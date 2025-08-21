edición general
17 meneos
76 clics
Un trabajador es despedido por no ser “divertido”: faltaba a las fiestas con jefes y compañeros y ahora deben indemnizarle con 500.000 euros

Un trabajador es despedido por no ser “divertido”: faltaba a las fiestas con jefes y compañeros y ahora deben indemnizarle con 500.000 euros

Tiene Francia un caso laboral muy popular con el llamado señor T como protagonista. Es así como la prensa se refirió y respetó el anonimato del trabajador que emprendió medidas legales contra su empresa tras haber sido despedido por no ser “divertido”.

| etiquetas: tribunales , la france , relaciones laborales
17 0 0 K 330 actualidad
8 comentarios
17 0 0 K 330 actualidad
victorjba #1 victorjba
Pues ahora se debe estar descojonando xD
9 K 122
Battlestar #7 Battlestar
#1 Cuando lo cobre, porque una cosa es que digan que deben indemnizarte y luego que lo cobres y sobre todo cuando.
1 K 30
vilujo #4 vilujo *
Soy el tío y les invito a un cena de despedida... A ver que excusa ponen para no ir.
2 K 36
antesdarle #3 antesdarle
El que ríe último, ríe mejor xD
1 K 26
fofito #2 fofito
A veces se gana más no bajando al pozo...
1 K 23
raül_hernàndez_1 #5 raül_hernàndez_1 *
Por hacer de abogado del diablo: pasar como "no divertido" en Francia igual es caer a un nivel bastante bajo como persona sociable. Teniendo en cuenta que ellos encuentran divertidas las pelis de Louis de Funes, las de Astérix con Depardieu o las de Dany Boon, y (aunque belga) hasta los tebeos de Tintín.
1 K 18
#8 Tiranoc
#5 <<era invitado con frecuencia a participar en fiestas de fin de semana o “desinhibidos” seminarios enfocados en la socialización y en los que los jefes, se quejó, aportaban “grandes cantidades de alcohol”.>>

Pues sin entrar a valorar su caracter, la noticia enfoca el problema en lo que te remarco principalmente.
0 K 8
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
El señor T es consultor. En 2011, fue contratado por una compañía en París con una cultura y ambiente que a él le chocó desde el primer día. Centrado en sus tareas, era invitado con frecuencia a participar en fiestas de fin de semana o “desinhibidos” seminarios enfocados en la socialización y en los que los jefes, se quejó, aportaban “grandes cantidades de alcohol”.

No llega con tener que socializar en la empresa de lunes a viernes si no que encima te joden el finde con esa excusa.
0 K 10

menéame