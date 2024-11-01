Víctor Manuel, sobre Pablo Iglesias: "Es increíble que se dedique a la política un señor que consulta a las bases si puede comprarse un chalé"

"La izquierda es la perpetua división", afirma. Y se sorprende de cómo, mientras "la extrema derecha avanza de una manera desbocada", partidos como Podemos "se la cogen con papel de fumar", critica. En esa reflexión entra también la figura de Pablo Iglesias. El asturiano considera "una anomalía" que un político consulte a sus bases si puede comprarse un chalé o no, algo que nadie dice pareció ver de la manera en la que él lo vio "ni los militantes ni él mismo". "Parece normal. Bueno, pues vale, estaré equivocado yo", comenta con ironía. ...