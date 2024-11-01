Trump dice que extiende el alto el fuego y ordena a los militares continuar el bloqueo a Irán (EN)

«Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada.
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A.
C.
O.
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Vamos a ver...
www.meneame.net/m/actualidad/iran-confirma-no-mantendra-conversaciones
Tienes la entradilla mal traducida:
Debido a que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, lo cual no es de extrañar, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada.