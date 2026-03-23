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El Tesoro acaba de declarar insolvente a Estados Unidos [ENG]

El Tesoro acaba de declarar insolvente a Estados Unidos [ENG]

El gobierno de Estados Unidos es insolvente. Eso no es una hipérbole —, es la conclusión extraída directamente de los propios estados financieros consolidados del Departamento del Tesoro para el año fiscal 2025, publicados la semana pasada en silencio casi total de los medios. Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025.

| etiquetas: tesoro , estados unidos , insolvente
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45 comentarios
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Comentarios destacados:            
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Jajajajjajajajajjaja xD xD xD xD

Y pídeme ya de paso 200000 millones más para mi guerra , digo la guerra de Bibi 6 dedos.

Total lo va a pagar Rita
34 K 315
#15 baronluigi
#1 #8 #14 Los Simpsons acertaron de pleno

www.youtube.com/watch?v=Nfm6g_sVoMY
2 K 21
ochoceros #36 ochoceros
#1 Rita, dramatización:  media
0 K 12
Capitan_Centollo #45 Capitan_Centollo
#1 Es el mercado, amigo.

Pero no se preocupen, la mano invisible esa lo arreglará sola mágicamente.
0 K 7
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Le veo una falla al análisis: pagan la deuda con papelitos.

El problema de todo este tinglado es que dejen de confiar en el dólar, entoces todo se va a la mierda. Por eso EEUU ataca como un perro rabioso a cualquiera que empiece a vender el petróleo en otras monedas que no sean el dólar o intenta poner palos en las ruedas a los paises que compitan con ellos. Les fue bien con Alemania y con Japón, pero China no tiene un ejército de ocupación en su casa y no es tan manipulable.
37 K 296
#12 Poligrafo
#7 Esta es la causa de todo lo que esta pasando.
2 K 15
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

Solo hay que echar un ojo atrás ... Gadafi empezó a molestar cuando habló de usar otras monedas (no había euro de aquellas) idem con Irán, Venezuela, Irak ... su línea de flotación es el dólar y lo saben.
5 K 53
jm22381 #16 jm22381 *
#13 Gadafi murió en 2011, habló de crear una moneda africana en 2009 y tenemos euros desde 2002.
3 K 50
lithium777 #25 lithium777
#16 No murió de viejo, precisamente {0x1f480}
1 K 12
jm22381 #28 jm22381
#25 Ya pero #13 decía que no había euros y me extrañó que fuera hace tanto.
0 K 19
lixender #27 lixender
#7 Es lo que esta pasando, desde hace tiempom, principalmente paises afines a china, compran petroleo en yuanes y despues de esta noticia no tardaremos en ver paises europeos tambien.

relacionado: menea.me/2h4jl
0 K 6
mr.wolf #43 mr.wolf
#7 La confianza en el dolar son 12 portaaviones y el comportamiento mas sanguinario de la historia. Necesitan seguir robando.
0 K 15
#2 elyari
Desde el más profundo desconocimiento, esto que significa? Cierre del gobierno? Del congreso? Sálvese quién pueda? Ya no podrán tirar más misiles ni "boots on the ground"? Trump se hace más rico pero el país se hunde?
8 K 87
carademalo #17 carademalo
#2 Es un default de libro. O, en otras palabras, que no puede pagar los intereses de la deuda que tiene con acreedores o inversores. Obviamente, lo pueden renegociar, pero la consecuencia inmediata es una subida de los intereses y pérdida de valoración crediticia, lo que suele llevar a más deuda (para poder seguir con la "fiesta") y mayor inflación.
9 K 98
#23 elyari
#17 ok, entendido, algo así imaginé. Cada día que pasa de la chaladura de Irán los hunde aún más en la mierda
3 K 44
#33 fpove
#17 Como le paso a Argentina, por poner un ejemplo.
0 K 7
#37 chavi
#17 Ponen la printer a toda pastilla, pagan y aún sobra pasta.
0 K 12
Elrosquasard #20 Elrosquasard
#2 Que se prepare la Presidenta Interina de Venezuela, que me parece que van a aumentar la producción para pagar los fuegos artificiales en Irán.
3 K 32
#35 chavi
#2 Significan que nos tendremos que rascar el bolsillo.

