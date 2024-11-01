Trump dice que extiende el alto el fuego y ordena a los militares continuar el bloqueo a Irán (EN)

«Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada.