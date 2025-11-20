edición general
922 meneos
1224 clics
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos

Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos

España arrastra desde hace décadas un atasco judicial que acumula cientos de causas pendientes y tiene unos plazos que en ocasiones superan los dos o tres años de espera. Y todo a causa de la necesidad “absurda” de tener que aportar y valorar distintas pruebas y testimonios.

| etiquetas: justicia , condenar , pruebas , procesos
377 545 3 K 326 ocio
76 comentarios
377 545 3 K 326 ocio
Comentarios destacados:                  
#3 No es por chafar la guitarra pero hubo antes otra persona condenada sin pruebas y que gracias a que el asesino actuó otra vez y dejó pruebas, ella se salvó de años de condena. Se llamaba Dolores Vázquez.
Así que, por desgracia, el Fiscal General es uno más de la larga lista de damnificados por una Justicia bizca y sin equilibrio.
imagosg #1 imagosg
La realidad supera hasta ElMundoToday
42 K 344
Fotoperfecta #3 Fotoperfecta
No es por chafar la guitarra pero hubo antes otra persona condenada sin pruebas y que gracias a que el asesino actuó otra vez y dejó pruebas, ella se salvó de años de condena. Se llamaba Dolores Vázquez.
Así que, por desgracia, el Fiscal General es uno más de la larga lista de damnificados por una Justicia bizca y sin equilibrio.
33 K 288
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#3 hay una diferencia esencial entre el fallo involuntario y la prevaricación.
9 K 75
Fotoperfecta #22 Fotoperfecta
#19 Si ves el documental sobre el asesinato de Rocío wanninkhof ves claramente como condenaron a Dolores Vázquez porque la presión mediática hizo que las Fuerzas de Seguridad "necesitaban" si o si encontrar un/a culpable.
Lo que esta claro es que lo de el Fiscal es lawfare de cajón. Lástima que no se descolgara algún periodista y dijera sus fuentes y que le den a la protección de las fuentes. Es demasiado serio como para permitir que empuren a un inocente por proteger a la persona que lo filtró.
7 K 65
#23 Eukherio
#22 Creo que llegados a este punto si saliese uno diciendo: "sí, fui yo el que lo filtró todo" y aportando mails que prueben que fue así lo condenarían por falso testimonio.
5 K 45
oLiMoN63 #39 oLiMoN63
#23 Nada no nadie debe estropear la cacería...
0 K 10
calde #43 calde
#22 Por la presión y por la mala gana que le dio la prensa que fue quien la señaló, seguramente por lgtbifobia entre otras cosas.

cc: #19
0 K 12
#21 Eukherio
#3 Es que, aunque sea una barbaridad, no es lo mismo cuando solo te cuadran un par de sospechosos, como en un caso de asesinato, que cuando pueden ser decenas de ellos. Estoy seguro de que sobra gente entre los que tuvieron acceso al correo que le pueda hacer un favor al PSOE filtrando algo así, y dio exactamente igual.
1 K 15
#33 JaviJamuri
#3 ¿Sabes por qué lo condenan? Creo que ni eso. Esto ya lo tenías escrito hace un mes.
0 K 6
#51 mcfgdbbn3 *
#3: Y sin olvidar de que la condenaron por lesbiana, o eso escuché, que fue una sentencia homófoba.

Y no la han indemnizado, o si lo han hecho es con una cantidad irrisoria de dinero.
2 K 34
#55 sugggus
#3 Hay otro caso más sangrante y es el del expresidente del Barça Sandro Rosell, 23 meses en la carcel porque una jueza del Madrid le dió la gana. Cambiaron de juez y el primer día libertad sin fianza y después inocente.
1 K 9
Amperobonus #2 Amperobonus
Pero solo para rojos. Para la gente de bien, no hay prueba que valga :professor:
18 K 128
pitercio #5 pitercio *
Van a contratar a Eduardo Molet con un mazo gordo para despachar sentencias.

#2 y si hace falta se inventan doctrinas como la Botín del "circulen, que aquí no ha pasado nada" o Monasterio, de "protección del delincuente subnormal".
4 K 54
Capitan_Centollo #46 Capitan_Centollo
#2 Ahí los tienes todavía, devanándose los sesos para ver si consiguen al fin encontrar al misterioso y escurridizo M. Rajoy.
2 K 21
#6 Kuipersea
Pues igual que aquello de "a las mujeres hay que creerlas si o si" que decía una vicepresidenta sobre cómo deben ser tratadas las denuncias de mujeres en el sistema judicial.
12 K 96
#7 tyrrelco
#6 Pero entonces ¿El fiscal está bien condenado y la vice tenía razón o al revés?
2 K 38
#42 Kuipersea
#7 yo hacía referencia al titular
0 K 6
#50 tyrrelco
#42 yo a Tu comentario sobre el titular.
0 K 10
cax #9 cax
El mejor titular del día. El que mejor resume la crónica judicial hoy y, por supuesto, a partir de hoy en que el Reino de España podrá condenar a cualquiera sin prueba alguna.
10 K 90
#32 JaviJamuri
#9 jajajjajajajajajjajajajajajjajajajajajajajajajajaajjaajjajajaajjajajajajjajajajjajjajajjajajajjajajjajajjajja
Putos fachas de mierda que van en contra de tu partido. Todos fachas.
5 K 5
#4 Leon_Bocanegra
Este nuevo sistema “evidenceless”... xD xD xD
9 K 89
#12 casicasi
Tal cual.

