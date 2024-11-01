edición general
'Váyase, señor Feijóo, váyase': diez motivos democráticos para hacerlo

1. Por mentir. 2. Por anteponer el cálculo político a una tragedia. 3. Salpicaduras del narcotráfico. 4. Por crispar y emponzoñar la política. 5. Por legitimar bulos. 6. Por normalizar a la extrema derecha...

comentarios
manuelpepito #1 manuelpepito
Feijoo no vale para nada. Lo que me sigue sorprendido de este país es que un partido ponga un candidato, pierda, y no lo echen de candidato
#2 carraxe *
Claro. ¿Y a quién ponen? No se salva uno, son una banda de zopencos, no hay más que ver cómo se expresa este, el "líder" Este es el listo, el bueno, el mejor que tienen.

#1
Skiner #4 Skiner
#1 Eso sucede en una organización mafiosa como el PP.
Bourée #5 Bourée
#1 Pierde por que quiere y no es presidente por lo mismo xD xD xD xD
duende #3 duende
A estas alturas los del P$OElplural dan vergüenza ajena
tdgwho #8 tdgwho
#3 Tienen un morro... Despues de ver como se ha atacado con un bulo a la mujer de Feijoo, que se use al novio de ayuso...

Que se hizo el 8M y despues se cerró el país en 2020... las salpicaduras de abalos, cerdán, su hermano, su mujer...

Y un larguísimo etc.

Y tienen que irse a una foto de hace 30 años xD
#6 tyrrelco
Que se quede, a ver si sigue perdiendo votos.
#7 luckyy
La crispación viene de un solo lado: de la ultra derecha y la ultra ultraderecha. La izquierda solo se dedica a desmentir y adefenderse de los bulos y del constante golpe de estado que pertrecha las ultra derechas
