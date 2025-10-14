·
15529
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7979
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
6760
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
8789
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
5718
clics
Por solo 550.000€
más votadas
448
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
369
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
301
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día
335
La jueza de la DANA afea a un imputado que aporte recortes de medios digitales llenos de comentarios con insultos hacia ella
405
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
Trump amenaza a España con aranceles por no subir el gasto de defensa al 5% del PIB: "Tiene que ser castigada"
Trump amenaza a España con aranceles por no subir el gasto de defensa al 5% del PIB: “Tiene que ser castigada”
etiquetas
:
trump
,
aranceles
,
pib
,
defensa
47 comentarios
#1
pitercio
¡OTAN no, bases fuera!
6
K
76
#5
Gry
*
Adelante, a ver si así baja de precio el aceite de oliva.
Ah, no, que se lo exportamos con etiquetas italianas.
4
K
58
#11
johel
*
#5
Se le ha olvidado que europa es un mercado comun como usa, no puede poner aranceles solo a españa.
Que si, podria poner aranceles al aceite y perjudicarno... perjudicar a italia.
Ahora que lo pienso... vengan esos aranceles
10
K
131
#15
Herumel
*
#11
Eso no, podría poner a productos españoles autoctonos, pero se podrían sacar estos mismos por otro país, perdiendo parte del beneficio, pero saldrían.
0
K
11
#16
Gry
#11
Si pueden poner aranceles solo a España, ya lo han hecho en otras ocasiones. Otra cosa es que la pertenencia a la UE facilite mucho hacer trampas.
3
K
48
#24
Tarod
#16
explícalo un poco?
Si lo pones a un país de la EU la EU como bloque responde
0
K
9
#28
Veelicus
#24
Puede prohibir por ejemplo que entre la aceituna negra española... si, el productor puede arriesgarse a poner una etiqueta falsa y decir que la aceituna que vende ha crecido en grecia, pero si le pilla igual la multa es tan gorda que no le merece la pena arriesgarse.
1
K
26
#32
antesdarle
#11
no creo que ni sepa ubicar a España en un mapa, debe pensar que estamos entre México y Guatemala
1
K
19
#41
El_dinero_no_es_de_nadie
#11
No, en Europa somos países distintos que tenemos un mercado común entre nosotros.
Europa no es un estado federal.
1
K
23
#18
Antipalancas21
#5
Y el vino con etiqueta Francesa.
0
K
10
#44
Spirito
#5
Porque los italianos lo venden al doble, al menos.
Hasta ahora.
0
K
9
#2
Herumel
Con amigos así...
2
K
43
#20
Barney_77
#2
Así de gilipollas. Con lo que exportamos a EEUU ya puede poner los aranceles al 300% que aún así nos compensa...
3
K
33
#39
cosmonauta
*
#20
#21
16.000 millones de euros al año.
0
K
17
#21
Alcalino
El tema es que realmente España no exporta demasiadas cosas a EEUU, y de hecho la balanza comercial es negativa.
Así que España le puede hacer más daño EEUU que al revés
2
K
42
#26
Black_Txipiron
¿No salió por aquí, que sería más barato compensar a las empresas españolas por lo que dejaban de ganar en EEUU que plegarse a las tonterías de este subnormal?
2
K
35
#8
valandildeandunie
En cambio, el follahermanas que habla a perros muertos es un gran hombre,
ya que me va a regalar medio país
1
K
24
#4
ingenierodepalillos
Vale, siempre y cuando el hipócrita megalómano anaranjado opine igual de Israel por no cumplir con el alto el fuego.
1
K
22
#13
Antipalancas21
Ya sabia yo que la amabilidad que demostró con Sanchez traería consecuencias, ese loco, ladron, putero y pederasta no te puedes fiar de el nunca.
1
K
22
#22
Somozano
#13
De ladrones y puteros se fio Sánchez muchos años
1
K
5
#37
Glidingdemon
#22
lo mismo que Esperanza y Aznar el botellín también. Sera por puteros cocainómanos.
