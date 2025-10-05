Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica

Un tortilla de doce huevos y tres yemas, sin cebolla, del restaurante La Falda de Chamberí, con el joven cocinero Alejandro Oliveira, ha conquistado este domingo la 18 edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas en una final disputada por veinte chef de ocho comunidades en la tercera jornada de la feria Alicante Gastronómica.