Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica

Un tortilla de doce huevos y tres yemas, sin cebolla, del restaurante La Falda de Chamberí, con el joven cocinero Alejandro Oliveira, ha conquistado este domingo la 18 edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas en una final disputada por veinte chef de ocho comunidades en la tercera jornada de la feria Alicante Gastronómica.

Ludovicio
La cebolla es solo para los que no saben darle el punto. :clap: :troll:
7
Asimismov
#11 o la comen fría.
0
Tontolculo
#11 a ver, que en la comunidad Valencia les gusta el arroz quemado de la paella… no tienen paladar :troll:
0
carakola
La mafia sincebollista está detrás de este amaño.
4
Skiner
#3 No hay ninguna mafia, que manía tenéis a mí como no me gusta encontrarme la cebolla en la tortilla porque resulta desagradable la textura, pues utilizo cebolla deshidratada que da sabor pero no la encuentras.
Que cada cual haga la tortilla como prefiera, es una estupidez discutir.
0
aPedirAlMetro
#3 Pensabamos que era un desproposito lo de Trump y el premio Nobel de la paz, y ahora una tortilla de patatas sincebolla como la mejor tortilla de patatas de España... vivimos tiempos extraños
3
#18 Tronchador.
#9 Es que si hablamos de tortilla de patatas los engendros que preparáis algunos no entran a concurso :troll:
1
#15 Tronchador.
#3 Lloras como cuando preparas esa cosa que llamáis "tortilla de patatas", y no es por pelar la cebolla, es vuestro subconsciente intentando deciros que lo hacéis mal.
Llora todo lo que quieras por no poder soportar la verdad.
2
Leon_Bocanegra
Se impone la cordura.
3
Pertinax
#10 Es Alicante, no te flipes.
0
ixo
Arriba el sincebollismo!!! 8-D :-P :troll:
8
Asimismov
#12 perdona he votado negativo por error.
0
Veelicus
La tortilla de patata es sin cebolla, si lleva cebolla, es tortilla de patata con cebolla.
6
kevers
#13 la tortilla de patatas, como su propio nombre indica, contiene cebolla. A la tortilla de patatas sin cebolla se le llama tortilla de patatas sin cebolla.
2
Aokromes
#14 haces todas las tortillas con cebolla? de chorizo, de queso, etc? no verdad?
0
Tensk
#13 Entonces deduzco que tampoco lleva aceite ni sal ¿no?
1
Veelicus
#20 aceite lo justo y sal al gusto.
0
Nekobasu
Por fin se descubre la verdad..La cebolla es como las ruedas de crio de una bici. Para novatos
3
bronco1890
Tongo!
2
rutas
¿Sabéis a quién le encanta la tortilla de patata con cebolla? A Netanyahu. Ahí lo dejo.
1
Black_Txipiron
A ver, no perdáis el foco... ¿Como que meterle huevos más yemas solas? Como para no darle sabor.

P.D.: en el jurado Senen González, premio guiness al mayor bluf de tortilla gigante. :troll:
1
Antipalancas21
Ayer era la recomendada la de con cebolla según la tribuna de Albacete, la próxima sera tortilla de patata sin patata. xD

www.meneame.net/story/zanjado-asunto-castilla-mancha-tortilla-patatas-
0
#19 Tronchador.
Hombre, si se llama tortilla de patatas a eso que hacen con cebolla, se puede llamar tortilla de patatas a lo que prepara un escarabajo pelotero...
1
Robus
Porque no lo llaman gazpacho? Total, tampoco es tortilla de patatas.
0
Pertinax
La tortilla de patatas tiene cebolla como el pulpo a feira tiene pimentón. Sin ellos, nada tiene sentido.
0
Gotsel
Lo próximo será ver una paella con chorizo como la mejor de España.

Amos no me jodas.
0
Andreham
Siendo justos, en Alicante todo sabe a mierda, así que es complicado distinguir entre una buena y una mala tortilla.
3
jorgeesc
Justo el otro día fui a probar su tortilla porque me parecía haber oído que era parecida a la de Sylkar (RIP). Si esta es la que ganó, cómo serían las otras de malas!
0
LoboAsustado
Tenemos a Mazon de presidente , que esperais...
0
NanakiXIII
Errónea, sin lugar a dudas.
0
BlackDog
Yo las cebollas me las como como si fueran manzanas, una tortilla sin cebolla para mi no vale nada es como una paella sin arroz
0

