Víctor Manuel, sobre Pablo Iglesias: "Es increíble que se dedique a la política un señor que consulta a las bases si puede comprarse un chalé"

"La izquierda es la perpetua división", afirma. Y se sorprende de cómo, mientras "la extrema derecha avanza de una manera desbocada", partidos como Podemos "se la cogen con papel de fumar", critica. En esa reflexión entra también la figura de Pablo Iglesias. El asturiano considera "una anomalía" que un político consulte a sus bases si puede comprarse un chalé o no, algo que nadie
dice pareció ver de la manera en la que él lo vio "ni los militantes ni él mismo". "Parece normal. Bueno, pues vale, estaré equivocado yo", comenta con ironía. ...
Podemos echar la culpa a las corrientes, a la derecha, a las meigas o a quien te parezca, pero siempre obviando cualquier opinión diferente
¿Está permitido?
Además sudó de todo lo que dijo así que...
"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general y la portavocía parlamentaria de Podemos?" (68% Sí)
Tenían todo el derecho a comprarse el chalet, pero no cuadraba para nada en el discurso que traía Iglesias, fue una torpeza. Pero como digo, lo peor de todo fue usurpar el debate con una pregunta cerrada
Exactamente, ¿qué debate? Porque aquí no había debate ninguno, y la consulta sobre su continuidad fue porque determinadas corrientes internas fueron las primeros en lanzarse a la yugular y hacerle el juego a la derecha. Para mí fue correcto lo que se hizo en su momento.
Ana Belén también es del Partido. Y ambos nos han prestado grandes servicios infiltrándose en la izquierda