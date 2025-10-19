edición general
Trump responde a las multitudinarias protestas en EEUU con un vídeo en el que se pone un corona

Los organizadores de 'No Kings' cifran en casi siete millones los participantes en las protestas contra el mandatario. Donald Trump ha reaccionado a las multitudinarias protestas que este sábado han llenado las calles con millones de personas en Estados Unidos con un vídeo realizado con inteligencia artificial que muestra al mandatario en una ceremonia de coronación y a varias personas arrodillándose ante él, en respuesta al movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), organizador de las manifestaciones.

themarquesito #1 themarquesito
Sin sorpresas: mal gusto, shitposting, y una evidente pulsión autoritaria/monárquica por parte de Trump (que el Partido REPUBLICANO aplaudirá)
11
fofito #2 fofito
#1 Tal vez también una clara provocación en un intento de que se desaten revueltas con las que poder justificar despliegues militares, decretos presidenciales autoritarios,y persecuciones políticas.
3
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#2 Pero si ya ha desplegado militares, firmado decretos autoritarios y realizados presiones políticas sin necesidad de revueltas {0x1f610}
1
fofito #12 fofito
#7 Pues imagínate si se dan esas revueltas
0
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#1 es un claro ejemplo de provocación
0
Dragstat #13 Dragstat
En una democracia sana se supone que te eligen con los votos de unos cuantos pero tienes que gobernar para todos, incluso para los que están en contra de ti, ya que son tus propios ciudadanos y todos defienden el mismo pais. Pero esto ya ha pasado de no ser así, a directamente mearte en la cara de los que no tragan con tus políticas e ir a por ellos. Tremendo todo esto.
3
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Cada vez estoy más convencido que esto acaba exactamente como la pelicula de Civil War (2024, no Avengers aunque molaría …)

No hago spoiler de la película
1
#6 Suleiman
Se nota que es una sociedad poco madura, esto en Europa no se permitiría, habría ya una guerra.
1
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Loco, pervertido, octogenario y con Alzheimer. como para creerle o ser seguidor suyo.
0
Lutin #14 Lutin
Es un retrasado mental en potencia y en acción, un demente, o me extrañaría nada que pueda pasar en ese país con semejante indocumentado al mando. Y megalómano.
0
#8 sliana
Y que rey sería? El pop está pillado, el pollo frito también... El rey de la guerra? De la corrupción? De la manipulación de la bolsa?
0
tarkovsky #9 tarkovsky
#8 El rey del tinte naranja. Cheeto I de Texas y V de Florida. Más conocido como Emperador Zanahorio
0

