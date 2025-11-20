Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos

España arrastra desde hace décadas un atasco judicial que acumula cientos de causas pendientes y tiene unos plazos que en ocasiones superan los dos o tres años de espera. Y todo a causa de la necesidad “absurda” de tener que aportar y valorar distintas pruebas y testimonios.
Así que, por desgracia, el Fiscal General es uno más de la larga lista de damnificados por una Justicia bizca y sin equilibrio.
Lo que esta claro es que lo de el Fiscal es lawfare de cajón. Lástima que no se descolgara algún periodista y dijera sus fuentes y que le den a la protección de las fuentes. Es demasiado serio como para permitir que empuren a un inocente por proteger a la persona que lo filtró.
Y no la han indemnizado, o si lo han hecho es con una cantidad irrisoria de dinero.
#2 y si hace falta se inventan doctrinas como la Botín del "circulen, que aquí no ha pasado nada" o Monasterio, de "protección del delincuente subnormal".
Putos fachas de mierda que van en contra de tu partido. Todos fachas.
Les recuerdo que el TS fue el que cambió una sentencia, después de haberla emitido, sobre las hipotecas, tras una llamada de Ana Patricia Botín y compañia. Lesmes era en jefe de la banda en aquel momento.
La justicia española siempre ha estado cubierta mierda. No es ninguna novedad.
La cuestión es que el término prueba no significa lo mismo para la gente corriente que para la Justicia.
Para la Justicia un testimonio bien expuesto, coherente y factible es una prueba capaz de mandar a alguien a la cárcel.
En España hay mucha gente en la cárcel sin lo que la gente corriente considera "pruebas".
Distinto es si eres persona de bien. Ahí todas las pruebas del mundo no son suficientes.
En todos los juicios donde el delito ocurre en el ámbito de la intimidad (cientos si no miles) como las agresiones sexuales o la violencia doméstica y de género se condena abiertamente basándose en los testimonios de la supuesta víctima y el supuesto agresor.
Denunciaría gustosamente, pero varios juristas me han explicado para mi sorpresa, que eso es totalmente normal y totalmente legal, por lo que no me gustaría iniciar una cruzada que puede acabar con mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero absurdamente malgastados habida cuenta que en el ámbito jurídico se da por sentado que si no hay pruebas se puede condenar en base a indicios.
La prueba indiciaria constituye un medio legítimo y válido para fundamentar una condena penal, siempre que se respeten los requisitos establecidos jurisprudencialmente y se garantice una motivación adecuada de la sentencia. Su correcta aplicación permite a los tribunales impartir justicia en casos donde la prueba directa es inaccesible, asegurando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales del acusado.
Pero ahora ya se puede decir sin "presunto" ni "supuesto". El fiscal general del estado ha filtrado los datos personales de un ciudadano, incurriendo en un delito de filtración de datos reservados.
PD: No hay que olvidar nunca las palabras de Sánchez. ¿ De quién depende la fiscalía ? ... ¿ De quién depende ? ... Pues ya está.
Curiosamente ¿quién ha condenado al fiscal general?... Pues ya está.
No habría ni dudas razonables ni mierdas. Es culpable de cuanto menos su acciones son harto sospechosas (¿ En serio un FGE tiene que pedir que se le mande a su PUTO CORREO PERSONAL DE GMAIL un correo con datos reservados ? Ya solo con eso debería dimitir de inmediato).
Por mucha propaganda que hagáis aquí TODOS hemos visto a un aprendiz de maduro usando las instituciones del estado para atacar a sus enemigos políticos. Y ahora falta Begoña y el hermanito.
Todo concuerda. Concuerda tanto cómo la negación del cambio climático.
Uno ya no sabe si es que tenéis cero información o que solo tratáis de marear.
Saca a otro fiscal del palco de la final de la champions para que le mandase el mail porque patata. Borra todos los datos que le exculparian del teléfono porque patata. Y otros tantos indicios, a parte de los testimonios etc etc. No engañáis a nadie.
¿Y que prueba hay de que ha sido el fiscal, el que ha revelado esos secretos? Que creo que no lo hay. Otra filtración puede incluso ser alguien cercano al novio de Ayuso que en conocimiento de tales correos lo hayan puesto en la cadena Ser. ¿Qué pruebas hay? porque es que no me fio nada. Se han volcado por el fiscal. Y la pareja de Ayuso que reconoce esos delitos ni fu ni fa.
El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está), admite la denuncia y sale sentenciado. Vaya plan.
Los indicios son claros, las fechas, las horas de aparición, las declaraciones de testigos, el borrado de pruebas y la mentira del protocolo (que mira que sería fácil de demostrar pero no existe tal).
Es una detrás de otra. Asumanlo, el fiscal está a la orden del PSOE. El PSOE y el PP son dos partidos herederos del franquismo que son lo peor y no debemos consentir que sigan destruyendo el país.
Pero si es que el provocado todo esto (El periodista) dice que no ha sido él.
¿Qué horas de aparición?, ¿Qué declaraciones de testigos? Hay uno que le da una información a la Cadena Ser. No hay otra cosa.
Pon esos testigos y esas horas de aparición
Es todo una puta secta, todo defender al equipo de fútbol.
Simplemente eso lo dice todo.
Si es así, está bien porque lo que hay que probar es la culpabilidad.
Lo del arma humeante...
El mundo today ya va a calzón quitao.
Juega en la misma liga que RTVE
El secreto profesional sirve para proteger y no inculpar a tus fuentes no para eximir a nadie.
El estancamiento pudiese deberse a otras causas.
Esa señora fue absuelta años después por esa injusticia. ¿Me vas a decir que todas las sentencias son erróneas?
Mira bien lo que escribes
Se ve en el vídeo:
Le han tendido una trampa. Presenta el correo a la Cadena Ser y después dicen que ha sido él.