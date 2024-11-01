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Un titular culpa a la guerra en Irán de la crisis de la vivienda y desata las críticas: "Malditos ayatolás que te van a subir el alquiler un 80%"

Un titular culpa a la guerra en Irán de la crisis de la vivienda y desata las críticas: "Malditos ayatolás que te van a subir el alquiler un 80%"

"Así golpea Irán el acceso a la vivienda", ha publicado en X el medio El Economista. "Ahora resulta que Irán es quien decide los alquileres en tu barrio. No el casero que tiene 15 pisos vacíos"

| etiquetas: el economista , titular , irán , vivienda
94 128 7 K 429 Desinfórmame
42 comentarios
94 128 7 K 429 Desinfórmame
Comentarios destacados:            
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo no follo por culpa de los Malditos Ayatolás.
30 K 328
Wintermutius #10 Wintermutius
#1 No entiendo, aquí también hay cabras.
4 K 36
#12 Cuchifrito
#1 Lo siento, yo en cambio hoy follo.
Y mañana follo con fatatas
4 K 48
Fernando_x #30 Fernando_x
#12 Demasiado follo y pocas ferduras.
0 K 10
devilinside #22 devilinside
#1 Pues yo follo el doble que ayer: nada de nada
1 K 23
PeterDry #23 PeterDry
#1 ¿ Menos cuánto es ?
0 K 10
Kyoko #36 Kyoko
#1 A ver tu no follas porque estas todo el dia en Meneame, mas bien...
0 K 10
#8 laruladelnorte
Dos de cada tres viviendas pasa por el estrecho de Ormuz... xD
30 K 294
Arzak_ #2 Arzak_
Mi novia me dejó por un Ayatolá 8-D
11 K 123
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#2 ya no te toca la pirola :-D
5 K 49
zuul #34 zuul
#4 solo fue a comprar el pan
Y le enseñaron el coran
2 K 36
Cuñado #6 Cuñado
#2 Es que esa barbita... :pagafantas:
1 K 20
Ragle_Gumm #17 Ragle_Gumm
#2 Te dejó con un "tú allá tolai", que no es lo mismo...
5 K 64
#42 Perete78
#2 ayá to la puso a 20 uñas
0 K 6
Cuñado #11 Cuñado
A ver si se ponen de acuerdo, Expansión dice que la culpa es de la izquierda salida del 15-M que no promueve la construcción de nueva vivienda :shit:

Y, os costará creerlo, pero hay meneantes que se lo creen.

www.meneame.net/story/vivienda-tumba-politica-izquierda
10 K 97
fofito #13 fofito
#11 La izquierda salida del 15-M está a las órdenes de los ayatolás.
O de Venezuela, depende de la quincena en la que nos encontremos
10 K 131
Cuñado #15 Cuñado
#13 Qué fácil era cuando todo era ETA. Ahora sólo es ETA de vez en cuando.
10 K 112
fofito #18 fofito
#15 Maldita globalización
2 K 29
carakola #28 carakola
#15 Tiene completa retrocompetabilduidad, no te quejes.
1 K 29
Cuñado #29 Cuñado
#28 EH, pues sí.
1 K 29
Kyoko #37 Kyoko
#11 A ver, esto es un caso de "arden las redes". El articulo lo que dice es que los costes de la construccion pueden aumentar por la guerra. Sera real o no, pero no dice en ningun lugar que sea "LA" causa de los problemas de la vivienda. Pero para esto hay que buscar el tweet original y leer el articulo al que enlaza, lo cual es pedir un esfuerzo sobrehumano.
0 K 10
Cuñado #38 Cuñado *
#37 A ver... por pasos.

-Esta noticia: Un titular culpa a la guerra en Irán de la crisis de la vivienda.
-Ese titular: Así golpea Irán el acceso a la vivienda: menor liquidez, menor capacidad de compra y mayor presión sobre el alquiler

"Golpea Irán" :tinfoil: No Trump, ni "la guerra", ni la subida del petróleo: Irán.

No es necesario ningún esfuerzo sobrehumano, sólo leer dos titulares.
0 K 9
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Mi perro se murió por el Ayatolá
7 K 91
Cuñado #7 Cuñado *
#5 Y el mío. Y ahora es el ayatolá el que se come mis deberes.
10 K 105
Elektr0 #33 Elektr0
Malditos ayatolás, que me han obligado en Semana Santa a comer torrijas y he engordado
2 K 34
#3 Mustela
Exacto, y cuando a Aznar se le antojó liberalizar el suelo también fue por culpa de los ayatolás, solo que a nadie se le ocurrió decirlo en ese momento.
4 K 34
bewog #41 bewog
#3 lo triste es que algo que podría ser una buena medida como es liberalizar suelo... se va a la mierda porque si dejas que sea el concejal de turno de cada ayuntamiento el que decida donde se puede construir y donde no, lo que pasa es que la corrupción campa a sus anchas. pero bueno.. que vamos a hacer, de hecho la mayoria de leyes estan hechas precisamente para evitar que seamos las mierdas de personas que somos en general.
0 K 9
Mltfrtk #20 Mltfrtk
El Economista, propaganda fascista.
2 K 30
ayatolah #14 ayatolah *
Alguien esperaría de mi que pusiese "Ayatolah"
Pero lo que procede es:
Lincha al casero - Siniestro Total (1982) versionando a los Dead Kennedys y su Let's Lynch The Landlord
www.youtube.com/watch?v=RyPq4l2eFq8
El casero está de visita
y llama a la puerta de atrás
me dice: oiga usted, le subo el alquiler
ya no puedo aguantar más.
Pero hoy tienes que hacerlo
Ahora ya no tiene remedio
Lincha al casero ya.
...
Dead Kennedys - Let's Lynch The Landlord
youtu.be/aCiYmCVikjo?si=rqJJJX3q3EvrOf12
2 K 30
dogday #31 dogday
A alguien en la redacción se le ocurrió al revés: "Así golpean Israel y EEUU el acceso a la vivienda".

Fue despedido al instante por manipulador, pero la idea la aprovecharon.
2 K 25
MAVERISCH #21 MAVERISCH
Porque decir que el aumento del problema de la viviendo por la guerra de Iran es decir que es el problema único. Aha.
1 K 20
#16 pirat *
Comentar en x financia al régimen terrorista yanki que nos ha arrastrado a esta situación...
Y comentar lo que se comenta en x también...
1 K 19
cosmonauta #9 cosmonauta
Tremending!!
0 K 19
taranganas #39 taranganas *
O sea que no son los accionistas de BlackRock, Inc. los culpables de la subida, si no un Ayatolà, no me lo podia haber imaginado , madre mía que malos son los musulmanes!!
1 K 18
Mesto #24 Mesto
Ya no saben que excusa inventar para tapar al gobierno de sus responsabilidades.
1 K 16
Chinchorro #25 Chinchorro
#24 Qué poco te duran las cuentas, premoh. Ale, al boquete, con tus otros clones.
2 K 28
#19 Fustigador_
Ayatolah no me toques la pirola
1 K 15
#26 poxemita
Los presupuestos no se han presentado por la guerra, así que....
0 K 10
z3t4 #40 z3t4
cualquier escusa es buena para subirte el alquiler o los pisitos.
0 K 7
#35 Meneante56
Que suba la inflación supondrá subidas directas en todo, incluso en la vivienda.
0 K 6
#27 Intensos_dias
Esa publicación es un mero panfleto ideológico envuelto en el aura de publicación de economía. Más ocupado de meterse con el gobierno que de cualquier otro asunto.

Lo cultural, va implícito.
0 K 6

menéame