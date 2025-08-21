Un trabajador es despedido por no ser “divertido”: faltaba a las fiestas con jefes y compañeros y ahora deben indemnizarle con 500.000 euros

Tiene Francia un caso laboral muy popular con el llamado señor T como protagonista. Es así como la prensa se refirió y respetó el anonimato del trabajador que emprendió medidas legales contra su empresa tras haber sido despedido por no ser “divertido”.
Pues sin entrar a valorar su caracter, la noticia enfoca el problema en lo que te remarco principalmente.
No llega con tener que socializar en la empresa de lunes a viernes si no que encima te joden el finde con esa excusa.