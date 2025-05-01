edición general
Ucrania habría aceptado el plan de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra con Rusia

Según reveló ABC News, Ucrania habría dado su visto bueno a los términos de un plan de paz impulsado por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra con Rusia, aunque se mantiene a la espera de pulir “detalles menores” antes de su presentación formal. Un funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, aseguró que “los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz” y que solo restan ajustes técnicos.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
A ver si con este plan de paz, al contrario del alcanzado en Gaza, deja de ser asesinada gente.
azathothruna #4 azathothruna
#2 Alguien ha hecho alguna encuesta de cuantos natontados apoyan a los zionistas?
EsUnaPreguntaRetórica #23 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Es un coñazo leerte, por si nunca te lo habían dicho.
johel #36 johel
#2 Hasta que conviertan Kiev en polvo con toda su poblacion dentro hay margen... una puta mierda de frase pero es la realidad :-(
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Segun algunas informaciones el plan aceptado por Ucrania habria reducido de 28 a 20 los puntos del plan presentado anteriormente y desaparecerian cosas como que el ejercito ucraniano se retirase del Donbass o que Ucrania pudiese formar parte de la OTAN.

Basicamente ese plan no lo va a aceptar Rusia ni en sueños.

Y tengo la sensacion de que Ucrania esta tratando de mostrar una fortaleza en las negociaciones que no tiene. Desde hace meses lo "mejor" que puede hacer Ucrania es ataques…   » ver todo el comentario
#35 Dav3n
#9 Si, yo esperaría al Jueves que es la fecha límite porque está claro que Zelensky se toma dos copas con sus amigos europeos y se viene arriba, falta ver lo que le dicen los usanos, porque la decisión final vendrá motivada por lo que hagan los yankees.

Los escándalos de corrupción no han salido a la luz en estas fechas por coincidencia... Y hay mucho más.

Ya veremos, porque no es solo que Ucrania acepte sino que luego se tendría que modificar el acuerdo para que los rusos lo aceptasen.
Atusateelpelo #40 Atusateelpelo
#35 A Rusia ahora mismo le interesa alargar las negociaciones. Al ritmo que van en 4-5 meses no tendran que negociar nada sobre el Donbass porque lo tendran todo conquistado. Al menos es lo que tiene pinta porque como caigan, y estan a las puertas, las 2 ciudades mas importantes aun en poder de los ucranianos....

...y ahi si que tendria un problema muy gordo Ucrania porque Rusia podria mover tropas a otros frentes.

Ucrania necesita firmar la paz, Rusia no.

Y lo vamos a ver durante estas negociaciones donde Rusia no va a aceptar lo que le presenten desde Ucrania.

De momento estan presentando los puntos de partida de ambos bandos. Ahora se trata de ver quien y cuanto puede mantener sus posturas de negociacion.
#43 Dav3n *
#40 Claro, es que ese es el asunto, que esto sería un punto de partida y los rusos no tienen prisa alguna, menos aún de un alto el fuego.

Pero vamos, que no aceptarán sin más es obvio viendo algunas de las condiciones de el plan de EEUU, entre ellas el tope al ejército (que es un chiste malo) y lo de los activos rusos para reconstruir aquello...

La cuestión ahora mismo, para mí, es que Trump quiere doblegar a Zelensky y quitárselo de encima cuanto antes porque sabe que con él ahí se hará todo lo posible para enquistar la situación hasta el infinito.
Lenari #11 Lenari
Un pequeño detalle: Rusia no ha aceptado este acuerdo.