Les recuerdo que el TS fue el que cambió una sentencia, después de haberla emitido, sobre las hipotecas, tras una llamada de Ana Patricia Botín y compañia. Lesmes era en jefe de la banda en aquel momento.

La justicia española siempre ha estado cubierta mierda. No es ninguna novedad.
9 K 73
#8 alkalin
Acusar de algo con pruebas está sobrevalorado. Solo entorpece el proceso de quitarse de enmedio a tu rival político.
6 K 55
#11 Archaic_Abattoir
Pam aprueba esta publicación.
5 K 50
Malaguita #17 Malaguita
Tonterías, la Justicia lleva condenando sin pruebas muchísimos años.
La cuestión es que el término prueba no significa lo mismo para la gente corriente que para la Justicia.
Para la Justicia un testimonio bien expuesto, coherente y factible es una prueba capaz de mandar a alguien a la cárcel.
En España hay mucha gente en la cárcel sin lo que la gente corriente considera "pruebas".
Distinto es si eres persona de bien. Ahí todas las pruebas del mundo no son suficientes.
5 K 40
#29 JaviJamuri
#17 ¿Puedes ponerme tres ejemplos en que la justicia condene sin pruebas? Y si los tienes, deberías ir al juzgado y denunciarlo. Otra cosa es que seas un ultra que sólo mira con el prisma que le interesa.
0 K 6
Malaguita #44 Malaguita
#29 Por supuesto!
En todos los juicios donde el delito ocurre en el ámbito de la intimidad (cientos si no miles) como las agresiones sexuales o la violencia doméstica y de género se condena abiertamente basándose en los testimonios de la supuesta víctima y el supuesto agresor.
Denunciaría gustosamente, pero varios juristas me han explicado para mi sorpresa, que eso es totalmente normal y totalmente legal, por lo que no me gustaría iniciar una cruzada que puede acabar con mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero absurdamente malgastados habida cuenta que en el ámbito jurídico se da por sentado que si no hay pruebas se puede condenar en base a indicios.
1 K 20
#57 gershwin *
#17 #29
La prueba indiciaria constituye un medio legítimo y válido para fundamentar una condena penal, siempre que se respeten los requisitos establecidos jurisprudencialmente y se garantice una motivación adecuada de la sentencia. Su correcta aplicación permite a los tribunales impartir justicia en casos donde la prueba directa es inaccesible, asegurando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales del acusado.
0 K 10
Malaguita #58 Malaguita *
#57 Has dicho lo mismo con otras palabras. Seguro que si le preguntas al 95% de la gente si considera que un testimonio puede ser la única prueba y suficiente para condenar se sorprenderán.
0 K 10
#59 gershwin
#58 era por poner su nombre y definición jurídica
0 K 10
XtrMnIO #14 XtrMnIO
La doctrina "Todo progre es culpable aunque se demuestre lo contrario".
3 K 32
Quel #13 Quel
Relato, relato, relato ...
:roll:

Pero ahora ya se puede decir sin "presunto" ni "supuesto". El fiscal general del estado ha filtrado los datos personales de un ciudadano, incurriendo en un delito de filtración de datos reservados.
:troll:

PD: No hay que olvidar nunca las palabras de Sánchez. ¿ De quién depende la fiscalía ? ... ¿ De quién depende ? ... Pues ya está.
7 K 30
Itrio #16 Itrio
#13 Tampoco se puede olvidar el whatsapp de Cosidó: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás".

