edición general
37 meneos
46 clics

Usuarios anónimos de X denuncian que sus nombres completos reales están siendo buscados en Google en Israel después de criticar sus crímenes de guerra [Eng]

Bastantes usuarios anónimos de X (Twitter) han denunciado que sus nombres reales están siendo buscados en Google de repente en Israel poco después de que comenzaran a criticar al país por sus acciones en Palestina. Algunos conectaron el fenómeno a Au10tix, el software X requiere que los usuarios (incluso los anónimos) lo usen para verificar sus identidades reales.

| etiquetas: aut10tix , x , israel , identificación , críticas , genocidio , palestina
30 7 1 K 378 actualidad
12 comentarios
30 7 1 K 378 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nadie podía sospechar esto…
7 K 117
Supercinexin #6 Supercinexin *
#1 Lo ven y lo leen todo, si no es con la inmensa huella que dejas en Google o Microsoft, es mediante otros sistemas. O te callas, o te fichan.

A mí LinkedIn, lo he contado varias veces ya, me canceló la cuenta porquesí hace un par de meses y me exijían enseñarles documentación oficial del Gobierno "para verificar que eres tú" a la empresa americana controlada por sionistas "Persona". Evidentemente, ya tienen mi dirección y todos mis datos.

Da igual que navegues en…   » ver todo el comentario
4 K 63
#9 Dav3n
#1 #6 No os preocupéis, es para proteger a los menores xD
0 K 14
Supercinexin #11 Supercinexin
#9 En el fondo, comentarios como el tuyo sólo muestran una terrible desinformación. Y hablamos de gente adulta, con formación académica superior, que es incapaz de entender razonamientos básicos y que además no tiene ni la más mínima intención de intentarlo y se limita a repetir consignas porque alguien les ha dicho que lo que ese partido político al que odian está haciendo está mal. Sin más.

Ni de coña es lo mismo la regulación que propone el Gobierno para las RRSS y los menores que la…   » ver todo el comentario
3 K 60
#12 Dav3n *
#11 Pues lo siento pero no estoy para nada de acuerdo, más que nada porque esto es Europa y aquí te la meten de a poco, primero la puntita y si cuela después viene lo gordo, como con todo lo demás.

Repetir consignas, dices? De quién exactamente? No ves que estás cayendo en la clásica maniobra de la asociación por estereotipo? Te creía más listo, francamente.

Pero bueno, tú tranquilo que el tiempo te lo aclarará, más aún al borde de la WW3, te vas a jartar de ver cómo Europa protege a sus menores, descuida :palm:
0 K 14
efectogamonal #2 efectogamonal
La pérdida de anonimato en las rrss, sin lugar a dudas es la pérdida absoluta nuestra libertad de expresión {0x1f525}
5 K 87
rafaLin #5 rafaLin
Y luego por aquí dicen que deberíamos dar nuestros nombres reales para proteger a los niños no sé muy bien de qué... Quieren nuestros nombres para proteger a los sionistas y meter en la cárcel a cualquiera que diga que matar niños es malo.
5 K 52
Cehona #7 Cehona
El premio nobel de la paz, se lo tuvieron que dar a Israel
1 K 26
rutas #10 rutas *
"La teoría se centra en la empresa de seguridad israelí Au10tix, a quien, en 2023, se le encargó verificar la identidad de los usuarios, un requisito previo para unirse al servicio premium de X"

o_o Una empresa de seguridad israelí contratada por X para verificar identidades de usuarios premium o_o

Mecagüenmiputaestampa... Antes le regalo mi libro de familia al gobierno de China con copia al de Corea del Norte, que registrarme como usuario en ese pozo de mierda sionista que es X.
1 K 25
#8 deimian86 *
Para que luego venga Pedro con el pajaporte y que poco más quieran que metas el DNI por la disquetera para registrarte en Tuenti.
2 K 18
tul #3 tul *
#0 te falta una m en el completos del titular
0 K 13
efectogamonal #4 efectogamonal
#3 Una P, gracias de todos modos :hug: {0x1f525}
0 K 19

menéame