Ucrania puede mandar una versión con retoques del acuerdo, pero eso no significa que esa sea la aprobada. De hecho, ni siquiera significa que el plan de los 28 puntos sea aprobado por Rusia. Rusia podría pedir condiciones más duras que ese plan. Lo que hay ahora mismo es un punto de partida, nada más.
rubianes #14 rubianes
#11 Exacto, lo que la gente creo que no entiende es que en las guerras las condiciones las pone el que gana, y USA ha perdido, así que hasta que los rusos no digan algo, seguiremos viendo morir gente a diario. Y ojo, a ver que dicen ingleses y resto de secuaces, que esto se ha elevado a un nivel muy preocupante. Mientras haya gente haciéndose muy rica no veo yo que se esté dispuesto a parar. Asco de guerras!!!
azathothruna #21 azathothruna *
#14 Pues tristemente, si.
Lo lamento por los civiles ucranianos.
Pero la victoria rusa es pirrica, o mas
Como se denominaria el nuevo termino?
victoria zarista?
:troll:
rubianes #28 rubianes
#21 creo que me da igual el nivel de victoria rusa o como se le quiera llamar, lo que si es un hecho objetivo es que han ganado los rusos, indistintamente de si nos parece, bien, mal o nos da igual.
Aquí lo jodido es la gente que ha muerto (indistintamente de su nacionalidad, porque toda vida es valiosa), la que ha quedado con discapacidad para siempre (amputaciones y tal), a los que les va a dejar tocada la cabeza hasta que se mueran, y un país hecho escombros. Así que, a mi me preocupa más la desgracia humana que las denominaciones. Porque denominación solo hay una, tragedia. Lo demás son estupideces.
azathothruna #29 azathothruna
#28 Por eso me da lastima los civiles ucranianos.
Los azovitas para nada son civiles.
El resto, pues estan medio en el limbo, quizas fueron voluntarios o forzados.
rubianes #33 rubianes
#29 a mi me dan pena todos, los rusos, los polacos, los rumanos, los franceses, los colombianos, los ucranianos, y absolutamente toda la gente que ha muerto, ya sea de civil o no. No merece la pena morir por los intereses de una panda de HdlGP. En fin, estas cosas me indignan.
johel #39 johel *
#21 #28 No importa nada como vaya la guerra fisicamente hablando, todo depende de lo que consigan cuando firmen un acuerdo. En las guerras todo lo negativo lo pagan los ciudanos y lo positivo lo disfrutan los politicos/empresarios.
#20 pozz
#11 con este envio los rusoplanistas tienen para varios dias de paja. Acuerdaet del famoso acuerdo de los minerales, ese en el qeu los rusoplanistas nos aseguraban que Ucrania estaba vendida y un sinfin de payasadas... al final todo quedo en la nada.
www.meneame.net/story/fumata-blanca-entre-zelenski-trump-acuerdo-absur
www.meneame.net/m/actualidad/ucrania-llega-acuerdo-sobre-minerales-est;   » ver todo el comentario
azathothruna #1 azathothruna
Crei que los ucros eran mas valientes.
Pero solo son valientes con los zaristas, con apoyo colonizador.
Siguen lamiendole las botas a la OTAN, aunque cuando el jefe diga "entrega territorio o si no"
Andreham #15 Andreham
#1 El cementerio está lleno de valientes.

Pero tú estás vivo, así que...
azathothruna #16 azathothruna
#15 Como dice el dicho, huir, para luchar otro dia.
#12 gadish
Allá va europa a chupar culo americano una vez más.
Patético.

Me gustaria que europa se negase, pero no va a pasar. Vamos a darle millones a los ucros para que les paguen a los yankees. 100% garantizado.
ElBeaver #18 ElBeaver
#12 Ese punto ya fue retirado, pero da igual lo que sea; Rusia no quiere más que toda Ucrania o todo lo que pueda tomar por la fuerza.
#47 gadish
#18 no es nuestro problema. Eeuu parece que acabará atacando venezuela y no crei que mandemos tropas, como no se mandó ayuda a irak ni a gaza
#6 chavi
El que aceptarian los rusos o uno que no van a aceptar?

Negociar la paz con EEUU no es ridículo??
alehopio #45 alehopio *
Se lo tendrás que decir a los de ABC NEWS que son la fuente. Claro que para ti todo lo que no sea propaganda natontada es rusoplanista...

