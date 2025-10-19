Trump responde a las multitudinarias protestas en EEUU con un vídeo en el que se pone un corona

Los organizadores de 'No Kings' cifran en casi siete millones los participantes en las protestas contra el mandatario. Donald Trump ha reaccionado a las multitudinarias protestas que este sábado han llenado las calles con millones de personas en Estados Unidos con un vídeo realizado con inteligencia artificial que muestra al mandatario en una ceremonia de coronación y a varias personas arrodillándose ante él, en respuesta al movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), organizador de las manifestaciones.