No esperarás que lo paguen ellos, verdad?
0 K 12
#9 fremen11
Un gran gestor y un héroe para la ultraderecha de este país, él y su entorno se lo llevan crudo mientras arruina el país.....
4 K 52
Sergio_ftv #14 Sergio_ftv
Y eso que Cuba no le ha impuesto bloqueos, sanciones, embargos, pillaje, robo de recursos naturales, imposiciones de democracias dudosas, boicots, etc, de lo contrario la insolvencia la hubieran alcanzado hace 60 o 70 años.
5 K 52
ochoceros #34 ochoceros
#14 Cuba no, pero Irán le está dando para el pelo en lo económico... xD  media
0 K 12
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 jajaja  media
6 K 80
Asmode0 #19 Asmode0
Voy a poner esta noticia en cuarentena. Si esto fuese cierto las bolsas se hubiesen desplomado, las agencias de rating habrían modificado la calificación de EEUU al instante, el valor del dólar habría caído al suelo, etc etc. Me estáis diciendo que los inversores, que solo con una palabra de un político, hacen tambalear los mercados de valores y que están informados al milisegundo de que pasen las cosas, no se han enterado de esto? Nadie? En todo el mundo?

Me suena esto muy raro. Y por mucho…   » ver todo el comentario
4 K 42
#32 imaginateca
#19 Lo digo en otro comentario: El Tesoro NO ha declarado insolvente a EEUU. Es lo que deducen los dos autores del artículo.
El titular es erróneo.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #44 Macnulti_reencarnado *
#32 aquí se tragan lo que les echen. Ni caso.
0 K 9
#10 NoMeVeas
Estamos tan acostumbrados al "nunca pasa nada", tan acostumbrados al "fuego lento", que creo que no somos conscientes de lo que esto significa. Es como entender la grandiosidad del universo, nos hacemos una vaga idea, e ya. Con los ńumeros que se manejan hoy en este ridículo capitalismo, pasa lo mismo.

Si lo que esta noticia dice es verdad, que estará por ver, y no estoy seguro de querer verlo ahora, (aunque admito que me he hecho pajas con la idea), pongo lo que Gemini…   » ver todo el comentario
5 K 41
#39 chavi
#10 Aclárale a Gémini que ese país es EEUU, verás como la cosa cambia
0 K 12
torkato #29 torkato
Estamos viendo la caída de un imperio. Los usamos van a sentir lo mismo que los romanos en el siglo V, que los españoles en el siglo XVIII y que los britanicos y franceses en el siglo a mediados del siglo XX.
2 K 32
#31 paco_camps_2011
#29 Y es curioso que toda la culpa la tiene un puto imbécil. A ver si sirve para que aprendamos a votar.
1 K 20
#5 fremen11
No importa ha dicho Cheeto, vamos a poner hasta a las impresoras de agujas a imprimir $ como si no hubiese un mañana...:troll: :troll: :troll:
2 K 30
#11 jorgeesc
En los estados se mide la insolvencia con activos y pasivos????
1 K 22
wachington #22 wachington
Este artículo habla del año 2025, hay que añadir los costes de la operación especial en Irán y ahora falta que pinche o explote la burbuja de la IA.

El hostión puede superar cualquier sueño húmedo.

Ninguna pena porqué a medio-largo plazo será bueno para el mundo.
1 K 19
pitercio #24 pitercio
Así está como loco para contener los intereses de los bonos, no puede pagarlos y no digamos las liquidaciones.
0 K 19
#41 chavi
#24 Con decir que no los paga porque no le sale de los huevos, santas pascuas
0 K 12
mmlv #4 mmlv
Insolvente en todos los sentidos
0 K 18
#30 imaginateca
El Tesoro NO ha declarado insolvente a EEUU. Es lo que deducen sus dos autores: Steve Hanke, profesor de Economía aplicada de la universidad Johns Hopkins, y David M. Walker antiguo Controller General de EEUU.
Son cosas muy, pero que muuuuuuuy distintas.
1 K 13
#26 paco_camps_2011
¡¡Sólo ven problemas!!  media
0 K 10
#3 Dedalos *
Es por eso que está movilizando activos de su industria militar. Su ejercito y su tecnología militar se amortiza invadiendo otros países, bombardeando, y robando, aunque sea por mandato de terceros, que es lo que parece que en gran medida está pasando con Irán.
1 K 10
azathothruna #42 azathothruna
#3 Solo cuando ganan
0 K 19
#21 Intensos_dias
Imprimirán más dólares para pagar deudas >>> el dólar perderá credibilidad y valor >>> Imprimirán más dólares pues al valer menos necesitan más para pagar deudas >>> el dólar perderá credibilidad y valor >>> ....

Solo los recursos naturales de otros (Petróleo venezolano) amortiguará el hostión, luego... se vienen más guerras.
1 K 9
#18 C.Nutrio
Que viene, que viene, tsss, tsss.
0 K 8
Keldon82 #38 Keldon82
Enésima demostración de que la gente sabe votar y no es gilipollas :troll:
0 K 8
#40 Emotivo *
Y esa insolvencia puede dar lugar a una gran crisis de deuda mundial que ponga patas arriba todo el sistema económico.
La guerra a sido un ligero aviso y pudiera ser el prolegómeno de lo que se puede venir encima.
0 K 7

menéame