0
K
8
#6
JandePorer
TACO
(Trump always chickens out)
2
K
20
#9
Laro__
Sánchez, después del apretón de manos, ya ha respondido:
Vuelve a tirarme, pero esta vez tira de ésta.
0
K
19
#30
antesdarle
Pero este hombre no puede pasar ni un puto día sin amenazar a alguien?
1
K
19
#23
HartzBaltz
Asi es como funcionan estos asquerosos yankees, a punta de amenaza.
1
K
19
#29
BastardWolf
#23
yo confio en que vivire suficiente como para ver su caida total, doblegados seguramente por China
2
K
28
#3
Spirito
Al Zanahorio se le va la pinza.
1
K
18
#19
Antipalancas21
#3
Se le ha ido totalmente, con todo el mundo.
0
K
10
#25
BastardWolf
#3
que laaaaarga se me esta haciendo su presidencia... Y solo llevamos unos pocos meses
0
K
9
#27
Khadgar
#25
¿Meses? Querrás decir uno o dos años ¿no?
0
K
13
#34
BastardWolf
#27
desde enero son solo 9 o 10 meses. Joder aguantarle la presidencia es como estar al lado de un agujero negro, distorsiona por completo el tiempo
1
K
16
#42
mariopg
si nos amenaza eeuu, por qué el enemigo es rusia?
1
K
17
#17
Marisadoro
*
Trump no lee laGazeta?
gaceta.es/espana/pedro-sanchez-firma-la-declaracion-de-la-otan-que-obl
0
K
16
#31
valandildeandunie
#17
Debería, porque es un panfleto que solo lo leen y se lo creen los subnormales
2
K
26
#10
incontinentiasuma
El amigo de Sonchiago Obascoal
1
K
15
#33
SantanaS
Hay que aguantar a ver si las diña de una put vez y cruzar los dedos para que el siguiente solo sea gilipollas.
1
K
15
#35
BastardWolf
#33
o que lleve al pais a una guerra civil y nos dejen un tiempo tranquilos mientras se matan entre ellos
0
K
9
#46
Spirito
#33
0
K
9
#12
SeñorPresunciones
Mañana ya no se acuerda...
0
K
12
#38
DayOfTheTentacle
Pues vale...
0
K
10
#7
kinz000
Está más senil que el viejo anterior
0
K
10
#14
Antipalancas21
#7
Pero este es mas Hijo de frutas.
1
K
20
#45
AlienRoja
¿En la Constitución de los EEUU no hay ningún artículo o enmienda que prohíba gobernar a los retrasados mentales?
0
K
7
#36
lordban
Lo del 5% del PIB no lo entiendo, ningún miembro llega al 5% de su PIB ¿Se refiere a % de los presupuestos? Por otro lado, si bien estas no son maneras ¿Qué le costaría a España su defensa sin el paraguas de la OTAN? La OTAN otorga beneficios a sus miembros porque estos gastan dinero en conjunto, aprovecharte del beneficio sin meter tú dinero no solo es feo, sino que promueve que otros hagan lo mismo hasta que el beneficio cooperativo desaparezca, acabando en la situación de tener que gastar más que habiendo aportado de inicio.
0
K
7
#40
Lutin
*
#36
Eso no es del todo correcto, en primer lugar deberíamos de apostar por una defensa europea y no una defensa supeditada a los intereses norteamericanos exclusivamente, velando por sus neuras con Rusia, qué ha hecho Rusia a España? Nadie que no sea un tarado puede decir que ha hecho algo.
En segundo lugar ya te lo han dicho por ahí arriba ningún país llega a esos porcentajes si no es con contabilidad fiscal imaginativa.
En tercer lugar, si quieres reciprocidad quizás podríamos gastar más…
» ver todo el comentario
0
K
9
#43
lordban
*
#40
Ni te quito ni te doy la razón, pero una defensa europea es la misma situación que esto con la OTAN, la ventaja que dé dicha defensa común existe porque todos meterán dinero, aprovechar el beneficio sin meter dinero no es una estrategia buena, así que con un euroejército tendremos que gastar en defensa igual.
0
K
7
#47
Spirito
#40
Yo creo que vamos hacia eso... (Pero que no se entere el Zanahorio)
0
K
9