Y también son fuente de que el acuerdo de los minerales se firmó

US and Ukraine sign mineral resources agreement
abcnews.go.com/Politics/ukraine-us-mineral-resource-deal-close-finaliz

May 1, 2025
The U.S. and Ukraine have signed the deal to create the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund -- the long-awaited deal that gives the U.S. rights to Ukrainian rare earth minerals, both sides announced Wednesday.
alehopio #48 alehopio
<< Rusia lo dice alto y claro, quiere toda Ucrania y quiere varios paises europeos, >>

Bulo, de la propaganda natontada.

Como demuestra que decís que los rusos necesitan los chips de las lavadoras ucranianas, que van en motos porque no tienen blindados, que llevan tres años para avanzar 20 kilómetros. Entonces ¿cómo es posible que puedan conquistar todo Ucrania?

A ver si os aclaráis con la paradoja de los rusos de Schrödinger, que en un momento son una pandilla de inútiles y a la misma vez capaces de conquistar Europa.
HeilHynkel #25 HeilHynkel
Yo hasta que no salgan las condiciones y el otro lado diga algo, no me creo nada.
ElBeaver #13 ElBeaver
Ucrania puede ofrecer todo sobre la mesa, pero Rusia no aceptará ningún plan, como ha venido haciendo desde el primer día. Para Putin sería una humillación que Estados Unidos termine la guerra y no él.
#22 pozz *
#13 los rusoplanistas no se enteran de nada, movimientos como este, solo sirven para retratar a Rusia, no habra ninguna paz, Rusia lo dice alto y claro, quiere toda Ucrania y quiere varios paises europeos, y dicen que van a ir a intentar cumplir esos objetivos por los medios que hagan falta. Ademas, que vista la historia, todo lo que son intentos de negociacion con tarados imperialistas y nazis como Putin, son claros signos de debilidad que estos tarados aprovechan para envalentonarse aun mas.…   » ver todo el comentario
Nachodemieres #37 Nachodemieres
#17 Pues está clarísimo habría miles de muertos menos en los dos bandos, Ucrania no estaría devastada tanto civilmente como en infraestructuras de todo tipo, y la situación económica de Europa sería muchísimo mejor porque a centro europa seguiría llegando gas y petróleo ruso a buen precio, no hubiéramos tenido todos la crisis de inflaccion que nos hemos tenido que comer y las relaciones serían mucho mejores porque no hubiese existido una guerra abierta de 3 años. Aquí los intereses estratégicos…   » ver todo el comentario
2 K 18
aupaatu #3 aupaatu
Dejar de suministrar armamento,tecnología de guerra y asesoramiento militar se convierte en un plan de Paz.
#8 Daniel2000
#3 Entonces, hace unos años ¿ se tenía que haber dejado a Ucrania a su suerte, sin apoyo alguno ?
Andreham #17 Andreham *
#8 ¿Cuántos crees que habrían muerto, no ya en los dos bandos, sino solo en el bando ucraniano, de "haberlos dejado a su suerte sin apoyo alguno"? ¿Más o menos que ahora?

¿Cuál crees que sería la situación económica de la Eurozona? ¿Mejor o peor que ahora?
#24 chavi
#17 Cuantos crees que habria si no se da el golpe de estado, se respetan las minorias rusas y se abre el NS2 ?
#26 Daniel2000 *
#17 Si al pintor austriaco se le hubiese dejado hacer en 1939, seguro que hubiesen habido menos muertos ...

Si al HDLGP de Putin se le hubiese dejado hacer, seguro que hubiesen habido menos muertos en Ucrania, pero como digo Churchil (y mira que no me gusta citar frases), "Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y ahora tendréis la guerra”


Si mañana Marruecos dice que Ceuta, Melilla y Canarias las quieren para ellos, ¿que hacemos?.

Según algunos, para no tener muchos muertos, nos resignamos, "elegimos el deshonor" y aqui paz. Si después dice que también quieren el Al Andalus ... ¿que hacemos?
#27 pozz
#26 Esta gente si pudiera, regalaria a su madre y resto de familia, odian de forma miserable a las democracias occidentales... de ahi que sean tan complacientes con nazis, fascistas y dictaduras terroristas,
alehopio #49 alehopio
#26 Que desmemoriados que sois.

Cuando Marruecos dijo que quería 1/3 del territorio de España, el "preparado" consultó con su "amo" yanki para saber que era la condición necesaria para asegurarse el poder.

¿Vais a ir ahora a recuperar lo que la legislación internacional dice que es nuestro?

El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975. Era 1/3 del territorio nacional. España cedió la administración a Marruecos y Mauritania bajo presión de EEUU (Acuerdos de Madrid) con la excusa de la lucha anticomunista. El imperio no defiende el derecho de España que es supuestamente aliado de la OTAN frente a una potencia extranjera que no es de la OTAN.
Peka #30 Peka
#8 No se le tenia que prometer lo imposible, no se tenia que decir que iban a poner bases de la OTAN con misiles apuntando a Rusia.

En su día EEUU no lo permitió en Cuba ¿Por que iba a ser diferente ahora?
#34 Daniel2000
#30 "no se tenia que decir que iban a poner bases de la OTAN con misiles apuntando a Rusia"

Ya, claro ...

Como las decenas de generales de la OTAN enterrados en bunkeres a cientos de metros de profundidad, como los laboratorios OTAN en suelo ucraniano de guerra biólogica, como el trafico de órganos de prisioneros por parte de Ucrania.
johel #38 johel *
#34 "El trafico de órganos de prisioneros por parte de Ucrania". Eso es de los SSionazis, no de los Ucro. Lo de los laboratorios de quimicos, los tienen por todo el mundo, usa nunca ha cumplido el tratado de armas bioquimicas que firmo en su momento.
#41 Daniel2000
#38 "El trafico de órganos de prisioneros por parte de Ucrania". Eso es de los SSionazis, no de los Ucro.

Pues Putin dice que no, que es en Ucrania ...

mid.ru/es/foreign_policy/news/1899824/




Lo de los laboratorios biologicos (tu dices de químicos), dices que hay por todo el muno ... dime localizaciones de laboratorios que haya en Ucrania (no me vale que "estaban en bunkeres a 800 metros de profundidad y los defensores de la libertad, los rusos, los han bombardeado")
johel #42 johel *
#41 No digo que haya o deje de haber, es irrelevante para esta guerra porque han aparecido tanto en usa como fuera. Son armas usanas que incumplen el tratado del que usa era parte esencial y las consecuencias de incumplir el tratado afectan a todo el planeta.
Dudo mucho que rusia lo haya cumplido, tambien te digo y los SSionazis usan fosforo blanco sistematicamente asi que ahi ni computa.
#44 Daniel2000
#42 ¿ Los "usanos" tienen armas quimicas o biologicas ?
Connect #5 Connect
Pues si se ha firmado un plan de paz sin contar con Europa, pues que se arreglen entre ellos. Los europeos no deberíamos ahora salir en ayuda de nada. Lo que se haga extendiendo la correspondiente factura o derechos de explotación.
manzitor #7 manzitor
#5 Ojalá la geopolítica fuera tan sencilla. Hay muchas razones por las que Europa no puede dejar a Ucrania a su suerte, por negocios, por estrategia, por el mensaje que se envía a Rusia, por política interna de la UE... es un sudoku complejo.
ElBeaver #19 ElBeaver
#5 Tú no hablas por toda Europa y, sobre todo, no hablas por ningún vecino de Rusia.
quitamelpiedencima #31 quitamelpiedencima
Cualquier avance hacia el fin de este fraticidio es bienvenido
#46 Vertigo
Taiwan toma nota de lo condicional que resulta el apoyo yankee...
Peka #32 Peka
He dejado de leer en "los rusoplanistas"
