Víctor Manuel, sobre Pablo Iglesias: "Es increíble que se dedique a la política un señor que consulta a las bases si puede comprarse un chalé"

"La izquierda es la perpetua división", afirma. Y se sorprende de cómo, mientras "la extrema derecha avanza de una manera desbocada", partidos como Podemos "se la cogen con papel de fumar", critica. En esa reflexión entra también la figura de Pablo Iglesias. El asturiano considera "una anomalía" que un político consulte a sus bases si puede comprarse un chalé o no, algo que nadie dice pareció ver de la manera en la que él lo vio "ni los militantes ni él mismo". "Parece normal. Bueno, pues vale, estaré equivocado yo", comenta con ironía. ...

#4 Juantxi
Ser antipodemita siempre queda acorde con el sistema. Cómo no hay problemas en la izquierda nos metemos contra Podemos, que consiguió expulsar a M. Rajoy, así lograremos que se vuelva a considerar izquierda al PSOE y todo quedará bien atado y tranquilo otra vez.
g3_g3 #7 g3_g3
#4 Para chupar el ojete a Pablo ya están otros.
Lamantua #12 Lamantua
#7 Víctor Manuel también chupó ojete.
m.youtube.com/watch?v=2K8fXr7fvww
g3_g3 #16 g3_g3 *
#12 No tanto como los Pablistas y tú. :-P
Lamantua #19 Lamantua *
#16 No mezcles medicamentos, no te sienta bien. Lameculos.
g3_g3 #22 g3_g3
#19 Limpiaté un poco el morro que se te ha quedado una briznilla de mierda. :peineta:
Torrezzno #10 Torrezzno
#4 de hecho ser de podemos es totalmente pro sistema desde que entraron en el gobierno de coalición
jonolulu #11 jonolulu
#4 Hombre, no es meterse con. Hace una crítica desde la izquierda, algo que a Podemos y seguidores no suelen encajar bien. Y dicho esto yo no estoy de acuerdo con este señor en muchas cosas de lo que ha dicho de Podemos
ur_quan_master #14 ur_quan_master *
#4 Podemos despilfarró una increíble cantidad de ilusión popular a un ritmo frenético.
#3 tromperri
No como la derecha… PP, Coz, Alianza Catalana, PNV, Falange, el ardillas…
#15 tromperri
#3 y me he dejado Junts!
#1 crissis *
Pero luego te hace un crowdfunding para montar un bar hombre, para compensar.
JackNorte #8 JackNorte *
Lo normal es la corrupcion. La anomalia no serlo. Pero cada cual vota a sus corruptos afines, hay en todoas las ideologias que dicen ser , lo cual siendo corruptas tampoco necesita ser cierto.
jonolulu #21 jonolulu *
#20 Para ti fue lo correcto. Para mi no cómo se afrontó esa crisis, pero como no hubo debate, ni defensa del hecho o disculpa o todo lo contrario... Fue una huída hacia adelante. Plebiscitaria eso sí: era una obviedad que no tenía que marcharse, pero no era ese el tema.

Podemos echar la culpa a las corrientes, a la derecha, a las meigas o a quien te parezca, pero siempre obviando cualquier opinión diferente
g3_g3 #13 g3_g3
@eirene ya tenemos al primero ( @jfgaliza ) votando bulo a algo que claramente no es un bulo.

¿Está permitido?
Lamantua #17 Lamantua *
En la Secta abren las puertas a quien hable mal de Pablo Iglesias y de Podemos. Y si encima le dedicó una canción a Franco más. Ese gran hombre el título.
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Se votó eso? Lo dudo

Además sudó de todo lo que dijo así que...
jonolulu #5 jonolulu *
#2 Sí se votó, sí. No la compra en sí, sino su contuniudad en plan plebiscitario, sin debate alguno

"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general y la portavocía parlamentaria de Podemos?" (68% Sí)

Tenían todo el derecho a comprarse el chalet, pero no cuadraba para nada en el discurso que traía Iglesias, fue una torpeza. Pero como digo, lo peor de todo fue usurpar el debate con una pregunta cerrada
#20 jfgaliza
#5 entonces NO se votó la compra del chalet, que es lo que afirma erróneamente.
Exactamente, ¿qué debate? Porque aquí no había debate ninguno, y la consulta sobre su continuidad fue porque determinadas corrientes internas fueron las primeros en lanzarse a la yugular y hacerle el juego a la derecha. Para mí fue correcto lo que se hizo en su momento.
#18 pedromoralesnn_62a8fccf7
El mayor fraude de la izquierda
Professor #9 Professor
Me encanta Victor Manuel, es de los nuestros desde que publicó un disco loando al Caudillo.

Ana Belén también es del Partido. Y ambos nos han prestado grandes servicios infiltrándose en la izquierda
