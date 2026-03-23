El Tesoro acaba de declarar insolvente a Estados Unidos [ENG]

El gobierno de Estados Unidos es insolvente. Eso no es una hipérbole —, es la conclusión extraída directamente de los propios estados financieros consolidados del Departamento del Tesoro para el año fiscal 2025, publicados la semana pasada en silencio casi total de los medios. Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025.