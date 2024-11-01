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La protesta de la jueza de la dana obliga al Gobierno de Pérez Llorca a garantizar que contará con cuatro funcionarias de apoyo

La protesta de la jueza de la dana obliga al Gobierno de Pérez Llorca a garantizar que contará con cuatro funcionarias de apoyo

Tras el auto dictado por la jueza instructora en el que la magistrada alertaba de que la “eliminación prácticamente total de medios personales” y la “insuficiencia de los medios materiales” iban a afectar “ineludiblemente” al procedimiento, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes de la dana, la Conselleria de Justicia aseguró en un comunicado a primera hora de la tarde que iba a garantizar la “continuidad de los recursos humanos” para el juzgado de la dana.

| etiquetas: jueza dana , pérez llorca , cuatro funcionarias , plazas estructurales
17 2 1 K 219 Tribunales
5 comentarios
17 2 1 K 219 Tribunales
Dene #5 Dene
Ha dicho cuando?
1 K 19
Ven0m #4 Ven0m
#3 Me lo imagino, me ha cascado 4 negativos en mis últimos 6 envíos sin venir a cuento. Pero yo pregunto, para no ser mal pensado.
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Ven0m #2 Ven0m
@El_dinero_no_es_de_nadie ¿puedes enlazar la duplicada? Así descarto esta.
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#3 M.Dick_Tadura
#2 no, @El_dinero_no_es_de_nadie no puede enlazar duplicada. Es un voto de censura ideológico. Aquí los fascistillas tienen bula de los @admin para esto.
0 K 7

menéame