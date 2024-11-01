edición general
13 meneos
25 clics

La trampa de la verificación de edad: verificar la edad de los usuarios socava la protección de datos de todos [ENG]

Las redes sociales están siguiendo el mismo camino que el alcohol, las apuestas y otros pecados sociales: las sociedades están decidiendo que ya no son cosa de niños. Los legisladores señalan el uso compulsivo, la exposición a contenido dañino y la creciente preocupación por la salud mental de los adolescentes. Por ello, muchos proponen establecer una edad mínima, generalmente de 13 o 16 años. Cuando los reguladores exigen una aplicación real en lugar de reglas simbólicas, las plataformas se topan con un problema técnico básico.

| etiquetas: verificación de edad , trampa , derechos , privacidad , menores de edad
10 3 0 K 170 actualidad
8 comentarios
10 3 0 K 170 actualidad
#1 Dav3n *
Evidentemente. Y decirlo te convierte en facha automáticamente (desde hace unas semanas) xD
3 K 42
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
#1 No me gusta nada la medida tampoco por el tema de la privacidad.

Pero piensa las razones de los otros que están en nuestro bando:
- Los que quieren vender productos a adolescentes. Hay muchos millones en publicidad para ellos en RRSS.
- Los que quieren radicalizar a los jóvenes y meterle toda la propaganda política (principalmente de ultraderecha) que se destaca en RRSS.
- Los que lo hacen porque "¡Perro Santxe hijo de puta!".

Hay que asumir que este viaje va a ser muy ingrato.
1 K 19
#4 Alcalino
#2 la ironia de todo esto es que... los que quieren venderle productos a los adolescentes, y los que quieren poner controles de privacidad, resulta que son los mismos , o sea, las grandes tecnológicas.

Ellos ganan dinero de cualquiera de las dos maneras: vendiendote productos, o vendiendo tus datos.
0 K 9
Torrezzno #5 Torrezzno
#2 como se ha demostrado en UK estas medidas solo sirven para socavar los derechos de la mayoría. Los menores son los primeros en saltárselo. Los boomeres y millenials pasan por el aro. Total si ya tienen mis datos
1 K 32
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#2 Pues si. Pero me recuerda a la solución de Trump para acabar con los incendios forestales: talarlo todo
0 K 10
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#1 perdona. Se puede ser más zurdo que Paco Gento y estar radicalmente en contra de este tipo de control indiscriminado por parte del estado.

Se debe, de hecho.
2 K 30
Veelicus #8 Veelicus
Desde los 90 para controlar a la poblacion se aduce el miedo al terrorismo.
Como ese miedo ya esta superado por la poblacion ahora se aduce la proteccion de los niños.
0 K 12
#3 Alcalino
la excusa de la verificación de edad está sirviendo de caballo de troya para que el pentágono se haga con millones de perfiles de usuarios.

No era una posibilidad, o una conspiración, es exactamente lo que ha pasado con la plataforma Persona de Peter Thiel.
0 K 9

menéame