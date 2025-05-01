Ucrania habría aceptado el plan de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra con Rusia

Según reveló ABC News, Ucrania habría dado su visto bueno a los términos de un plan de paz impulsado por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra con Rusia, aunque se mantiene a la espera de pulir “detalles menores” antes de su presentación formal. Un funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, aseguró que “los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz” y que solo restan ajustes técnicos.
Basicamente ese plan no lo va a aceptar Rusia ni en sueños.
Y tengo la sensacion de que Ucrania esta tratando de mostrar una fortaleza en las negociaciones que no tiene. Desde hace meses lo "mejor" que puede hacer Ucrania es ataques… » ver todo el comentario
Los escándalos de corrupción no han salido a la luz en estas fechas por coincidencia... Y hay mucho más.
Ya veremos, porque no es solo que Ucrania acepte sino que luego se tendría que modificar el acuerdo para que los rusos lo aceptasen.
...y ahi si que tendria un problema muy gordo Ucrania porque Rusia podria mover tropas a otros frentes.
Ucrania necesita firmar la paz, Rusia no.
Y lo vamos a ver durante estas negociaciones donde Rusia no va a aceptar lo que le presenten desde Ucrania.
De momento estan presentando los puntos de partida de ambos bandos. Ahora se trata de ver quien y cuanto puede mantener sus posturas de negociacion.
Pero vamos, que no aceptarán sin más es obvio viendo algunas de las condiciones de el plan de EEUU, entre ellas el tope al ejército (que es un chiste malo) y lo de los activos rusos para reconstruir aquello...
La cuestión ahora mismo, para mí, es que Trump quiere doblegar a Zelensky y quitárselo de encima cuanto antes porque sabe que con él ahí se hará todo lo posible para enquistar la situación hasta el infinito.
Ucrania puede mandar una versión con retoques del acuerdo, pero eso no significa que esa sea la aprobada. De hecho, ni siquiera significa que el plan de los 28 puntos sea aprobado por Rusia. Rusia podría pedir condiciones más duras que ese plan. Lo que hay ahora mismo es un punto de partida, nada más.
Lo lamento por los civiles ucranianos.
Pero la victoria rusa es pirrica, o mas
Como se denominaria el nuevo termino?
victoria zarista?
Aquí lo jodido es la gente que ha muerto (indistintamente de su nacionalidad, porque toda vida es valiosa), la que ha quedado con discapacidad para siempre (amputaciones y tal), a los que les va a dejar tocada la cabeza hasta que se mueran, y un país hecho escombros. Así que, a mi me preocupa más la desgracia humana que las denominaciones. Porque denominación solo hay una, tragedia. Lo demás son estupideces.
Los azovitas para nada son civiles.
El resto, pues estan medio en el limbo, quizas fueron voluntarios o forzados.
Pero solo son valientes con los zaristas, con apoyo colonizador.
Siguen lamiendole las botas a la OTAN, aunque cuando el jefe diga "entrega territorio o si no"
Pero tú estás vivo, así que...
Patético.
Me gustaria que europa se negase, pero no va a pasar. Vamos a darle millones a los ucros para que les paguen a los yankees. 100% garantizado.
Negociar la paz con EEUU no es ridículo??
Y también son fuente de que el acuerdo de los minerales se firmó
May 1, 2025
The U.S. and Ukraine have signed the deal to create the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund -- the long-awaited deal that gives the U.S. rights to Ukrainian rare earth minerals, both sides announced Wednesday.
Bulo, de la propaganda natontada.
Como demuestra que decís que los rusos necesitan los chips de las lavadoras ucranianas, que van en motos porque no tienen blindados, que llevan tres años para avanzar 20 kilómetros. Entonces ¿cómo es posible que puedan conquistar todo Ucrania?
A ver si os aclaráis con la paradoja de los rusos de Schrödinger, que en un momento son una pandilla de inútiles y a la misma vez capaces de conquistar Europa.
¿Cuál crees que sería la situación económica de la Eurozona? ¿Mejor o peor que ahora?
Si al HDLGP de Putin se le hubiese dejado hacer, seguro que hubiesen habido menos muertos en Ucrania, pero como digo Churchil (y mira que no me gusta citar frases), "Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y ahora tendréis la guerra”
Si mañana Marruecos dice que Ceuta, Melilla y Canarias las quieren para ellos, ¿que hacemos?.
Según algunos, para no tener muchos muertos, nos resignamos, "elegimos el deshonor" y aqui paz. Si después dice que también quieren el Al Andalus ... ¿que hacemos?
Cuando Marruecos dijo que quería 1/3 del territorio de España, el "preparado" consultó con su "amo" yanki para saber que era la condición necesaria para asegurarse el poder.
¿Vais a ir ahora a recuperar lo que la legislación internacional dice que es nuestro?
El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975. Era 1/3 del territorio nacional. España cedió la administración a Marruecos y Mauritania bajo presión de EEUU (Acuerdos de Madrid) con la excusa de la lucha anticomunista. El imperio no defiende el derecho de España que es supuestamente aliado de la OTAN frente a una potencia extranjera que no es de la OTAN.
En su día EEUU no lo permitió en Cuba ¿Por que iba a ser diferente ahora?
Ya, claro ...
Como las decenas de generales de la OTAN enterrados en bunkeres a cientos de metros de profundidad, como los laboratorios OTAN en suelo ucraniano de guerra biólogica, como el trafico de órganos de prisioneros por parte de Ucrania.
Pues Putin dice que no, que es en Ucrania ...
mid.ru/es/foreign_policy/news/1899824/
Lo de los laboratorios biologicos (tu dices de químicos), dices que hay por todo el muno ... dime localizaciones de laboratorios que haya en Ucrania (no me vale que "estaban en bunkeres a 800 metros de profundidad y los defensores de la libertad, los rusos, los han bombardeado")
Dudo mucho que rusia lo haya cumplido, tambien te digo y los SSionazis usan fosforo blanco sistematicamente asi que ahi ni computa.