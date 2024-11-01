La trampa de la verificación de edad: verificar la edad de los usuarios socava la protección de datos de todos [ENG]

Las redes sociales están siguiendo el mismo camino que el alcohol, las apuestas y otros pecados sociales: las sociedades están decidiendo que ya no son cosa de niños. Los legisladores señalan el uso compulsivo, la exposición a contenido dañino y la creciente preocupación por la salud mental de los adolescentes. Por ello, muchos proponen establecer una edad mínima, generalmente de 13 o 16 años. Cuando los reguladores exigen una aplicación real en lugar de reglas simbólicas, las plataformas se topan con un problema técnico básico.