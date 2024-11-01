Usuarios anónimos de X denuncian que sus nombres completos reales están siendo buscados en Google en Israel después de criticar sus crímenes de guerra [Eng]

Bastantes usuarios anónimos de X (Twitter) han denunciado que sus nombres reales están siendo buscados en Google de repente en Israel poco después de que comenzaran a criticar al país por sus acciones en Palestina. Algunos conectaron el fenómeno a Au10tix, el software X requiere que los usuarios (incluso los anónimos) lo usen para verificar sus identidades reales.
| etiquetas: aut10tix , x , israel , identificación , críticas , genocidio , palestina
A mí LinkedIn, lo he contado varias veces ya, me canceló la cuenta porquesí hace un par de meses y me exijían enseñarles documentación oficial del Gobierno "para verificar que eres tú" a la empresa americana controlada por sionistas "Persona". Evidentemente, ya tienen mi dirección y todos mis datos.
Da igual que navegues en… » ver todo el comentario
Ni de coña es lo mismo la regulación que propone el Gobierno para las RRSS y los menores que la… » ver todo el comentario
Repetir consignas, dices? De quién exactamente? No ves que estás cayendo en la clásica maniobra de la asociación por estereotipo? Te creía más listo, francamente.
Pero bueno, tú tranquilo que el tiempo te lo aclarará, más aún al borde de la WW3, te vas a jartar de ver cómo Europa protege a sus menores, descuida
Una empresa de seguridad israelí contratada por X para verificar identidades de usuarios premium
Mecagüenmiputaestampa... Antes le regalo mi libro de familia al gobierno de China con copia al de Corea del Norte, que registrarme como usuario en ese pozo de mierda sionista que es X.