hoy cuando vean la peazo de foto contigo en tu caravana.
0 K 7

menéame