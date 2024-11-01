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Trump dice que extiende el alto el fuego y ordena a los militares continuar el bloqueo a Irán (EN)

Trump dice que extiende el alto el fuego y ordena a los militares continuar el bloqueo a Irán (EN)

«Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , guerra , sionismo
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15 comentarios
17 2 0 K 329 actualidad
Comentarios destacados:    
LinternaGorri #2 LinternaGorri
T.
A.
C.
O.
7 K 110
calde #5 calde
#2 Cooo, co, co,co, có! :troll:
2 K 29
MyNameIsEarl #10 MyNameIsEarl
Desmentido por parte de Irán en 3, 2, 1..... Me juego unos buenos euros a qué salen el mariscal y el primer ministro diciendo que no han hablado con Mr. Risketo. Y tendrán razón. Como escribe #2 T.A.C.O.
4 K 42
#12 fremen11 *
#10 Irán ya ha dicho que no se presentan en Pakistán

Go to 7
1 K 17
LinternaGorri #14 LinternaGorri *
#12 parece ser que también ha dicho que se reserva el derecho a respetar la tregua unitaleral del Trampas...
1 K 21
jonolulu #13 jonolulu
#2 Taco, taco, taco que mi taco...

.  media
2 K 37
carakola #7 carakola *
Según RT la prensa iraní dice que Irán ya ha mandado a cagar oficialmente a EEUU, cosa que se merecen: actualidad-rt.com/actualidad/600622-tasnim-iran-decide-no-asistir-nego
Vamos a ver...
3 K 70
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#0 que "suspendamos", socio, no que "mantengamos" el ataque.

Tienes la entradilla mal traducida:

Debido a que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, lo cual no es de extrañar, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada.
2 K 51
Tkachenko #6 Tkachenko
#3 corregida ;)
1 K 35
#4 Leclercia_adecarboxylata
Qué pesadez de tío.
1 K 26
cocolisto #15 cocolisto
Lo dice porque previamente Irán se había negado a ir hacer el paripé en unas conversaciones tontas.
0 K 20
Kantinero #9 Kantinero
A este payaso solo hay una forma de joderle,.... castigarle sin recreo y quitarle la gameboy....
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿Hay alguna web LEGAL (aunque sea "inmoral") sobre si DT tendrá un final accidental por disparos?
0 K 11

menéame