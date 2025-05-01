Ucrania habría aceptado el plan de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra con Rusia

Según reveló ABC News, Ucrania habría dado su visto bueno a los términos de un plan de paz impulsado por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra con Rusia, aunque se mantiene a la espera de pulir “detalles menores” antes de su presentación formal. Un funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, aseguró que “los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz” y que solo restan ajustes técnicos.