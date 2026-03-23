El Tesoro acaba de declarar insolvente a Estados Unidos [ENG]

El gobierno de Estados Unidos es insolvente. Eso no es una hipérbole —, es la conclusión extraída directamente de los propios estados financieros consolidados del Departamento del Tesoro para el año fiscal 2025, publicados la semana pasada en silencio casi total de los medios. Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025.
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Y pídeme ya de paso 200000 millones más para mi guerra , digo la guerra de Bibi 6 dedos.
Total lo va a pagar Rita
www.youtube.com/watch?v=Nfm6g_sVoMY
Pero no se preocupen, la mano invisible esa lo arreglará sola mágicamente.
El problema de todo este tinglado es que dejen de confiar en el dólar, entoces todo se va a la mierda. Por eso EEUU ataca como un perro rabioso a cualquiera que empiece a vender el petróleo en otras monedas que no sean el dólar o intenta poner palos en las ruedas a los paises que compitan con ellos. Les fue bien con Alemania y con Japón, pero China no tiene un ejército de ocupación en su casa y no es tan manipulable.
Solo hay que echar un ojo atrás ... Gadafi empezó a molestar cuando habló de usar otras monedas (no había euro de aquellas) idem con Irán, Venezuela, Irak ... su línea de flotación es el dólar y lo saben.
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No esperarás que lo paguen ellos, verdad?
Me suena esto muy raro. Y por mucho… » ver todo el comentario
El titular es erróneo.
Si lo que esta noticia dice es verdad, que estará por ver, y no estoy seguro de querer verlo ahora, (aunque admito que me he hecho pajas con la idea), pongo lo que Gemini… » ver todo el comentario
El hostión puede superar cualquier sueño húmedo.
Ninguna pena porqué a medio-largo plazo será bueno para el mundo.
Son cosas muy, pero que muuuuuuuy distintas.
Solo los recursos naturales de otros (Petróleo venezolano) amortiguará el hostión, luego... se vienen más guerras.
La guerra a sido un ligero aviso y pudiera ser el prolegómeno de lo que se puede venir encima.