Curiosamente ¿quién ha condenado al fiscal general?... Pues ya está.
9 K 65
Quel #27 Quel
#16 Estás insinuando que una sala corrupta ha condenado a un fiscal corrupto.
0 K 6
#31 JaviJamuri
#27 Una sala corrupta ha condenado a un fiscal corrupto de un gobierno corrupto con un presidente corrupto que tiene dos manos derechas corruptos, un hermano en vías de corrupto y una mujer en el mismo camino. Viva Perro Sánchez
1 K 12
Itrio #35 Itrio
#27 La sala es corrupta. Lo del fiscal habría que probarlo.
2 K 19
Quel #37 Quel
#35 Si quieres creer eso, ok.
:roll:
0 K 6
#70 Penadeoccidente
#13 Hablas de relato mientras vas soltando tu discursito por todas las noticias relacionadas, nada a contener.
0 K 7
Quel #72 Quel *
#70 La diferencia es que si hubiese ocurrido lo mismo pero salpicando al PP y a un FGE afín al PP, muuuuuchos meneantes (no sé si tu entre ellos), no tendríais la menor duda de que el FGE seria culpable.
No habría ni dudas razonables ni mierdas. Es culpable de cuanto menos su acciones son harto sospechosas (¿ En serio un FGE tiene que pedir que se le mande a su PUTO CORREO PERSONAL DE GMAIL un correo con datos reservados ? Ya solo con eso debería dimitir de inmediato).

En eso no padezco el…   » ver todo el comentario
0 K 6
ClonA43 #38 ClonA43
Ahora? Llevan años condenado hombres por viogen sin más pruebas que el testimonio de la otra parte implicada. Y ahora que se condena con indicios claros que todos hemos visto venís con milongas.
Por mucha propaganda que hagáis aquí TODOS hemos visto a un aprendiz de maduro usando las instituciones del estado para atacar a sus enemigos políticos. Y ahora falta Begoña y el hermanito.
3 K 25
#40 jmav
#38 Sobre todo lo hace para pactar. Lo cuenta a la Cadena Ser. Y el pacto supongo que sería para ayudar al compañero de Ayuso.

Todo concuerda. Concuerda tanto cómo la negación del cambio climático.
0 K 6
ClonA43 #66 ClonA43 *
#40 para demostrar la culpabilidad de la pareja de Ayuso que ofrecía un pacto a la fiscalía.
Uno ya no sabe si es que tenéis cero información o que solo tratáis de marear.
Saca a otro fiscal del palco de la final de la champions para que le mandase el mail porque patata. Borra todos los datos que le exculparian del teléfono porque patata. Y otros tantos indicios, a parte de los testimonios etc etc. No engañáis a nadie.
0 K 6
#68 jmav *
#66 Sobre todo la del testigo (el periodista que emitió la información)

¿Y que prueba hay de que ha sido el fiscal, el que ha revelado esos secretos? Que creo que no lo hay. Otra filtración puede incluso ser alguien cercano al novio de Ayuso que en conocimiento de tales correos lo hayan puesto en la cadena Ser. ¿Qué pruebas hay? porque es que no me fio nada. Se han volcado por el fiscal. Y la pareja de Ayuso que reconoce esos delitos ni fu ni fa.

El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está), admite la denuncia y sale sentenciado. Vaya plan.
0 K 6
ClonA43 #69 ClonA43
#68 aquí, como en viogen pasa cada día, se ha condenado por indicios, o sea, pruebas indiciarias. Tiene nombre y todo.
Los indicios son claros, las fechas, las horas de aparición, las declaraciones de testigos, el borrado de pruebas y la mentira del protocolo (que mira que sería fácil de demostrar pero no existe tal).
Es una detrás de otra. Asumanlo, el fiscal está a la orden del PSOE. El PSOE y el PP son dos partidos herederos del franquismo que son lo peor y no debemos consentir que sigan destruyendo el país.
0 K 6
#71 jmav *
#69 Pero si el juicio ha salido antes que el delito del compañero.

Pero si es que el provocado todo esto (El periodista) dice que no ha sido él.

¿Qué horas de aparición?, ¿Qué declaraciones de testigos? Hay uno que le da una información a la Cadena Ser. No hay otra cosa.

Pon esos testigos y esas horas de aparición
0 K 6
ClonA43 #73 ClonA43
#71 si da igual lo que os pongan. Si hasta hay gente que defiende al hermano y todos hemos visto las declaraciones. No sabía dónde tenía que ir.
Es todo una puta secta, todo defender al equipo de fútbol.
0 K 6
#74 jmav
#73 Para poner una denuncia al un Fiscal hay que saber que ha sido el Fiscal. Es decir, hay que tener pruebas. De lo contrario no se admite la denuncia.

Simplemente eso lo dice todo.
0 K 6
ClonA43 #75 ClonA43
#74 algo de un notario y otro fiscal que sacaron de un palco en la final de la champions a grito pelado para que filtrara el correo del pacto...algo de eso me suena que había.
0 K 6
Spirito #10 Spirito
Además de que son buenos los del Mundo Today, es que se lo ponen a tiro.
2 K 24
earthboy #20 earthboy *
¿Estarán borrando sus móviles cinco jueces del supremo?
Si es así, está bien porque lo que hay que probar es la culpabilidad.

