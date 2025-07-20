·
72
meneos
643
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
Maldonado se imaginaba entre risas cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron "la reunión de cómo funciona el sistema".
|
etiquetas:
:
miguel maldonado
,
facu díaz
,
ayuso
,
pp
,
jueces
49
23
0
K
358
Hemeroteca
23 comentarios
#6
Chinchorro
*
#5
Ah ostia, que eres un troll de noviembre. Venga a pastar, mermao.
14
K
154
#7
pepe_lopez_canario
*
#6
Mermao tú, que defiendes lo indefendible.
10
K
-13
#8
laruladelnorte
Muchos protagonistas, muchas voces, pero lo verdaderamente interesante sería saber qué se le está pasando ahora por la cabeza a... Pablo Casado, la anterior víctima de Ayuso y su entorno. Osó levantar la voz por los contratos del hermano de la presidenta madrileña y también se acabó la política para él.
Con esta sentencia ha quedado claro que ella y su entorno son intocables.
4
K
53
#22
rutas
*
#14
Si hubieras leído mi comentario entero, en vez de lanzarte a aporrear el teclado después de leer la primera frase, verías que ya había incluido la respuesta a esa gilipollez de pregunta que podías hacerme.
A pastar, troll.
3
K
41
#23
pepe_lopez_canario
*
#22
Claro que lo he leído. Pero ya tu primer párrafo te desacredita completamente porque insultas. Así que pierdes toda la fuerza argumental y te queda retratado.
Me reafirmo en lo que digo: debería darte vergüenza estar defendiendo a un gobierno encausado por doquier y con secretarios generales que ya han pasado por la cárcel. Lo único que haces es repitar los mantras que escuchas a tus líderes políticos políticos. Cero pensamiento racional.
A pastar, fanático.
0
K
6
#17
Oliram
*
Perro Sanchez preparate.
Tu hermano está condenado.
Tu mujer probablemente se libre por la incompetencia de D. Peinado, que si no lo tendría crudo.
Tu eres el objetivo y en cuanto puedan irán a por ti.
Todo está atado y bien atado.
1
K
13
#4
pepe_lopez_canario
*
Calla, que estás defendiendo a un gobierno que tienen a todoo el entorno en la cárcel, imputado o condenado. Vergüenza debería darte a ti y a todos como tú de llamar derechusma a los que simplemenente está haciendo crítica de esa situación anormal.
10
K
-25
#9
rutas
Hay que ser muy subnormal para creer que en España existe algo parecido a la separación de poderes, cuando la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atado.
- "Pero bien que te gustan las decisiones judiciales cuando encarcelan a corruptos de derechas"
Sí, claro... cuando encarcelan un poquito a 4 cabezas de turco para salvar el culo a 50 hijos de puta con muchos apellidos. Así…
» ver todo el comentario
5
K
71
#14
pepe_lopez_canario
*
#9
Hay que ser muy subnormal para creer que en España existe algo parecido a la separación de poderes, cuando la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atado.
¿Cuando los jueces condenan a políticos del PP también dices esto de
la práctica totalidad de los poderes político, jurídico, represivo, mediático y económico, pertenece a las mismas familias; todo atado y bien atad
? Porque hay muchos políticos del PP en la cárcel y muchas causas abiertas con esa organización de delincuentes llamada PP.
Esos son los hechos. Subnormal es pensar lo contrario y que el PSOE es trigo limpio y que están todos limpios.
2
K
15
#13
Top_Banana
#4
Que el PP es el partido más corrupto de Europa, no es una opinión, es un hecho contrastado.
4
K
62
#15
pepe_lopez_canario
#13
Por supuesto. Dónde he puesto lo contrario??
0
K
6
#1
pepe_lopez_canario
La izquierda cuando no le gusta la decisiones judiciales contra sus dirigentes políticos te cambia la ley para favorecerles y punto. Son así, la separación de poderes y la democracia les importa un comino a estos retrasados.
16
K
-73
#2
mis_cojones_en_bata
*
Es que con esta progresión del nivel de la derechusma, los humoristas de este país van a tener serios problemas para seguir trabajando.
#1
cuéntanos más sobre esas pajochas que te haces leyendo the ojete y viendo videos de Ayusers y Cia. mientras sueñas con que algún día puedas vivir como ellos y no ser más un desagraciado fachapobre sin vida propia.
4
K
32
#3
Chinchorro
#1
Como Montoro, que es super de izquierdas. Creo que va en las listas de Podemos el año que viene.
www.rtve.es/noticias/20250720/montoro-beneficio-empresas-gasistas-cont
0
K
12
#5
pepe_lopez_canario
#3
¿Montoro salió perjudicado por una decisión judicial? ¿Qué tiene que ver esto con la independencia judicial? ¿Eres de izquierdas?
14
K
-76
#10
Sacapuntas
#1
Cuéntanos más de esas leyes, luz.
1
K
22
#11
Top_Banana
#1
¿Qué izquierda?
1
K
31
#12
Malinke
#1
sólo serían unas risas si no fuera cierto y no hubiera ejemplos que lo demostrasen.
1
K
23
#16
Rogue
*
#1
Eh! Sin insultar, retarder.
Esto no es una decisión judicial, es política. Porque para el PP/VOX Franco aún no murió.
Como bien le gusta al fascismo español. Tenerlo todo bajo control.
Usted se lee cuando escribe? Hablas de un entorno que está imputado o condenado? Hablas del PP, no? Y no solo son corruptos, que encima son homicidas.
1
K
23
#18
ChatGPT
#16
"Eh! Sin insultar, retarder."
coherencia al poder
0
K
11
#19
pepe_lopez_canario
#16
Todo lo que digas sobre el PP estaré de acuerdo.
0
K
6
#20
Beltenebros
#1
La derecha cuando no le gusta la decisiones judiciales contra sus dirigentes políticos te cambia la ley para favorecerles y punto. Son así, la separación de poderes y la democracia les importa un comino a estos retrasados.
Ejemplos hay como la ley mordaza o la ley de partidos.
0
K
20
#21
pepe_lopez_canario
#20
¿Y el PSOE las ha derogado? Porque tiempo ha tenido.
0
K
6
