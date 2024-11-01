La trampa de la verificación de edad: verificar la edad de los usuarios socava la protección de datos de todos [ENG]

Las redes sociales están siguiendo el mismo camino que el alcohol, las apuestas y otros pecados sociales: las sociedades están decidiendo que ya no son cosa de niños. Los legisladores señalan el uso compulsivo, la exposición a contenido dañino y la creciente preocupación por la salud mental de los adolescentes. Por ello, muchos proponen establecer una edad mínima, generalmente de 13 o 16 años. Cuando los reguladores exigen una aplicación real en lugar de reglas simbólicas, las plataformas se topan con un problema técnico básico.
Pero piensa las razones de los otros que están en nuestro bando:
- Los que quieren vender productos a adolescentes. Hay muchos millones en publicidad para ellos en RRSS.
- Los que quieren radicalizar a los jóvenes y meterle toda la propaganda política (principalmente de ultraderecha) que se destaca en RRSS.
- Los que lo hacen porque "¡Perro Santxe hijo de puta!".
Hay que asumir que este viaje va a ser muy ingrato.
Ellos ganan dinero de cualquiera de las dos maneras: vendiendote productos, o vendiendo tus datos.
Se debe, de hecho.
Como ese miedo ya esta superado por la poblacion ahora se aduce la proteccion de los niños.
No era una posibilidad, o una conspiración, es exactamente lo que ha pasado con la plataforma Persona de Peter Thiel.