Lo del arma humeante...
1 K 23
#26 Yqsyo *
Uy lo que ha dicho. "Casi me la cuelas otra vez" jajajajaja
El mundo today ya va a calzón quitao.
Juega en la misma liga que RTVE
2 K 20
#24 JaviJamuri
¿Soy yo o no es casualidad la coincidencia de esta publicación con la sentencia del fiscal? Se da a entender que se le condena sin pruebas, cuando el motivo por el cual se le condena es "de libro". Me haría gracia esto cualquier otro día, pero que lo saquen precisamente con esa sentencia. Siempre me gusta el tono sarcástico de El Mundo Today, pero en esta ocasión no me queda del todo claro
1 K 16
#60 gershwin
#24 Pues eres tú si no ves que El Mundo Today tiene su línea editorial, igual que El Intermedio o el programa de 13TV la suya.
0 K 10
#49 Aas59
#30 Erróneas no se, pero que no se puede tomar en serio a esa cuadrilla de cantamañanas vagos y bien pagados con una bata negra, seguro.
1 K 13
alfema #34 alfema
Lo que hace falta es un Juez Dredd, aquí te pillo, aquí te juzgo.
0 K 12
Olarcos #62 Olarcos
No hace falta irse a Dolores Vázquez. Tenemos recientemente algún caso de futbolistas en las mismas.
0 K 10
#76 gershwin *
#64 un testigo que no se puede contrastar ni la defensa confrontar no es una prueba, y si lo es es muy débil ¿como podemos saber que no mienten o que la fuente no sea una persona interpuesta?
El secreto profesional sirve para proteger y no inculpar a tus fuentes no para eximir a nadie.
0 K 10
#54 Emotivo *
Si no hay investigación no hay justicia ni derecho que aplicar. Solo quedan las directrices, que es lo que hacen.
El estancamiento pudiese deberse a otras causas.
0 K 7
#52 guixOS
Buah, Hacienda lleva siendo así de moderna hace años.
0 K 7
#67 torud
La sinrazón cabalga de nuevo.
0 K 6
#41 JotaMayuscula
#28 Pregunto que si, como se han revelado secretos suyos por parte de la fiscalía, se ha vulnerado su derecho de defensa y se declare el juicio nulo.
0 K 6
#65 jjmf
#30 Donde he dicho eso? Estoy diciendo que el mundo today no ha descubierto nada nuevo, es más que por mucho que digan todos los medios pro PSOE que el fiscal general es inocente y se le ha condenado sin pruebas, que me esperaré a ver qué dice la sentencia.
0 K 6
#45 Aas59
Llevan toda la vida haciendo eso, cuando les interesa.
0 K 6
#47 Aas59
#28 Está politizada como todas las sentencias en las que el colega se defica a esto de la política
0 K 6
#56 B.Rodriguez
#28 y Montoro? Se irá de rositas? Que te veo muy puesto en estos temas...
0 K 6
#18 JotaMayuscula
Por cierto, ¿ahora el novio de Ayuso se irá de rositas?
0 K 6
#28 JaviJamuri
#18 NO, no se irá de rositas. Tendrá su juicio y si es culpable que vaya a prisión. Si lo que insinúas es que esta sentencia es politizada, ya no puedo arreglar tu cabeza.
1 K 5
#48 Aas59
#18 seguramente
0 K 6
#15 jjmf
Ya hace años que pueden condenarte sin pruebas. Fue sonado el caso de Rocío Wanninkhof, aunque en ese caso fue un jurado. De todas formas no estoy siguiendo el caso del fiscal. Me esperaré a leer la sentencia.
0 K 6
#30 JaviJamuri
#15 Lógicamente la justicia se equivoca. Como tú.
Esa señora fue absuelta años después por esa injusticia. ¿Me vas a decir que todas las sentencias son erróneas?
Mira bien lo que escribes
0 K 6
#36 jmav *
Pero es que el periodista que recibe la información declara que no es él. Que su fuente no la puede revelar, pero él no es.

Se ve en el vídeo:

www.rtve.es/noticias/20251120/supremo-condena-fiscal-general-revelacio

Le han tendido una trampa. Presenta el correo a la Cadena Ser y después dicen que ha sido él.
0 K 6
#53 Yqsyo
#36 que "buena fuente" mis diesels
0 K 6
#61 gershwin
#36 ¿y eso que dice el periodista sin demostrarlo con pruebas sí hemos de creerlo?
0 K 10
#64 jmav
#61 Pues entonces no se porque lo cita. Y has hecho una afirmación no hay pruebas, perdón, si hay pruebas. Hay testigos.
0 K 6

menéame