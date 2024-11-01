edición general
Zanjado el asunto, en Castilla-La Mancha la tortilla de patatas debe ser con cebolla

El CIS pregunta a los castellanomanchegos cómo tiene que prepararse este plato típico de la cocina española; aunque el punto de la cocción divide a la sociedad

iñakiss #3 iñakiss
Pos vale, una comunidad tachada en mi lista para echar un pintxo tortilla, a la lista negra que va…
Herumel #10 Herumel
#3 Algunos somos disidencia, y necesitamos apoyo.
#17 Katos
#3 un tocahuevos menos
iñakiss #22 iñakiss
#17 los toco, pero cebolla aparte :hug:
Priorat #18 Priorat
#3 Tacha toda España porque la inmensa mayoría de españoles son gente razonable que ha dicho con cebolla.
iñakiss #21 iñakiss
#18 tichi tidi ispiñi…
Deviance #9 Deviance
Ruego piedad para aquellas almas incautas que osan hacer una tortilla española sin cebolla. El infierno se les quedará pequeño. Esperemos que al menos le echen algo de sal, por el tema de no comerte una esponja de cuarto de baño máxime cuando ese tipo de gente les gusta la tortilla bien hecha, de jugosa nada de nada, que valdría de felpudo en cualquier hogar. :troll:
Herumel #14 Herumel
#9 Perdón, ese es el punto de la cebolla y el porqué se empezó a utilizar, originalmente era sin cebolla, pero a muchos se les pasaba y no quedaba tan cremosa, por que el truco es ese, la cebolla se añadía para poder hacerla mucho y que aun así la cebolla sudara y le aportara esa cremosidad, pero claro ya la habías cagado, para los cheff perfect es sin cebolla y no demasiado hecha (ojo, no digo poco, si no, no demasiado) así queda cremosa, y sin el dulzor de la cebolla. Herejes.
Deviance #16 Deviance
#14 Herejes y profanos, no lo concibo, y voy más lejos, hay quienes la hacen con la patata cocida, no medio frita y medio cocida no, cocida así a cañón, y cortada a cuadraditos, delirante, jajajajaja.
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96
El debate absurdo y recurrente, lo normal en España es que todos los bares tengan tortilla de patatas (sin cebolla) y tortilla española (igual pero con cebolla).

Ay del bar que no tenga ambas, pues estará condenado al ostracismo por uno de ambos bandos! :-D
Deviance #15 Deviance
#7 juer, tampoco es eso, en mi barrio un colega la pone sin cebolla de tapita con un cacho pan y seguimos yendo a tomar las birras, eso si, no me pido un pincho de tortilla ni jarto grifa jajajajja, un saludo.
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
El agua moja.
gelatti #11 gelatti
Spam cebollista
#5 mcfgdbbn3
También hay más gente que aliña las ensaladas que la que no lo hace, sin embargo eso no significa que a todos nos vaya a gustar así.

A mí una ensalada aliñada me sabe a rayos, incluso aunque solo sea sal, tampoco me gusta.
Deviance #12 Deviance
#5 Hereje! ...... xD
Es coña, un saludo y mis respetos a los gustos de cada cual. Buen día.
obmultimedia #4 obmultimedia
Cuenta la leyenda que la guerra civil española se inició por una discusión de si la tortilla de patatas lleva cebolla o no.
josete15 #19 josete15
Joer, siempre con la misma chorrada. La tortilla de patatas con cebolla, con patatas y cebolla; y la tortilla de patatas, con patatas. Y si no os gusta, os jodéis. Además está más rica la tortilla de patatas.
#20 okeil
De una comunidad en que abundan más las cebollas que las patatas es lo que cabría esperar, y porque los espárragos, los cardillos y esas delicatessen camperas son sólo de primavera ...
antesdarle #8 antesdarle
Como debe ser
#6 lordban
Esa CCAA es una mancha en la dignidad de España, lo dice el propio nombre.
Deviance #13 Deviance
#6 Pero si en esto llevan toda la razón, los sincebollistas debierais de ser aconsejados por gente que al menos respeta los cánones culinarios.
alcama #2 alcama
Y en esto se van mis impuestos...
