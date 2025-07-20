edición general
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"

El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"  

Maldonado se imaginaba entre risas cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron "la reunión de cómo funciona el sistema".

Chinchorro #6 Chinchorro *
#5 Ah ostia, que eres un troll de noviembre. Venga a pastar, mermao.
#7 pepe_lopez_canario *
#6 Mermao tú, que defiendes lo indefendible.
#8 laruladelnorte
Muchos protagonistas, muchas voces, pero lo verdaderamente interesante sería saber qué se le está pasando ahora por la cabeza a... Pablo Casado, la anterior víctima de Ayuso y su entorno. Osó levantar la voz por los contratos del hermano de la presidenta madrileña y también se acabó la política para él.

Con esta sentencia ha quedado claro que ella y su entorno son intocables.
rutas #22 rutas *
#14 xD xD xD

Si hubieras leído mi comentario entero, en vez de lanzarte a aporrear el teclado después de leer la primera frase, verías que ya había incluido la respuesta a esa gilipollez de pregunta que podías hacerme.

A pastar, troll.
#23 pepe_lopez_canario *
#22 Claro que lo he leído. Pero ya tu primer párrafo te desacredita completamente porque insultas. Así que pierdes toda la fuerza argumental y te queda retratado.

Me reafirmo en lo que digo: debería darte vergüenza estar defendiendo a un gobierno encausado por doquier y con secretarios generales que ya han pasado por la cárcel. Lo único que haces es repitar los mantras que escuchas a tus líderes políticos políticos. Cero pensamiento racional.

A pastar, fanático.
#17 Oliram *
Perro Sanchez preparate.
Tu hermano está condenado.
Tu mujer probablemente se libre por la incompetencia de D. Peinado, que si no lo tendría crudo.
Tu eres el objetivo y en cuanto puedan irán a por ti.
Todo está atado y bien atado.
#4 pepe_lopez_canario *
Calla, que estás defendiendo a un gobierno que tienen a todoo el entorno en la cárcel, imputado o condenado. Vergüenza debería darte a ti y a todos como tú de llamar derechusma a los que simplemenente está haciendo crítica de esa situación anormal.
rutas #9 rutas
Hay que ser muy subnormal para creer que en España existe algo parecido a la separación de poderes, cuando la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atado.

- "Pero bien que te gustan las decisiones judiciales cuando encarcelan a corruptos de derechas"

Sí, claro... cuando encarcelan un poquito a 4 cabezas de turco para salvar el culo a 50 hijos de puta con muchos apellidos. Así…   » ver todo el comentario
#14 pepe_lopez_canario *
#9 Hay que ser muy subnormal para creer que en España existe algo parecido a la separación de poderes, cuando la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atado.

¿Cuando los jueces condenan a políticos del PP también dices esto de la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atad? Porque hay muchos políticos del PP en la cárcel y muchas causas abiertas con esa organización de delincuentes llamada PP.

Esos son los hechos. Subnormal es pensar lo contrario y que el PSOE es trigo limpio y que están todos limpios.
Top_Banana #13 Top_Banana
#4 Que el PP es el partido más corrupto de Europa, no es una opinión, es un hecho contrastado.
#15 pepe_lopez_canario
#13 Por supuesto. Dónde he puesto lo contrario??
#1 pepe_lopez_canario
La izquierda cuando no le gusta la decisiones judiciales contra sus dirigentes políticos te cambia la ley para favorecerles y punto. Son así, la separación de poderes y la democracia les importa un comino a estos retrasados.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Es que con esta progresión del nivel de la derechusma, los humoristas de este país van a tener serios problemas para seguir trabajando.

#1 cuéntanos más sobre esas pajochas que te haces leyendo the ojete y viendo videos de Ayusers y Cia. mientras sueñas con que algún día puedas vivir como ellos y no ser más un desagraciado fachapobre sin vida propia.
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 Como Montoro, que es super de izquierdas. Creo que va en las listas de Podemos el año que viene.
www.rtve.es/noticias/20250720/montoro-beneficio-empresas-gasistas-cont
#5 pepe_lopez_canario
#3 ¿Montoro salió perjudicado por una decisión judicial? ¿Qué tiene que ver esto con la independencia judicial? ¿Eres de izquierdas?
#10 Sacapuntas
#1 Cuéntanos más de esas leyes, luz.
Top_Banana #11 Top_Banana
#1 ¿Qué izquierda?
Malinke #12 Malinke
#1 sólo serían unas risas si no fuera cierto y no hubiera ejemplos que lo demostrasen.
Rogue #16 Rogue *
#1 Eh! Sin insultar, retarder.
Esto no es una decisión judicial, es política. Porque para el PP/VOX Franco aún no murió.
Como bien le gusta al fascismo español. Tenerlo todo bajo control.
Usted se lee cuando escribe? Hablas de un entorno que está imputado o condenado? Hablas del PP, no? Y no solo son corruptos, que encima son homicidas.
ChatGPT #18 ChatGPT
#16 "Eh! Sin insultar, retarder."

coherencia al poder
#19 pepe_lopez_canario
#16 Todo lo que digas sobre el PP estaré de acuerdo.
Beltenebros #20 Beltenebros
#1 La derecha cuando no le gusta la decisiones judiciales contra sus dirigentes políticos te cambia la ley para favorecerles y punto. Son así, la separación de poderes y la democracia les importa un comino a estos retrasados.
Ejemplos hay como la ley mordaza o la ley de partidos.
#21 pepe_lopez_canario
#20 ¿Y el PSOE las ha derogado? Porque tiempo ha tenido.
